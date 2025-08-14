GNW-News: XVR Simulation revolutioniert das Training von Einsatzkräften mit immersiven VR-Lösungen in Deutschland, die Schweiz und Österreich

^DELFT, Die Niederlande, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XVR Simulation B.V.,

ein weltweit führender Anbieter von Virtual-Reality-Trainingssoftware, kündigt

heute seinen verstärkten Fokus auf die Unterstützung von Einsatzkräften in

Deutschland, der Schweiz und Österreich mit seiner hochmodernen VR-

Trainingsplattform an. Die Lösung wurde entwickelt, um flexible,

benutzerfreundliche und kosteneffiziente Trainingsmöglichkeiten zu bieten und

soll die Ausbildung von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten grundlegend

verändern.

In einer Zeit, in der reale Trainingsszenarien zunehmend komplex und teuer in

der Umsetzung sind, bietet XVR Simulation eine unvergleichliche Alternative. Die

VR-Plattform ermöglicht es Einsatzkräften, jederzeit und überall zu trainieren -

mit einer unbegrenzten Bandbreite realistischer Einsatzszenarien. Dazu zählen

unter anderem großflächige Stadtbrände, Chemieunfälle, komplexe

Naturkatastrophen sowie taktische Einsätze mit mehreren Organisationen. Die

Software ermöglicht gemeinsames Training in einer vollständig kontrollierbaren

virtuellen Umgebung und fördert dabei entscheidende Fähigkeiten wie

Kommunikation, Koordination und Entscheidungsfindung unter Druck.

?Wir setzen uns dafür ein, Einsatzkräften die effektivsten und zugänglichsten

Trainingswerkzeuge zur Verfügung zu stellen", sagt Edwin van de Snepscheut,

Group Director of Customer Success.?Unsere VR-Plattform ist darauf ausgelegt,

maximale Immersion zu bieten, sodass Teilnehmende realistische Szenarien erleben

können - ohne die logistischen Herausforderungen oder Risiken von Live-Übungen.

Dies ermöglicht es Ausbilder:innen, sich auf die Szenariengestaltung und eine

konsistente Nachbesprechung zu konzentrieren, was ein strukturiertes und

wirkungsvolles Lernerlebnis schafft, das direkt zu einer besseren Leistung im

realen Einsatz führt."

Die Plattform wird bereits von führenden Organisationen weltweit genutzt,

darunter die Polizeiakademie Rheinland-Pfalz, die Berliner Feuerwehr und

die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Deutschland,

die Kantonspolizei Zürich und Schutz & Rettung Zürich in der Schweiz sowie

der Landesfeuerwehrverband Oberösterreich. Das Engagement von XVR Simulation für

höchste Standards wird durch die ISO-27001-Zertifizierung für

Informationssicherheit unterstrichen, die Datenintegrität und Datenschutz für

alle Partner gewährleistet.

Die neueste Version, XVR On Scene 10, erweitert die Möglichkeiten der Plattform

nochmals deutlich und bietet fortschrittliche Funktionen für noch dynamischere

und realistischere Trainingsumgebungen. In dieser Version stellt XVR ein neues

Simulationswerkzeug zur flexiblen und realitätsnahen Darstellung von

Vegetationsbränden vor. Durch die Reduzierung des Bedarfs an umfangreichen

physischen Ressourcen und Reisen bietet XVR Simulation zudem eine

kosteneffiziente Lösung, die den Trainingserfolg maximiert und gleichzeitig die

Ausgaben minimiert.

XVR Simulation lädt Einsatzorganisationen in Deutschland, der Schweiz und

Österreich ein, zu entdecken, wie ihre VR-Trainingslösungen die

Einsatzbereitschaft steigern und die Sicherheit in der Bevölkerung erhöhen

können.

Über XVR Simulation B.V.:

XVR Simulation B.V. ist ein führender Entwickler von Virtual-Reality-

Trainingssoftware für Sicherheits- und Rettungskräfte weltweit. Mit einem Fokus

auf Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz bietet XVR

Simulation immersive Trainingslösungen, die es Einsatzkräften ermöglichen, sich

jederzeit und überall auf jedes Einsatzszenario vorzubereiten.

Contact:

Trine Larsen | Communications Officer: trinel@learnprogroup.com

(mailto:trinel@learnprogroup.com)

