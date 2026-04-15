GNW-News: Yazaki entscheidet sich für die AQX-Plattform von Anaqua für das globale IP-Management
^TOKIO, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=yazaki-
pressrelease), ein führender Anbieter von innovativen Technologielösungen und
Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP), gab heute
bekannt, dass Yazaki Corporation (https://www.yazaki-group.com/en/index.html),
ein weltweit führender Anbieter von Kabelbäumen und elektrischen Komponenten für
die Automobilindustrie, sich für die KI-gestützte IP-Management-Plattform AQX®
von Anaqua entschieden hat, um die Verwaltung seines weltweiten IP-Portfolios zu
optimieren, zu vereinheitlichen und zu verbessern.
Yazaki, ein in Japan ansässiger Hersteller, der für seine Kompetenz in den
Bereichen Kabelbäume, Messgeräte und Automobiltechnologien der nächsten
Generation bekannt ist, wird die AQX-Plattform einsetzen, um seine weltweiten
IP-Aktivitäten zu vereinheitlichen, die Entscheidungsfindung durch
fortschrittliche Analysen zu verbessern und ein sicheres, zentralisiertes
Portfoliomanagement zu gewährleisten. Als Unternehmen, das über mehrere Regionen
hinweg ein umfangreiches und vielfältiges Portfolio an geistigem Eigentum
verwaltet, suchte Yazaki nach einer modernen, skalierbaren Lösung, um seine
langfristige Innovationsstrategie zu unterstützen und gleichzeitig die täglichen
Abläufe zu vereinfachen.
Die AQX-Plattform zeichnete sich durch ihre Flexibilität, leistungsstarken
Analysefunktionen und die Möglichkeit aus, Arbeitsabläufe in globalen Teams zu
vereinheitlichen, wodurch unternehmensweit Konsistenz, Transparenz und Effizienz
gewährleistet wurden. Die enge Zusammenarbeit mit dem Anaqua-Team während des
gesamten Evaluierungsprozesses hat das Vertrauen von Yazaki in den Aufbau einer
langfristigen strategischen Partnerschaft weiter gestärkt.
Die AQX-Plattform von Anaqua bietet Yazaki folgende Vorteile:
* Integriertes IP-Datenmanagement mit Anbindung an Patentämter für Genauigkeit
und Compliance
* Erweiterte Dashboards und Analysen für die strategische Entscheidungsfindung
* Skalierbare globale Umsetzung zur Unterstützung der expandierenden
Geschäftstätigkeit von Yazaki
Yazaki wird zudem die integrierten Annuity Services (AQS) von Anaqua nutzen, um
die finanzielle Nachverfolgung von geistigem Eigentum zu vereinheitlichen und
einen vollständigen Überblick über die Lebenszykluskosten seiner Patentfamilien
zu erhalten. Mit Tools wie den HyperView-Dashboards und dem Annuities Decision
Report (ADR) erhält das IP-Team von Yazaki umsetzbare Erkenntnisse sowie eine
zentrale Arbeitsumgebung, um schnellere, datengestützte Entscheidungen zu
treffen.
?Es ist uns eine Ehre, Yazaki in der Anaqua-Gemeinschaft willkommen zu heißen",
sagte Justin Crotty, CEO von Anaqua.?Die Entscheidung für die branchenführende
AQX-Plattform von Anaqua unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung
flexibler, sicherer und datengestützter Lösungen für das IP-Management, die den
sich wandelnden Anforderungen globaler Innovatoren gerecht werden."
?Die Yazaki Corporation ist einer der weltweit größten und renommiertesten
Automobilzulieferer und bekannt für ihre führende Rolle in den Bereichen
Kabelbäume, Stromverteilungssysteme und fortschrittliche Konnektivitätslösungen.
Ihr Engagement für Innovation erstreckt sich nicht nur auf den Automobilsektor,
sondern auch auf Energie- und Umwelttechnologien, darunter solarbetriebene
Anlagen und Klimaanlagen", sagte Kazuyasu Adachi, President und General Manager
für Japan und den asiatisch-pazifischen Raum bei Anaqua.?Wir sind stolz darauf,
mit Yazaki zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen bei seinen weltweiten
Aktivitäten im Bereich des geistigen Eigentums zu unterstützen. Durch den
Einsatz der AQX-Plattform von Anaqua wird Yazaki in der Lage sein, die
Verwaltung und den Schutz seiner wertvollen geistigen Eigentumsrechte
grundlegend zu verändern und so für mehr Effizienz, strategische Einblicke und
langfristigen Innovationserfolg zu sorgen."
Über die Yazaki Corporation
https://www.yazaki-group.com/en/
Über Anaqua
Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und
Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen
und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE®
und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und
technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung
zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-
Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments.
Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen
Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von
Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte,
Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die
Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und
Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=yazaki-
pressrelease) oder auf dem LinkedIn-Profil
(https://www.linkedin.com/company/anaqua/) von Anaqua.
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