GNW-News: Yili Group meldet für das Geschäftsjahr 2025 ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Gewinn; seit dem Börsengang vor 30 Jahren ist der Umsatz um das...

^HOHHOT, China, May 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 29. April 2026

veröffentlichte die Yili Group ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr

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2025 sowie die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und meldete dabei eine

Rekordleistung. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von

115,931 Milliarden RMB und einen den Eigentümern des Mutterunternehmens

zurechenbaren Nettogewinn von 11,565 Milliarden RMB, was einem Anstieg von

36,82 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als diversifizierter Molkereikonzern

verzeichnete Yili damit sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn ein starkes,

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sogenanntes?doppeltes Wachstum". Im ersten Quartal 2026 erreichten sowohl der

Umsatz des Unternehmens als auch der bereinigte, den Anteilseignern des

Mutterunternehmens zurechenbare Nettogewinn neue Höchststände.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5273/eng)

Im Jahr 2025 war Yili in allen Produktkategorien weiterhin Branchenführer. Das

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wichtigste Segment, die Flüssigmilch, behauptete seine Spitzenposition und

konnte den Abstand zur Konkurrenz weiter ausbauen. Im ersten Quartal 2026 gelang

es dem Unternehmen trotz schwieriger Marktbedingungen, ein positives Wachstum zu

erzielen und eine führende Position zu behaupten. Bemerkenswert ist, dass

führende Marken in einzelnen Produktkategorien wie Satine und AMBPOMIAL

weiterhin eine Vorreiterrolle in der Branche einnahmen und ihre

Spitzenpositionen klar behaupteten.

Als zweiter Wachstumstreiber erreichte das Milchpulver-Geschäft des Unternehmens

im Jahr 2025 den ersten Platz auf dem chinesischen Markt gemessen am

Gesamtumsatz. Das Segment Säuglingsmilchnahrung erzielte einen historischen

Durchbruch und sicherte sich erstmals den größten Marktanteil in China.

Gleichzeitig verzeichnete das Geschäft mit Säuglingsnahrung ein zweistelliges

Umsatzwachstum. Auch das Segment der Eiscreme entwickelte sich stark und

erzielte mit einem Umsatz von nahezu 10 Milliarden RMB ein zweistelliges

Wachstum. Damit festigte das Segment seine Position als Branchenführer bereits

im 31. Jahr in Folge.

Während Yili im Inlandsgeschäft zahlreiche Durchbrüche erzielte, verzeichnete

auch das Auslandsgeschäft ein starkes Wachstum. Im Jahr 2025 stieg der

Auslandsumsatz im Eiscreme-Segment - einer wichtigen internationalen

Produktkategorie - um 10,2 %, während der Auslandsumsatz mit Ziegenmilch-

Säuglingsnahrung um 50,7 % zulegte. Die Produktionsstandorte von Yili in

Neuseeland und den Niederlanden haben ihre Strategien für Produkte und Zutaten

mit hoher Wertschöpfung weiter ausgebaut und ihre spezifischen

Wettbewerbsvorteile in der Weiterverarbeitung kontinuierlich gestärkt. Yili hat

zudem ein mehrstufiges internationales Vertriebsnetz aufgebaut und damit seine

Marktpräsenz sowie Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten wichtiger globaler

Regionen wie Nordamerika, Europa, Ozeanien und dem Nahen Osten weiter gestärkt.

Derzeit verfügt Yili weltweit über 77 Produktionsstätten; die Produkte des

Unternehmens werden in über 80 Länder und Regionen vertrieben.

Als Branchenführer erzielt Yili nicht nur ein kontinuierliches Wachstum der

Geschäftsentwicklung, sondern richtet seinen Fokus auch konsequent auf eine

nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen hat bereits 2012 den Höchststand bei seinen

CO?-Emissionen erreicht und sich verpflichtet, bis 2050 entlang der gesamten

Wertschöpfungskette CO?-Neutralität herzustellen. Bis heute hat Yili 45 national

anerkannte?grüne Fabriken", eine CO?-neutrale Weide sowie vier kohlenstoffarme

Weiden aufgebaut. Im Rahmen der?Yili Homeland Initiative" hat das Unternehmen

zudem verschiedene gemeinnützige Programme ins Leben gerufen, darunter Projekte

zum Schutz asiatischer Elefanten und zur Aufforstung mit Saxaul-Sträuchern.

In diesem Jahr feiert Yili sein 30-jähriges Börsenjubiläum. In den vergangenen

drei Jahrzehnten hat sich das Unternehmen von einer kleinen lokalen Molkerei zum

führenden Molkereiunternehmen Asiens und zu einem wichtigen Akteur in der ersten

Reihe der globalen Milchindustrie entwickelt. Dabei ist der Umsatz um mehr als

das 500-Fache, der Gewinn um mehr als das 700-Fache und die Marktkapitalisierung

um nahezu das 400-Fache gestiegen.

Mit Blick auf die Zukunft wird Yili seine langfristigen strategischen Ziele

konsequent verfolgen. Wie Pan Gang, der Vorsitzende der Yili Group, betont,

bleibt das Unternehmen seiner Kernphilosophie der?Verbraucherorientierung"

treu. Yili wird weiterhin hochwertige Milchprodukte herstellen und so zur

Gesundheit und zum Wohlbefinden von Hunderten Millionen Familien beitragen.

Quelle: Yili Group

Kontaktperson: Herr Sun, Tel: 86-10-63074558Â°