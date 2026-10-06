GNW-News: Xometry ernennt Marc Teulières zum Geschäftsführer für Europa, um die regionale Marktdurchdringung zu beschleunigen

06.10.26 20:07 Uhr

Werte in diesem Artikel

^Wichtige Fakten

* Ernennung in die Geschäftsleitung: Marc Teulières wurde zum Geschäftsführer

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von Xometry Europe (https://xometry.eu/en/) ernannt.

* Marktdurchdringung: Mit der Ernennung soll die Marktdurchdringung in den

europäischen Märkten vorangetrieben und Xometry als digitale Infrastruktur

für die kundenspezifische Fertigung etabliert werden, während sich die

regionalen Lieferketten neu ausrichten.

* Nachweisbare Erfolgsbilanz: Teulières verfügt über mehr als 20 Jahre

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Erfahrung im Aufbau der Akzeptanz von B2B-Marktplatzmodellen in den

europäischen Industriemärkten. Dabei hatte er unter anderem

Führungspositionen bei Mirakl und McKinsey & Company inne.

MÜNCHEN, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry (http://xometry.com/), Inc.

(NASDAQ: XMTR), der globale, KI-basierte Marktplatz, der Käufer und Anbieter von

kundenspezifischer Fertigung miteinander verbindet, gab die Ernennung des E-

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Commerce-Managers Marc Teulières (https://www.linkedin.com/in/marcteulieres/)

zum Geschäftsführer für Europa bekannt. Teulières wird das Geschäft von Xometry

in der gesamten Region leiten und sich dabei darauf konzentrieren, die Akzeptanz

bei Unternehmenskunden zu beschleunigen, das Lieferantennetzwerk auszubauen und

langfristiges, profitables Wachstum voranzutreiben.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen B2B-Handel, Industriemärkte

und digitale Transformation verfügt Teulières über umfassende Erfahrung in der

Förderung von Geschäftswachstum und operativer Exzellenz sowie über fundierte

Kenntnisse der Industrielandschaft in der EMEA-Region. Zuletzt war er als

General Manager Global B2B bei Mirakl tätig, wo er das Wachstum bei

Großhändlern, Herstellern und Beschaffungsteams vorantrieb, indem er bestehende

Kundenbeziehungen ausbaute, neue Kunden gewann und die Produktakzeptanz

steigerte. Zu Beginn seiner Karriere hatte er zudem eine Führungsposition bei

McKinsey & Company inne.

Teulières stößt in einer Phase hoher Dynamik zu Xometry, in der das Unternehmen

sein bewährtes Geschäftsmodell weiter ausbaut, um die weltweite Nachfrage nach

Fertigungskapazitäten zu bedienen und die Lieferkapazitäten auf internationalen

Märkten zu erweitern. Im zweiten Quartal 2026 meldete Xometry einen Rekordumsatz

von 229 Millionen US-Dollar (https://investors.xometry.com/news-releases/news-

release-details/xometry-reports-record-second-quarter-2026-results) - ein

Anstieg von 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Wachstum wurde vornehmlich

durch eine Beschleunigung des Umsatzwachstums im Marktplatz-Geschäft auf 45 %

getragen.

?Der gezielte Ausbau unserer internationalen Präsenz ist ein zentraler

Bestandteil der langfristigen strategischen Ausrichtung von Xometry. Die

Ernennung von Marc wird uns dabei unterstützen, unsere Infrastruktur für die

kundenspezifische Fertigung, unseren KI-basierten Marktplatz und unsere

Fähigkeit zum Ausbau unserer Käufer- und Lieferantennetzwerke weiter zu stärken

- mit einem besonderen Fokus auf Europa. Angesichts der Neuausrichtung der

europäischen Lieferketten und der Modernisierung der Beschaffung von

kundenspezifischen Teilen ist es entscheidend, unsere Käufer- und

Lieferantennetzwerke in dieser Region weiter auszubauen. Marcs Expertise im

Bereich B2B-E-Commerce-Plattformen ist genau das, was wir brauchen, um unsere

Zusammenarbeit mit Unternehmen in Europa zu vertiefen. Gleichzeitig können wir

unsere Dienstleistungen weiterentwickeln und unser Angebot parallel zu unserer

Marktpräsenz ausbauen. Wir könnten nicht engagierter und überzeugter vom

Potenzial des europäischen Marktes sein", so Sanjeev Singh Sahni, CEO bei

Xometry (https://www.linkedin.com/in/sssahni/).

?Das Modell von Xometry verändert die Art und Weise, wie kundenspezifische

Produkte beschafft und geliefert werden", sagte Marc Teulières, General Manager

Europa bei Xometry (https://www.linkedin.com/in/marcteulieres/).?Ich freue mich

darauf, in dieser Wachstumsphase zum Unternehmen zu stoßen und dazu beizutragen,

dieses Modell noch mehr Kunden in ganz Europa zugänglich zu machen. Wir haben

einen klaren Weg vor uns: Kundenbeziehungen vertiefen, unsere Präsenz ausbauen

und unser Geschäft in einer hocheffizienten und leistungsstarken Region

skalieren."

Über Xometry

Der KI-basierte Marktplatz von Xometry

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XMTR), die etablierte Thomasnet

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OKZ1ziRCKqlRE=)(®)-Plattform für die industrielle Beschaffung sowie die Suite

cloudbasierter Dienste treiben die Digitalisierung der Fertigungsindustrie

voran. Xometry bietet Herstellern die entscheidenden Ressourcen für das Wachstum

ihres Unternehmens und vereinfacht den Beschaffungsprozess für Einkäufer durch

Echtzeitdaten zu Preisen und Lieferzeiten. Erfahren Sie mehr unter xometry.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GcA84fv_lAMWBhOeTZ53EFPpp7wq7Kj5gC2X

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xometry.eu (http://xometry.eu/) oder folgen Sie Xometry auf LinkedIn

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