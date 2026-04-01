GNW-News: XBP Global ernennt Acquelia Colaco zur Personalvorständin und stärkt damit seine Vision eines "AI-First"-Unternehmens
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^IRVING, Texas, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc.
(?XBP Global" oder?das Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein multinationales
Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das geschäftskritische Systeme zur
Unterstützung von Hyper-Automatisierung und digitaler Transformation
bereitstellt, gab die Ernennung von Acquelia Colaco zur Chief Human Resources
Officer (CHRO) bekannt.
Frau Colaco wird die globale Personalagenda in Nord- und Südamerika, Europa und
Asien vorantreiben und hat den Auftrag, Talente, Führung und Unternehmenskultur
auf diese nächste Phase der KI-gestützten Transformation abzustimmen.
Zu ihren Schwerpunkten gehören die Weiterentwicklung der Personalstrategie von
XBP Global, die auf Verantwortungsbewusstsein, Überzeugung und Kompetenz
basiert, sowie der Aufbau einer zukunftsfähigen Belegschaft, die effektiv mit
intelligenten Systemen zusammenarbeiten kann, die Stärkung der
Führungskompetenzen und die Verbesserung der Mitarbeitererfahrung in allen
Regionen. Darüber hinaus wird sie Initiativen zur Steigerung der
organisatorischen Effektivität und zur Transformation des Personalwesens
vorantreiben, die in einem zunehmend automatisierten Unternehmen für mehr
Flexibilität, Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit sorgen.
Frau Colaco verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Leitung von HR-
Transformationsprozessen in globalen Unternehmen. Sie hatte leitende
Führungspositionen bei Tesco Business Solutions, Infosys Technologies, IBM
Global Process Services und RND Softech inne, wo sie große, länderübergreifende
Teams leitete und in Zusammenarbeit mit Führungskräften aus der Wirtschaft
messbare Ergebnisse für das Unternehmen erzielte.
Andrej Jonovic, Chief Executive Officer von XBP Global, sagte dazu:?Wir
befinden uns in der Anfangsphase eines Umbruchs, der die Art und Weise neu
definiert, wie jedes Unternehmen über Personalbesetzung, Kompetenzen und
Organisationsgestaltung denkt. Die Unternehmen, die erfolgreich sein werden,
sind weder diejenigen, die dies ignorieren, noch diejenigen, die dies lediglich
als Kosteneinsparungsmaßnahme betrachten, sondern vielmehr jene, die ihre
Strukturen bewusst auf die Stärken des Menschen ausrichten, insbesondere auf den
Faktor der menschlichen Verantwortung. Das ist die Aufgabe, die Frau Colaco nun
übernimmt, und wir freuen uns sehr, dass sie eine entscheidende Rolle dabei
spielen wird, sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter in diesem grundlegenden
Wandel gestärkt und nicht nur neu organisiert werden."
Acquelia Colaco, Chief Human Resources Officer bei XBP Global, fügte hinzu:?Die
Herausforderung besteht nicht nur darin, KI einzuführen, sondern eine
Organisation aufzubauen, die sich gemeinsam mit ihr weiterentwickeln kann. Unser
Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Talenten, Führungskompetenzen und
Arbeitsweisen, die es den Menschen ermöglichen, in großem Maßstab mit
intelligenten Systemen zusammenzuarbeiten. So setzen wir Strategie in
nachhaltige Leistung um."
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United
States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des
Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des
Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere
Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die
Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
häufig an Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwarten",?beabsichtigen",
?werden",?schätzen",?voraussehen",?glauben",?vorhersagen",?planen",
?Ziele",?Prognosen",?könnte",?würde",?fortsetzen",?prognostizieren" oder
ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen
basieren auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit
Unsicherheiten behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen.
Dazu gehören unter anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme und
der damit verbundenen Umstrukturierung, einschließlich der Unfähigkeit, die
erwarteten Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der Übernahme
verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) die Nichteinhaltung der Nasdaq-
Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5) wirtschaftliche,
geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6) Herausforderungen bei der
Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; sowie (7) sonstige Risiken,
die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert
beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im
Jahresbericht auf Formular 10-K für das Jahr 2025. Leser werden darauf
hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen,
die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global
übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP
Global oder seine Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten
Ergebnisse erzielen werden.
Über XBP Global
XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen,
das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit
Niederlassungen in 20 Ländern und rund 10.600 Mitarbeitern arbeitet XBP Global
mit über 2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um
geschäftskritische Systeme zu entwickeln, die eine umfassende Automatisierung
ermöglichen.
Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten
Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen
sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre
wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die
Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global
Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten
und neue Wertpotenziale zu erschließen.
Weitere Nachrichten, Kommentare und Branchenperspektiven finden Sie
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Unternehmens veröffentlichten Informationen können für Anleger als wesentlich
angesehen werden. Dementsprechend sollten Investoren, Medien und an XBP Global
interessierte Personen die Website sowie die Social-Media-Konten von XBP Global
zusätzlich zu den Pressemitteilungen, SEC-Unterlagen und öffentlichen
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Investorenbeziehungen: David Shamis, CFA, investors@xbpglobal.com
(mailto:investors@xbpglobal.com) | Medienanfragen: Srushti
Rao, press@xbpglobal.com (mailto:press@xbpglobal.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a888924-
2773-4cee-9583-8f5407d41c65
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