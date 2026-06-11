GNW-News: XING Mobility bringt ein immersionsgekühltes Batteriesystem für moderne Elektro-Schiffe auf den Markt

^TAIPEI, Taiwan, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XING Mobility, der

taiwanesische Pionier im Bereich batterietechnologischer Lösungen mit

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Immersionskühlung, gab heute die weltweite Markteinführung von IMMERSIO(TM) Matrix

bekannt, einem speziell für maritime Anwendungen entwickelten Batteriesystem,

das die Elektrifizierung von Schiffen unmittelbar unterstützt. Das System wird

im Juni dieses Jahres auf der Electric & Hybrid Marine Expo in Amsterdam

offiziell vorgestellt und bietet europäischen Schiffseignern eine zertifizierte

Batteriesystemlösung, die sich ohne größere Umrüstungen integrieren lässt und

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den Übergang zu einem emissionsfreien Betrieb beschleunigt.

In Zusammenarbeit mit Nordic Booster AS, seinem langjährigen skandinavischen

Vertriebspartner, bringt XING ein Batteriesystem für maritime Anwendungen auf

den Markt, das bei den drei für Schiffseigner besonders wichtigen Kriterien

führend ist: Dauerleistung, Energiedichte und Brandsicherheit.

Das IMMERSIO(TM) CTP-Batteriesystem: entwickelt für die Elektrifizierung von

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Schiffen - mit doppelter Energiedichte, kontinuierlicher 3C-Entladung und

aktiver Brandsicherheit.

Leistung, Platz und Sicherheit: XINGs Antwort auf die drei zentralen

Herausforderungen der Elektrifizierung in der Schifffahrt

Europäische Schiffseigner stehen durch das EU-Emissionshandelssystem (ETS) und

die FuelEU-Maritime-Vorgaben unter zunehmendem Druck. Der batterieelektrische

Antrieb ist der klarste Weg nach vorn, allerdings nur dann, wenn das

Batteriesystem den Einsatzprofilen des realen Schiffsbetriebs gewachsen ist, in

die beengten Platzverhältnisse an Bord passt und die höchsten

Sicherheitsanforderungen auf See erfüllt. IMMERSIO(TM) Matrix erfüllt alle drei

Anforderungen.

1. Kontinuierliche 3C-Leistung: stärker als marktübliche maritime

Batteriesysteme

Die Lösung von XING liefert eine kontinuierliche Leistung von 3C und übertrifft

damit marktübliche, für maritime Anwendungen zertifizierte Batteriesysteme. Für

Schnellfähren, Hafendienstfahrzeuge und alle Einsatzprofile, die von starker

Beschleunigung und schnellem Laden zwischen den Einsätzen geprägt sind, ist dies

genau das Leistungsniveau, das batterieelektrischen Antrieb erstmals zu einem

echten Dieselersatz macht.

2. Doppelte Energiedichte: für Schiffe, bei denen jeder Kubikmeter zählt

Platz und Gewicht gehören zu den ständigen Begrenzungen im Schiffsdesign. XING

bietet die doppelte Energiedichte herkömmlicher Batteriesysteme für maritime

Anwendungen und liefert damit mehr nutzbare Energie pro Kilogramm und vor allem

deutlich mehr pro Kubikmeter. Für Schiffseigner bedeutet das unmittelbar mehr

Reichweite und mehr Leistung bei gleichem Platzbedarf im Maschinenraum oder

dieselbe Energiemenge in einem deutlich kompakteren System, wodurch wertvoller

Raum für Fracht, Passagiere und Hilfssysteme frei wird. Gerade bei Repowering-

Projekten, bei denen der bestehende Rumpf vorgibt, was möglich ist, ist dieser

Vorteil entscheidend.

3. Immersionskühlung: ein Quantensprung bei der Brandsicherheit - so sicher wie

kein anderes Lithium-Batteriesystem

Brandsicherheit ist die größte Sorge, wenn Lithium-Batterien an Bord eines

Schiffes eingesetzt werden. XING löst dieses Problem bereits auf

Architekturebene: Jede Zelle ist vollständig in ein dielektrisches Kühlmedium

eingetaucht, das Wärme direkt an der Quelle aufnimmt. Das Kühlmedium unterdrückt

von Natur aus thermisches Durchgehen, verhindert eine Ausbreitung von Zelle zu

Zelle und beseitigt die Zündpfade, die bei luftgekühlten und

kaltplattengekühlten Konstruktionen bestehen. IMMERSIO(TM) Matrix setzt im

maritimen Markt einen neuen Maßstab für Brandsicherheit, während die

Immersionskühlung auf dem besten Weg ist, zum neuen Standard auf See zu werden.

Partnerschaft mit Nordic Booster

Um diese Technologie europäischen Schiffseignern mit der nötigen technischen

Unterstützung und dem passenden Service vor Ort zugänglich zu machen, baut XING

Mobility seine strategische Partnerschaft mit Nordic Booster AS, seinem

exklusiven Vertriebspartner für Skandinavien, weiter aus. Mit mehr als zwei

Jahrzehnten technischer Führungserfahrung in der norwegischen

Schifffahrtsindustrie stellt Nordic Booster sicher, dass jede XING-

Batterieinstallation in Europa durch praxisnahe Expertise und schnell

reagierenden Service unterstützt wird.

Trond Skaufel, CEO von Nordic Booster:?Wir haben uns für XING entschieden, weil

die immersionsgekühlte Architektur des Unternehmens, einfach gesagt, heute das

sicherste Batteriesystem mit der höchsten Leistungsdichte für den maritimen

Einsatz ist. Genau darauf haben europäische Schiffseigner gewartet."

Jannik Stanger, CTO von Nordic Booster:?Bei Dauerleistung, Energiedichte und

Brandsicherheit setzen die immersionsgekühlten Batterien von XING neue Maßstäbe.

Es gibt kein anderes Lithium-Batteriesystem auf dem Markt, das alle drei

Faktoren auf diesem Niveau vereint - und das zu einem niedrigen Preis bei

gleichzeitig hoher Qualität. Wir setzen XING-Batterien seit fünf Jahren in

unseren Produkten ein und sind von ihrer Leistung und thermischen Stabilität

beeindruckt."

Royce Hong, Gründer und CEO von XING Mobility:?Unsere Mission war es schon

immer, bahnbrechende Batterielösungen für extreme Einsatzumgebungen

bereitzustellen. Die Elektrifizierung der Schifffahrt steht vor zwei zentralen

Herausforderungen: Sicherheit und Platzbedarf. Unsere Batteriearchitektur stellt

sicher, dass Schiffseigner bei der Leistung keine Kompromisse zugunsten der

Sicherheit eingehen müssen. Gemeinsam mit Nordic Booster sind wir stolz darauf,

einen neuen technologischen Maßstab für den europäischen Markt zu setzen."

Bewährt unter realen Einsatzbedingungen auf See

IMMERSIO(TM)-Batteriesysteme von XING treiben bereits Schiffe im realen Einsatz auf

dem Wasser an. Die emissionsfreie Porrima P111 wurde in Taiwan mit dem

Batteriesystem von XING zu Wasser gelassen und hat unter Bedingungen auf offener

See ihre zuverlässige Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Das IMMERSIO(TM)-

System wurde außerdem in das neueste Schiff des österreichischen Innovators für

Elektroboote Smart IQ integriert, wobei die erfolgreiche Indienststellung und

die Systemintegrationstests Ende April 2026 abgeschlossen wurden. Die

Batteriesysteme von XING sind in skalierbaren Konfigurationen von 60?kWh bis

400?kWh erhältlich und befinden sich derzeit im DNV-Zertifizierungsprozess. Das

System feiert im Juni dieses Jahres auf der Electric & Hybrid Marine Expo in

Amsterdam sein offizielles Europadebüt.

Advanced Maritime Technology Expo

Datum: 16.-18. Juni 2026

Ort: RAI Amsterdam, Niederlande

Stand-Nr.: Stand D1, Halle 8

Über XING Mobility

XING Mobility ist ein weltweit führender Anbieter von immersionsgekühlten

Hochspannungs-Batteriesystemen. Mit der Entwicklung von Taiwans erstem

elektrischen Supersportwagen, dem MISS R, legte das Unternehmen den Grundstein

für seine Kernkompetenzen in den Bereichen maximale momentane Leistungsabgabe,

Stabilität bei hochfrequenten dynamischen Lasten und präzise Leistungsregelung

unter extremen Bedingungen. Im Jahr 2024 errichtete XING Mobility die weltweit

erste Serienproduktionsanlage für immersionsgekühlte Batteriesysteme und stellte

IMMERSIO(TM) Matrix vor - eine einheitliche Batteriearchitektur auf Basis von

Immersionskühlung, bei der Kühlung, Struktur, Sicherheit und Steuerung als

vollständig integriertes Gesamtsystem konzipiert sind. Seitdem wurde die

Plattform auf Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, maritime Anwendungen,

Energiespeicherung und die Infrastruktur von KI-Rechenzentren ausgeweitet.

Über Nordic Booster

Nordic Booster ist ein führendes norwegisches Systemintegrationsunternehmen in

den Bereichen Elektrifizierung, Batterielösungen, Ladelösungen und

Energiemanagementsysteme. Mit intelligenten Energielösungen hilft das

Unternehmen seinen Kunden, hohe wirtschaftliche Erträge zu erzielen. Für alle

Lösungen bietet Nordic Booster einen Fernüberwachungsservice sowie ein Service-

und Betriebsteam, um eine maximale Betriebszeit sicherzustellen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b12d2c7-d748-44d5-a236-

8d3538791c25

Pressekontakt

XING Mobility: Abby Kuo / abby@xingmobility.comÂ°