GNW-News: Yazaki entscheidet sich für die AQX-Plattform von Anaqua für das globale IP-Management

^TOKIO, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=yazaki-

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pressrelease), ein führender Anbieter von innovativen Technologielösungen und

Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP), gab heute

bekannt, dass Yazaki Corporation (https://www.yazaki-group.com/en/index.html),

ein weltweit führender Anbieter von Kabelbäumen und elektrischen Komponenten für

die Automobilindustrie, sich für die KI-gestützte IP-Management-Plattform AQX®

von Anaqua entschieden hat, um die Verwaltung seines weltweiten IP-Portfolios zu

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optimieren, zu vereinheitlichen und zu verbessern.

Yazaki, ein in Japan ansässiger Hersteller, der für seine Kompetenz in den

Bereichen Kabelbäume, Messgeräte und Automobiltechnologien der nächsten

Generation bekannt ist, wird die AQX-Plattform einsetzen, um seine weltweiten

IP-Aktivitäten zu vereinheitlichen, die Entscheidungsfindung durch

fortschrittliche Analysen zu verbessern und ein sicheres, zentralisiertes

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Portfoliomanagement zu gewährleisten. Als Unternehmen, das über mehrere Regionen

hinweg ein umfangreiches und vielfältiges Portfolio an geistigem Eigentum

verwaltet, suchte Yazaki nach einer modernen, skalierbaren Lösung, um seine

langfristige Innovationsstrategie zu unterstützen und gleichzeitig die täglichen

Abläufe zu vereinfachen.

Die AQX-Plattform zeichnete sich durch ihre Flexibilität, leistungsstarken

Analysefunktionen und die Möglichkeit aus, Arbeitsabläufe in globalen Teams zu

vereinheitlichen, wodurch unternehmensweit Konsistenz, Transparenz und Effizienz

gewährleistet wurden. Die enge Zusammenarbeit mit dem Anaqua-Team während des

gesamten Evaluierungsprozesses hat das Vertrauen von Yazaki in den Aufbau einer

langfristigen strategischen Partnerschaft weiter gestärkt.

Die AQX-Plattform von Anaqua bietet Yazaki folgende Vorteile:

* Integriertes IP-Datenmanagement mit Anbindung an Patentämter für Genauigkeit

und Compliance

* Erweiterte Dashboards und Analysen für die strategische Entscheidungsfindung

* Skalierbare globale Umsetzung zur Unterstützung der expandierenden

Geschäftstätigkeit von Yazaki

Yazaki wird zudem die integrierten Annuity Services (AQS) von Anaqua nutzen, um

die finanzielle Nachverfolgung von geistigem Eigentum zu vereinheitlichen und

einen vollständigen Überblick über die Lebenszykluskosten seiner Patentfamilien

zu erhalten. Mit Tools wie den HyperView-Dashboards und dem Annuities Decision

Report (ADR) erhält das IP-Team von Yazaki umsetzbare Erkenntnisse sowie eine

zentrale Arbeitsumgebung, um schnellere, datengestützte Entscheidungen zu

treffen.

?Es ist uns eine Ehre, Yazaki in der Anaqua-Gemeinschaft willkommen zu heißen",

sagte Justin Crotty, CEO von Anaqua.?Die Entscheidung für die branchenführende

AQX-Plattform von Anaqua unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung

flexibler, sicherer und datengestützter Lösungen für das IP-Management, die den

sich wandelnden Anforderungen globaler Innovatoren gerecht werden."

?Die Yazaki Corporation ist einer der weltweit größten und renommiertesten

Automobilzulieferer und bekannt für ihre führende Rolle in den Bereichen

Kabelbäume, Stromverteilungssysteme und fortschrittliche Konnektivitätslösungen.

Ihr Engagement für Innovation erstreckt sich nicht nur auf den Automobilsektor,

sondern auch auf Energie- und Umwelttechnologien, darunter solarbetriebene

Anlagen und Klimaanlagen", sagte Kazuyasu Adachi, President und General Manager

für Japan und den asiatisch-pazifischen Raum bei Anaqua.?Wir sind stolz darauf,

mit Yazaki zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen bei seinen weltweiten

Aktivitäten im Bereich des geistigen Eigentums zu unterstützen. Durch den

Einsatz der AQX-Plattform von Anaqua wird Yazaki in der Lage sein, die

Verwaltung und den Schutz seiner wertvollen geistigen Eigentumsrechte

grundlegend zu verändern und so für mehr Effizienz, strategische Einblicke und

langfristigen Innovationserfolg zu sorgen."

Über die Yazaki Corporation

https://www.yazaki-group.com/en/

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und

Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen

und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE®

und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und

technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung

zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-

Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments.

Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen

Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von

Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte,

Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die

Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und

Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=yazaki-

pressrelease) oder auf dem LinkedIn-Profil

(https://www.linkedin.com/company/anaqua/) von Anaqua.

Medienanfragen:

media@anaqua.com (mailto:media@anaqua.com)

+1-617-375-5808

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