GNW-News: XBiotech präsentiert Daten der Phase-2-Studie zur Untersuchung von MABp1 für die Behandlung von Hidradenitis suppurativa

XBiotech präsentiert Daten der Phase-2-Studie zur Untersuchung von MABp1 für die Behandlung von Hidradenitis suppurativa

Die auf der 7. Konferenz der European Hidradenitis Suppurativa Foundation (EHSF)

präsentierten Daten zeigen Ergebnisse, die die HiSCR-Ergebnisse mit dem iHS4-

Scoring-System als Maß für die Wirksamkeit untermauern

AUSTIN, Texas, 26. Jan. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ:XBIT) gab

heute eine zusätzliche Datenanalyse seiner Phase-2-Studie bekannt, im Rahmen

derer der True Human(TM)-Antikörper MABp1 von XBiotech als

Behandlungsmöglichkeit für Hidradenitis suppurativa (HS) untersucht wird. Die

Studie erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte aufgrund der Nutzung des

HiSCR-Endpunkts, der Methode, die bei der Entwicklung der einzigen derzeit zur

Behandlung von HS zugelassenen Therapie verwendet wurde, einen deutlichen

Behandlungsvorteil. Es wurden jedoch auch andere Methoden zur Bewertung der

Schwere der Erkrankung und des Ansprechens auf die Behandlung vorgeschlagen. Das

iHS4-Scoring-System wurde kürzlich als neue Bewertungsmethode für die Schwere

der HS-Erkrankung vorgeschlagen(1), seine Nützlichkeit als klinische Maßnahme

wurde jedoch nicht ausführlich untersucht. Die Ermittler verwendeten Daten aus

der Phase-2-Studie, um die iHS4-Scoring-Methode zu bewerten und festzustellen,

wie sie mit den HiSCR-Ergebnissen korreliert.

Diese Ergebnisse werden auf der Konferenz der European Hidradenitis Suppurativa

Foundation (EHSF) vom 7. bis 9. Februar in Rotterdam, Niederlande, präsentiert.

Die Posterpräsentation mit dem Titel "Validation of the iHS4 Score as an Outcome

Measure for Hidradenitis Suppurativa (HS): Application in Treatment with MABp1

Targeting Interleukin-1alpha" ist für den 8. Februar 2018 um 10 Uhr morgens

angesetzt.

Die präsentierten Daten sind somit eine retrospektive Analyse unter Verwendung

des iHS4-Scores für alle 20 Patienten, die in der Phase-2-Doppelblindstudie

randomisiert entweder mit einem Placebo oder mit MABp1 behandelt wurden. Eine

Verringerung des iHS4-Scores um mindestens 30 % gegenüber der Baseline in Woche

12 wurde mit einer 100%igen Sensitivität für einen positiven HiSCR-Score (das in

der Phase-2-Studie verwendete Wirksamkeitsmaß) verbunden. Diese Änderung wurde

bei einem (10 %) mit einem Placebo behandelten und bei vier (40 %) mit MABp1

behandelten Patienten festgestellt (p = 0,046).

Theodora Kanni, M.D., Ph.D., Attikon University Hospital in Athen, Griechenland,

wo die Studie durchgeführt wurde, sagte dazu: "Wir finden diese Ergebnisse

faszinierend, da wir glauben, dass der konstante Trend der iHS4- und HiSCR-

Scores für die Daten der Phase 2 ihre Genauigkeit bei der Messung der Ergebnisse

bei HS-Patienten unter Beweis stellt. Wir freuen uns auf die zukünftige Nutzung

dieser Bewertungsmethode als zusätzliches Maß für die Wirksamkeit in der

klinischen Arbeit." Prof. Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, M.D., Ph.D.,

Hauptprüfarzt und Ko-Koordinator der Studie, fügte hinzu: "Der Rückgang des

iHS4-Scores bei den Patienten, die mit MABp1 behandelt wurden, ist ein weiterer

Beweis für dessen Wirksamkeit bei HS."

Die Ergebnisse der Phase-2-Studie wurden kürzlich im Journal of Investigative

Dermatology veröffentlicht. Darin wird festgestellt, dass die Studie ihren

primären Endpunkt erreicht hat. Es zeigte sich eine signifikante Verbesserung

bei HS-Patienten, die mit MABp1 behandelt wurden, verglichen mit der Kontrolle

nach zwölf Wochen Therapie (Ansprechrate von 60 % ggü. 10 % (p = 0,035)). In der

doppelblinden placebokontrollierten Studie mit 20 Patienten sollte die

Sicherheit und Wirksamkeit von MABp1 zur Behandlung von HS-Patienten, für die

eine Anti-TNF-Therapie nicht geeignet ist, untersucht werden. Der True Human-

Antikörper des Unternehmens zielt auf Interleukin-1 alpha (IL-1A) ab. Die

Patienten wurden 1:1 randomisiert und erhielten über einen Zeitraum von 12

Wochen im Abstand von 2 Wochen MABp1 oder Placebo. 12 Wochen nach

Behandlungsbeginn wurden die Patienten einer ersten Wirksamkeitsuntersuchung

mittels des Hidradenitis suppurativa Clinical Response (HiSCR) Scores

unterzogen, gefolgt von einer Nachbeobachtungsphase von weiteren 12 Wochen ohne

Medikamentengabe, um die Zeit bis zum Auftreten eines Rezidivs zu untersuchen.

Die Wirksamkeitsmessungen beinhalteten die Auswertung der HiSCR-Scores, eine

validierte Methode zum Beurteilen der Wirksamkeit bei HS-Patienten sowie die

Bewertung der Lebensqualität und ultrasonographische Untersuchungen.

Über die therapeutischen True Human(TM)-Antikörper

Anders als frühere Generationen von Antikörpertherapien stammen die True

Human(TM)-Antikörper von XBiotech unverändert von Personen, die eine natürliche

Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Entdeckungen über verschiedene

Krankheitsbereiche hinweg und klinische Studien belegen das Potenzial der True

Human-Antikörper von XBiotech, Krankheiten mithilfe der natürlichen Immunität

des Körpers und damit sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biosciences-Unternehmen, das sich

ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von

therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True

Human(TM)-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung

einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die

Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und

Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in

Austin, Texas, hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-

Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend

benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt

werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erklärungen

in Bezug auf Ansichten und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken

und Unsicherheiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete

Aussagen über Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "würde", "erwarten",

"planen", "betrachten", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren",

"beabsichtigen" oder "fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder

eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle

zukunftsorientierten Aussagen auf diese Weise zu erkennen sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger

Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese

Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer

bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von

Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der

Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser

Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus

sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Zouboulis CC, et al. Br J Dermatol 2017; 177: 1401.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: XBiotech, Inc via GlobeNewswire

http://www.xbiotech.com/