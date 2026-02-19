GNW-News: XBP Global entwickelt innovative, sichere und agentische On-Site-KI zur Automatisierung des Gesundheitswesens der nächsten Generation für einen gro...

Werte in diesem Artikel

^PARIS, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (?XBP

Global" oder?das Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein führender Anbieter von

Wer­bung Wer­bung

Workflow-Automatisierung, der jahrzehntelange Branchenerfahrung, eine globale

Präsenz und agentische KI nutzt, um die Automatisierung von Geschäftsprozessen

und die digitale Transformation neu zu gestalten, hat heute bekannt gegeben,

dass es einen Auftrag im Wert von über einer Million Euro erhalten hat, um eine

auf agentischer KI basierende Plattform der nächsten Generation für die

intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) bei einem führenden Krankenversicherer

Wer­bung Wer­bung

in Frankreich zu implementieren. Im Rahmen des Projekts werden agentische KI-

Workflows eingeführt, die darauf ausgelegt sind, komplexe manuelle Prozesse zu

automatisieren, indem sie unstrukturierte Daten interpretieren und entsprechend

reagieren. Dadurch soll die Klassifizierung, das Routing sowie die

Datenextraktion bei komplexen Gesundheitsdokumentationen und im Fallmanagement

verbessert werden.

Wer­bung Wer­bung

XBP Global wird dafür die bestehende Dokumentenerfassungsumgebung des Kunden um

eine neue KI-gestützte Plattform erweitern. Diese soll Daten aus eingehenden

Informationsströmen interpretieren, klassifizieren und extrahieren und so den

Übergang von der statischen Dokumentenverarbeitung zur dynamischen,

intelligenten Workflow-Ausführung ermöglichen.

Ein besonderes Merkmal der Lösung ist das sichere und skalierbare On-Site-

Bereitstellungsmodell eines Large Language Models (LLM). Sensible gesundheits-

und personenbezogene Daten verbleiben dadurch vollständig innerhalb der

kontrollierten IT-Umgebung des Kunden, während gleichzeitig die Vorteile

moderner KI genutzt werden können. Gleichzeitig lassen sich tokenbasierte

Abrechnungsmodelle vermeiden, deren Kosten in der Praxis schnell auswuchern

können. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, über isolierte Anwendungsfälle

der Automatisierung hinauszugehen und den Einsatz von KI vertrauensvoll auf

geschäftskritische Arbeitsabläufe auszuweiten, insbesondere in stark regulierten

Umgebungen, in denen Kontrolle, Sicherheit und Kostenvorhersehbarkeit von

entscheidender Bedeutung sind.

Die Plattform kombiniert mehrere KI-Technologien innerhalb einer geschützten

Infrastruktur. Damit können auch stark regulierte Organisationen des

öffentlichen Sektors Automatisierung einsetzen, ohne Abstriche bei strengen

Vorgaben zur Daten-Governance und Budgetkontrolle machen zu müssen. Das aktuelle

Projekt ist als erste Phase konzipiert, die sich jedoch zu einem deutlich

umfassenderen Transformationsprogramm ausweiten lässt, sobald die Ergebnisse

validiert sind. Dies verdeutlicht die steigende Nachfrage nach einer

skalierbaren, unternehmensweiten Einführung agentischer KI.

?Organisationen suchen heute zunehmend nach intelligenten Systemen, die über

klassische Automatisierung hinausgehen - Systeme, die Informationen verstehen,

sich flexibel an komplexe Prozesse anpassen und zugleich sicher innerhalb

regulierter Umgebungen betrieben werden können", so Vitalie Robu, President XBP

Europe.?Indem wir unsere langjährige Erfahrung in der Verarbeitung

unstrukturierter Daten mit den Möglichkeiten von agentischer KI verbinden,

unterstützen wir Institutionen dabei, ihre Effizienz deutlich zu steigern und

bessere Ergebnisse bei stark manuell geprägten Arbeitsabläufen zu erzielen."

Das Projekt markiert einen weiteren wichtigen Schritt beim Einsatz moderner KI

in der Gesundheitsverwaltung. Gleichzeitig entspricht es der strategischen

Ausrichtung von XBP Global, sichere, unternehmensweite, durch agentische KI

gestützte intelligente Dokumentenverarbeitungslösungen für Organisationen

bereitzustellen, die komplexe Informationsflüsse verwalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United

States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des

Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des

Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere

Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die

Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

häufig an Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwarten",?beabsichtigen",

?werden",?schätzen",?voraussehen",?glauben",?vorhersagen",?planen",

?Ziele",?Prognosen",?könnte",?würde",?fortsetzen",?prognostizieren" oder

ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Diese Pressemitteilung enthält

zukunftsgerichtete, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das prognostizierte

bereinigte EBITDA und die Nettoverschuldung. Das bereinigte EBITDA ist definiert

als Nettogewinn ohne Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bestimmte einmalige

Posten, während die Nettoverschuldung die Gesamtverschuldung abzüglich

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist. Das Unternehmen kann diese

Kennzahlen nicht ohne erheblichen Aufwand mit den am ehesten vergleichbaren

GAAP-Kennzahlen - Nettogewinn und Gesamtverschuldung - in Einklang bringen, da

die Prognose künftiger Zinsen, Steuern, Abschreibungen und einmaliger Posten mit

Herausforderungen verbunden ist. Diese Kennzahlen dienen ausschließlich zu

Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten

Finanzkennzahlen angesehen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren

auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten

behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter

anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme, einschließlich der

Unfähigkeit, erwartete Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der

Transaktion verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) Nichteinhaltung der

Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5)

wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6)

Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; und

(7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von XBP

Europe detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts

?Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-K für 2025, der am 19. März

2025 eingereicht wurde, und der Vollmachtserklärung für die

Jahreshauptversammlung 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht

übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt

ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine

Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine

Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse

erzielen werden.

Über XBP Global

XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen,

das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit einer

Präsenz in 20 Ländern und rund 11.000 Fachkräften arbeitet XBP Global mit über

2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um

geschäftskritische Systeme zu orchestrieren, die eine Hyper-Automatisierung

ermöglichen.

Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten

Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen

sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre

wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die

Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global

Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten

und neue Wertpotenziale zu erschließen.

Weitere Nachrichten, Kommentare und Branchenperspektiven finden Sie unter:

https://www.xbpglobal.com/

Bitte folgen Sie uns auch in den sozialen Medien:

X: https://X.com/XBPglobal

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xbpglobal/

Die auf der Website von XBP Global und/oder über die Social-Media-Konten des

Unternehmens veröffentlichten Informationen können für Anleger als wesentlich

angesehen werden. Dementsprechend sollten Investoren, Medien und an XBP Global

interessierte Personen die Website sowie die Social-Media-Konten von XBP Global

zusätzlich zu den Pressemitteilungen, SEC-Unterlagen und öffentlichen

Telefonkonferenzen und Webcasts von XBP Global verfolgen.

Investor Relations: David Shamis, investors@xbpglobal.com

(mailto:investors@xbpglobal.com) | Medienanfragen: Srushti

Rao, press@xbpglobal.com (mailto:press@xbpglobal.com)

Â°