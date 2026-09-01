GNW-News: Yili meldet Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 mit Wachstum der Umsatzerlöse und des Betriebsergebnisses im Kerngeschäft
^HOHHOT, China, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. August 2026
veröffentlichte die Yili Group ihren Zwischenbericht für 2026. Im ersten
Halbjahr erzielte das Unternehmen Fortschritte in Bezug auf Größe und Qualität
und meldete Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 64,49 Milliarden RMB, was einer
Steigerung im 4,13 % im Jahresvergleich entspricht, und ein Betriebsergebnis im
Kerngeschäft von 8,38 Milliarden RMB (+10 % ggü. dem Vorjahreszeitraum). Yili
blieb sowohl im Hinblick auf Umsatzerlöse als auch das Betriebsergebnis im
Kerngeschäft das führende Molkereiunternehmen Asiens und erzielte einen Anstieg
der Gewinnmarge im Kerngeschäft um 66 Basispunkte auf 13 %. Der Umsatz von Yili
ist während der zwei Jahre bis zum ersten Halbjahr 2026 entgegen dem
Branchentrend mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,75 %
gewachsen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5564/eng)
Am selben Tag kündigte Yili Pläne für ein den Rückkauf und die Annullierung von
Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden RMB an. Das Unternehmen wird in den
nächsten Jahren eine Dividendenausschüttungsquote von mindestens 75 %
beibehalten. Seit seinem Börsengang hat Yili Dididenden in Höhe von insgesamt
67,295 Milliarden RMB ausgeschüttet.
Im ersten Halbjahr verzeichneten die drei Kerngeschäftsbereiche von Yili
(Flüssigmilch, Milchpulver und Molkereiprodukte, Eiscreme) weiteres Wachstum und
behaupteten jeweils ihre führende Stellung in China. Das Geschäft mit
Flüssigmilch wuchs im zweiten aufeinander folgenden Quartal. Der Marktanteil des
Unternehmens im Bereich Säuglingsmilchnahrung expandierte weiter und war in
China am Wert der Einzelhandelsumsätze gemessen führend, und auch der Bereich
für Milchpulver für Erwachsene behielt seine branchenführende Stellung in China
bei. Die Umsatzerlöse mit Eiscreme wuchsen im zweistelligen Bereich und der
Geschäftsbereich behauptete seine Position als Nr. 1 in der chinesischen
Eiscremebranche im 31. Jahr in Folge. Im Berichtszeitraum entfielen 15,8 % der
Umsatzerlöse von Yili auf neue Produkte.
Neben dem steten Wachstum im Heimatmarkt beginnt die internationale Expansion
von Yili, Erfolge zu liefern. Im ersten Halbjahr stiegen die Umsatzerlöse aus
dem Eiscremegeschäft in Indonesien um rund 20 % im Vorjahresvergleich, und der
Umsatz in den Philippinen verdoppelte sich ggü. dem Vorjahr. In Nordamerika
wurden Produkte von Yili in mehreren Produktkategorien von Mainstream-
Einzelhandelsketten in ihr Sortiment aufgenommen.
Die Tochtergesellschaft Ausnutria von Yili forcierte ihre internationale
Expansion. Ausnutria steigerte den Marktanteil in den Märkten des Nahen Ostens
und beschleunigte den Markteintritt in Osteuropa und in anderen Märkten. In
Kanada behielt Ausnutria seine starke Wachstumsdynamik aufrecht, wobei die
Umsatzerlöse um 30 % ggü. dem Vorjahr zulegten.
Jenseits der vorhandenen Geschäftsbereiche verfolgte Yili weiterhin seine auf
Produkte mit hoher Wertschöpfung und Inhaltsstoffe ausgelegte Strategie. Das
Unternehmen nutzt seine Basis in Neuseeland für die Umstellung auf Inhaltsstoffe
mit hoher Wertschöpfung, wobei es vom globalen Trend zu Premium-Proteinprodukten
profitiert. Der Anteil von Proteinprodukten am Umsatz wird stetig gesteigert,
wobei das Unternehmen wichtige Inhaltsstoffe an Abnehmer in der gesamten Welt
liefert. Im ersten Halbjahr 2026 übertraf die Geschäftseinheit Neuseeland ihre
Geschäftsziele.
?Wir erwarten, dass unser internationales Geschäft im gesamten Geschäftsjahr
weiterhin im zweistelligen Bereich wächst", kommentierte das Unternehmen und
brachte sein Vertrauen in seine internationalen Aussichten zum Ausdruck.?Neben
Südostasien und Neuseeland werden wir allmählich in Märkte mit großen Potenzial
wie Afrika und den Nahen Osten expandieren. Mit der Erweiterung unserer
internationalen Präsenz wird das internationale Geschäft in den nächsten fünf
Jahren mit nachhaltigem und stabilem Wachstum zu unserer Strategie beitragen."
Kontaktperson: Herr Sun, Tel: 86-10-63074558Â°