GNW-News: Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone: Ein vielseitiger Industriepark als Impulsgeber für die intelligente Fertigung der Zukunft
^HANGZHOU, China, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor Kurzem fand in Hangzhou
in der ostchinesischen Provinz Zhejiang die fünfte Global Digital Trade Expo
statt. Mehr als 2.000 Unternehmen aus aller Welt kamen dort zusammen, um
innovative Anwendungen künstlicher Intelligenz im digitalen Handel vorzustellen.
Zu den Ausstellern zählten zwei Unternehmen aus Hangzhous acht aufstrebenden
Technologiebereichen: Hangzhou Xynova Technology Co., Ltd. (Xynova), das seine
hochentwickelten Roboterhände mit zahlreichen Freiheitsgraden (Degrees of
Freedom, DoF) präsentierte, und Bibo (Hangzhou) Automotive Electronics Co.,
Ltd., das seine intelligenten Fahrwerkslösungen vorstellte. Sie demonstrierten
damit gemeinsam aktuelle Fortschritte in der intelligenten Fertigung.
Beide Unternehmen haben ihren Sitz in der Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone in
der Provinz Zhejiang.
Die Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone liegt im Norden von Hangzhou am Fluss
Dongtiaoxi. Sie wurde von der Provinzregierung Zhejiang als
Wirtschaftsentwicklungszone auf Provinzebene genehmigt. Sie ist der zentrale
Industriestandort des Bezirks Yuhang und beherbergt den dem Verwaltungszentrum
Hangzhou am nächsten gelegenen Cluster für intelligente Fertigung. Zugleich
dient sie als wichtiges Tor für die internationale Öffnung von Hangzhou.
Am Schnittpunkt des G60-Korridors für Wissenschaft und Innovation im Jangtse-
Delta, des Korridors für intelligente Fertigung im Osten Hangzhous und des
Innovationskorridors für Wissenschaft und Technologie im Westen der Stadt
gelegen, ist die Zone weit mehr als ein geografischer Knotenpunkt: Sie zieht
Innovationsressourcen aus aller Welt an. Aufbauend auf den vier Branchenfeldern
?One Smart, Three New" - intelligente Fertigung, neue Ausrüstung, neue
Materialien und neue Energien - baut die Zone spezialisierte Industriezweige in
den Bereichen Halbleiterchips, Robotik und digitale Energietechnologien aus.
Damit fördert sie die Weiterentwicklung der Fertigung hin zu höherer
Wertschöpfung, stärkerer Digitalisierung und mehr Nachhaltigkeit und schafft
neue Impulse für die Entwicklung sogenannter neuer hochwertiger Produktivkräfte.
Um den globalen Wandel der Industrie aktiv mitzugestalten, hat die Zone ein
vielfältiges Angebot an hochwertigen Inkubationsflächen und maßgeschneiderten
Komplettlösungen aufgebaut, die sämtliche Entwicklungsphasen von der Forschung
und Entwicklung bis zur Produktion abdecken.
Das Renheli Hangshi Intelligent Manufacturing Center wurde gemeinsam von der
Hangzhou Industrial Investment Group und staatlichen Unternehmen der Yuhang-
Wirtschaftsentwicklungszone entwickelt. Es bietet auf einer Gesamtfläche von
210.000 Quadratmetern vielfältige Industrie- und Gewerbeflächen, darunter
eingeschossige Fabrikhallen, freistehende Produktionsgebäude und Büroflächen für
Forschung und Entwicklung. Dank großzügiger Raumhöhen und flexibler Grundrisse
eignet sich das Zentrum für unterschiedliche betriebliche Anforderungen.
Unternehmen können die Flächen mieten oder erwerben; zudem wird ein
Mietkaufmodell (?Rent-to-Own") angeboten. Das Zentrum folgt dem Konzept?Fonds +
Industriestandort + Dienstleistungen" und richtet sich insbesondere an
Unternehmen aus den Bereichen neue Werkstoffe, Kernkomponenten für die
intelligente Fertigung, integrierte Schaltkreise und Halbleiter. Mit Wohnungen
für Fachkräfte, Konferenzräumen und gewerblichen Einrichtungen unterstützt es
Unternehmen in sämtlichen Entwicklungsphasen - von der Forschung und Entwicklung
bis zur Serienproduktion.
Für die Halbleiterindustrie, in der höchste Präzision unerlässlich ist, bietet
der?Xinchuang Space · Yuhang Semiconductor Industrial Park" spezialisierte
Produktionsbedingungen und umfassende Unterstützung. Auf einer Gesamtfläche von
98.000 Quadratmetern verfügt der Park über Reinräume der ISO-Reinheitsklassen 7
und 8 (ehemals Klassen 10.000 und 100.000), für die Halbleiterfertigung
geeignete Raumhöhen sowie integrierte Einrichtungen für Forschung und
Entwicklung, Unternehmensinkubation, Wachstumsförderung und Produktion. Darüber
hinaus stehen professionelle Konferenzräume sowie Geschäfts- und
Freizeitbereiche zur Verfügung. Sie fördern die Ansiedlung führender
Technologieunternehmen aus dem In- und Ausland und stärken die Zusammenarbeit
entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette. Der Park dient sowohl als
Plattform zur Beschleunigung technologischer Forschungs- und
Entwicklungsprozesse sowie zur Förderung junger Unternehmen als auch als
Vorzeigeprojekt für die Entwicklung sogenannter neuer hochwertiger
Produktivkräfte.
Der SRDI-Komplex wurde gezielt auf die besonderen Anforderungen von SRDI-
Unternehmen (Specialized, Refined, Differential and Innovative) zugeschnitten.
Mit flexiblen Flächenkonzepten und umfassenden Gemeinschafts- und
Serviceangeboten eignet er sich insbesondere als Standort für
Unternehmenszentralen sowie Forschungs- und Entwicklungszentren. Die Anlage
umfasst eine Fläche von 20.000 Quadratmetern und bietet gemeinschaftlich
nutzbare Besprechungsräume, Maker-Spaces und ein Café. Die flexibel
unterteilbaren Etagen ermöglichen eine bedarfsgerechte Flächennutzung,
insbesondere für Unternehmen der Leichtindustrie. Zugleich schafft der Komplex
ein offenes, kooperatives Umfeld, das den Austausch fördert und Innovationen
begünstigt.
Das?Zichuang Future Smart Manufacturing Valley" bietet 56.000 Quadratmeter
flexibel nutzbare Industriefläche und richtet sich insbesondere an Unternehmen
aus den Bereichen Elektronik und Informationstechnologie, Mess- und Prüftechnik
sowie Maschinen- und Anlagenbau. Die ansässigen Unternehmen exportieren ihre
Produkte in zahlreiche Länder. Einige von ihnen engagieren sich zudem aktiv in
Projekten im Rahmen der chinesischen?Belt and Road"-Initiative (Neue
Seidenstraßen-Initiative). Der Park bietet umfassende Dienstleistungen aus einer
Hand, darunter Unterstützung bei Investitions- und Finanzierungsfragen, bei der
Beantragung staatlicher Fördermittel für Wissenschaft und Technologie sowie in
Personalangelegenheiten. Er wurde als Drei-Sterne-Park der Klasse A für Klein-
und Kleinstunternehmen in Hangzhou sowie als städtischer Inkubator
ausgezeichnet.
Im Zuge des weiteren Ausbaus der industriellen Kapazitäten der Zone soll im
Dezember 2026 der Bau des Projekts zur Herstellung allgemeiner
Industrieausrüstung auf dem Grundstück Yuzheng Gongchu [2026] Nr. 4 beginnen.
Das Projektgelände wird im Osten von der Renliang-Straße, im Westen von der
Fengyun-Straße und im Norden von der Zhangwan-Straße begrenzt und umfasst eine
Gesamtfläche von 103.012,55 Quadratmetern. Geplant sind elf Fabrikgebäude mit
vier bis zwölf Stockwerken, ein viergeschossiges Parkhaus sowie ein
Untergeschoss in einem Teilbereich des Geländes. Das Projekt sieht Forschungs-
und Entwicklungsgebäude sowie flexibel nutzbare Fabrikgebäude vor. Der
Schwerpunkt liegt auf Zukunftsbranchen wie neuen Energien, neuen Materialien und
Industrieausrüstung. Dabei sollen anpassungsfähige und kosteneffiziente
Industrieflächen entstehen.
Im Rahmen ihrer Strategie des?Mega-Inkubators" bietet die Yuhang-
Wirtschaftsentwicklungszone weit mehr als reine Gewerbe- und Industrieflächen.
Sie unterstützt Unternehmen über sämtliche Entwicklungsphasen hinweg - von der
Beantragung staatlicher Fördermittel und dem Schutz geistigen Eigentums über
Investitions- und Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zur Gewinnung und Förderung
von Fachkräften sowie zur Vernetzung mit Partnern entlang der industriellen
Wertschöpfungskette. So entsteht ein dynamisches Ökosystem, das Unternehmen
anzieht, ihre Entwicklung fördert und sie langfristig am Standort hält.
Etablierte Unternehmen können ihre Produktionskapazitäten erweitern und neue
Unternehmenszentralen errichten. Start-ups profitieren von kostengünstigeren
Möglichkeiten, ihre Technologien zur Marktreife zu bringen. Ausländische
Unternehmen, die in den chinesischen Markt eintreten, können zudem rasch
Kontakte zu lokalen Industriepartnern knüpfen.
In der Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone gehen Industrie und urbanes Leben Hand
in Hand. Arbeit und Alltag ergänzen sich zu einem lebenswerten Umfeld. Ein zwölf
Kilometer langer Uferweg verbindet die Grünflächen des Gebiets. Wohnungen für
Fachkräfte, Einkaufszentren, Schulen und weitere Einrichtungen sorgen dafür,
dass sich die wichtigsten Angebote des täglichen Lebens innerhalb von 15 Minuten
erreichen lassen.
Wo Kultur auf Innovation trifft, eröffnen sich neue Perspektiven. Die Yuhang-
Wirtschaftsentwicklungszone lädt Innovatoren aus aller Welt ein, gemeinsam mit
ihr den Standort Hangzhou weiterzuentwickeln, internationale Märkte zu
erschließen und die Chancen zu nutzen, die das Wachstum der intelligenten
Fertigung in China bietet.
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