GNW-News: Yinuo Chen, Gründer der drei großen Kinderwunschzentren Tulip, ONELIFE und Sino, wurde zur Teilnahme an der Shanghai Medical Exhibition eingeladen
^BISCHKEK, Kirgisistan, April 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yinuo Chen, Gründer
der drei großen Kinderwunschzentren Tulip (Kirgisistan), ONELIFE (Thailand) und
Sino (Georgien), wurde zur Teilnahme an der Shanghai International Medical
Exhibition 2026 eingeladen. Am ersten Messetag hielt Dr. Chen auf Einladung des
Organisationskomitees einen vielbeachteten Vortrag. Im Rahmen seiner Rede
stellte er systematisch ein trilaterales Kooperationsmodell vor, das auf
geografischer Diversifizierung basiert, um politische Risiken zu minimieren und
die operative Kontinuität langfristig zu sichern.
Angesichts des weltweit wachsenden Bewusstseins für Fertilitätsprobleme gewinnt
die internationale reproduktionsmedizinische Versorgung zunehmend an Bedeutung.
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist weltweit etwa jede sechste
Person von Unfruchtbarkeit betroffen. Gleichzeitig bestehen im Bereich der
assistierten Reproduktion erhebliche Unterschiede in den gesetzlichen Regelungen
der einzelnen Länder. Daher sind Rechtssicherheit, medizinische Qualität und
Kontinuität der Versorgung für internationale Patienten und Investoren der
Branche zentrale Anliegen.
Der Gründungsdirektor Dr. Chen erläuterte, dass die drei Zentren jeweils auf
ihre spezifischen Rahmenbedingungen zugeschnittene Strategien verfolgen. Das
Sino Georgia IVF Center in Georgien basiert auf einem kapitalschonenden
Kooperationsmodell, das lokale medizinische Ressourcen nutzt, um trotz
regulatorischer Unsicherheiten flexibel agieren zu können. Das Tulip IVF Center
in Kirgisistan hingegen setzt auf ein eigenständiges Betriebsmodell und
profitiert dabei von einem klaren gesetzlichen Rahmen sowie der geografischen
Nähe zu asiatischen Patienten. Das ONELIFE IVF Center in Thailand legt den
Schwerpunkt auf fortschrittliche Laborsysteme, technische Expertise und
standardisierte medizinische Dienstleistungen, um sich in einem
wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten.
Dr. Chen wies darauf hin, dass grenzüberschreitende medizinische Projekte
plötzlichen politischen Risiken ausgesetzt sein können, wenn sie von einem
einzigen Land abhängig sind. Durch die Präsenz in drei Ländern kann die Gruppe
bei Bedarf auf alternative Standorte ausweichen und so eine kontinuierliche
Versorgung sicherstellen. Zugleich bedient jedes Zentrum unterschiedliche
Patientenbedürfnisse. Dadurch wird ein reiner Preiswettbewerb vermieden und
stattdessen ein widerstandsfähiges, differenziertes Servicenetzwerk aufgebaut.
Während der Messe empfängt das Team von Dr. Yinuo Chen medizinische
Einrichtungen, Investoren, Vertriebspartner sowie Fachleute aus der Branche am
Stand C01-C02 für Anfragen, Gespräche über mögliche Kooperationen sowie
Informationen zum aktuellen regulatorischen Umfeld.
Unternehmen: Tulip International Fertility Center
Kontaktperson: Yinuo Chen
E-Mail: tulipivf@gmail.com
Website: www.tulipbaby.com
Stadt: Bischkek
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10ac66e3fa8f
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