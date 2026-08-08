GNW-News: Yili veranstaltet Nachhaltigkeitsforum auf der World Dairy Industry Conference - gemeinsam auf dem Weg in eine neue Ära der Milchwirtschaft nach 2030

08.08.26 16:20 Uhr

^HOHHOT, China, Aug. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 2. August veranstaltete die

Yili Group in Hohhot das Nachhaltigkeitsforum im Rahmen der World Dairy Industry

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Conference 2026. Unter dem Motto Industriellen Wert vernetzen, eine grüne

Zukunft gestalten kamen mehr als 200 Gäste aus dem In- und Ausland zusammen.

Unter den Teilnehmern waren Spitzenvertreter internationaler Organisationen

sowie Vertreter führender Unternehmen aus der gesamten Milchwertschöpfungskette.

Gemeinsam diskutierten sie über die nachhaltige Entwicklung der globalen

Milchwirtschaft und darüber, wie die Branche den Weg in eine neue Ära nach 2030

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gestalten kann.

Yili veranstaltet Nachhaltigkeitsforum: Yili veranstaltet Nachhaltigkeitsforum

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5512/eng)

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5512/eng)

Bei der Eröffnungszeremonie der World Dairy Industry Conference 2026 am 1.

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August verlieh die International Union of Food Science and Technology (IUFoST)

der Stadt Hohhot eine Plakette und eine Gedenkauszeichnung im Zusammenhang mit

ihrer Ernennung zur?Welthauptstadt der Milchwirtschaft". Pan Gang, Chairman und

President der Yili Group, nahm als einziger Vertreter der globalen

Milchwirtschaft an der Zeremonie teil. Hohhots Entwicklung von Chinas

?Milchhauptstadt", ein Titel, den die Stadt 2005 erhielt, zur?Welthauptstadt

der Milchwirtschaft" im Jahr 2026 ist eng mit Yili verbunden. Das Unternehmen

hat bei dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle gespielt. Auch im Bereich

Nachhaltigkeit nimmt Yili eine Vorreiterrolle in der Branche ein. Das

Unternehmen entwickelt und etabliert kontinuierlich übertragbare,

anpassungsfähige Nachhaltigkeitslösungen und trägt damit zugleich dazu bei,

Hohhots Profil als grüne Stadt zu stärken.

Yili verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl den CO?-Fußabdruck

als auch den Wasserfußabdruck berücksichtigt. Ziel ist es, Emissionen entlang

der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren und Dekarbonisierung von einem

abstrakten Konzept in konkrete, messbare und umsetzbare Maßnahmen für jede

einzelne Stufe der Wertschöpfungskette zu überführen. Um den grünen Wandel vor-

wie nachgelagerter Betriebsabläufe voranzutreiben, initiierte Yili den Aufbau

zweier globaler Allianzen: der Zero Carbon Alliance und der Low Water Footprint

Initiative Alliance. Darüber hinaus hat sich Yili mit Unternehmen wie Tencent

und Lenovo zusammengeschlossen und die Sustainable Social Value Collaborative

ins Leben gerufen. Die Initiative setzt neue Impulse für die Verbindung von

gesellschaftlichem, wirtschaftlichem und finanziellem Wert und steht für einen

Ansatz, der auf gemeinsamer Wertschöpfung, gegenseitigem Nutzen und gemeinsamem

Erfolg beruht. Ende 2025 wurden Yilis Dekarbonisierungsmaßnahmen vom Center for

International Knowledge on Development als innovatives Praxisbeispiel in den

China's Progress Report on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable

Development (2025) aufgenommen.

Im Rahmen des Forums sprachen mehrere hochrangige Vertreter führender

internationaler Organisationen über die Perspektiven einer nachhaltigen

Entwicklung der globalen Milchwirtschaft. Dominik Wisser, Senior Livestock

Policy Officer bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten

Nationen (FAO), erklärte, dass die Entwicklung der globalen Milchwirtschaft eine

zentrale Bedeutung für die Ernährungssicherheit und eine ausreichende

Nährstoffversorgung habe. Gleichzeitig steht die Branche vor vielfältigen

Herausforderungen - darunter eine steigende Nachfrage, der Klimawandel und die

unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen in den verschiedenen Regionen der

Welt. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, braucht es eine starke

Führungsrolle der erfolgreichsten Molkereiunternehmen sowie eine enge

Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nur so lässt sich

gemeinsam der Weg hin zu einer kohlenstoffarmen Milchwirtschaft beschreiten.

Wisser betonte zudem, dass die FAO auch künftig den Erfahrungsaustausch und die

technische Zusammenarbeit fördern werde, um Länder bei der Erreichung ihrer

Nachhaltigkeitsziele in der Milchwirtschaft zu unterstützen.

Mit der erfolgreichen Durchführung des Forums wurden wichtige gemeinsame

Positionen zusammengeführt und Perspektiven für die nachhaltige Entwicklung der

Milchwirtschaft in der Zeit nach 2030 aufgezeigt. Darüber hinaus verdeutlichte

das Forum das starke Engagement und die konkreten Fortschritte der chinesischen

Milchwirtschaft - allen voran Yili - bei der gemeinsamen Gestaltung einer

nachhaltigeren Zukunft.

Quelle: Yili Group

Ansprechpartner: Herr Sun, Tel.: 86-10-63074558Â°