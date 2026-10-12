GNW-News: Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone: Ein vielseitiger Industriepark als Impulsgeber für die intelligente Fertigung der Zukunft

12.10.26 18:12 Uhr

^HANGZHOU, China, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor Kurzem fand in Hangzhou

in der ostchinesischen Provinz Zhejiang die fünfte Global Digital Trade Expo

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statt. Mehr als 2.000 Unternehmen aus aller Welt kamen dort zusammen, um

innovative Anwendungen künstlicher Intelligenz im digitalen Handel vorzustellen.

Zu den Ausstellern zählten zwei Unternehmen aus Hangzhous acht aufstrebenden

Technologiebereichen: Hangzhou Xynova Technology Co., Ltd. (Xynova), das seine

hochentwickelten Roboterhände mit zahlreichen Freiheitsgraden (Degrees of

Freedom, DoF) präsentierte, und Bibo (Hangzhou) Automotive Electronics Co.,

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Ltd., das seine intelligenten Fahrwerkslösungen vorstellte. Sie demonstrierten

damit gemeinsam aktuelle Fortschritte in der intelligenten Fertigung.

Beide Unternehmen haben ihren Sitz in der Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone in

der Provinz Zhejiang.

Die Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone liegt im Norden von Hangzhou am Fluss

Dongtiaoxi. Sie wurde von der Provinzregierung Zhejiang als

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Wirtschaftsentwicklungszone auf Provinzebene genehmigt. Sie ist der zentrale

Industriestandort des Bezirks Yuhang und beherbergt den dem Verwaltungszentrum

Hangzhou am nächsten gelegenen Cluster für intelligente Fertigung. Zugleich

dient sie als wichtiges Tor für die internationale Öffnung von Hangzhou.

Am Schnittpunkt des G60-Korridors für Wissenschaft und Innovation im Jangtse-

Delta, des Korridors für intelligente Fertigung im Osten Hangzhous und des

Innovationskorridors für Wissenschaft und Technologie im Westen der Stadt

gelegen, ist die Zone weit mehr als ein geografischer Knotenpunkt: Sie zieht

Innovationsressourcen aus aller Welt an. Aufbauend auf den vier Branchenfeldern

?One Smart, Three New" - intelligente Fertigung, neue Ausrüstung, neue

Materialien und neue Energien - baut die Zone spezialisierte Industriezweige in

den Bereichen Halbleiterchips, Robotik und digitale Energietechnologien aus.

Damit fördert sie die Weiterentwicklung der Fertigung hin zu höherer

Wertschöpfung, stärkerer Digitalisierung und mehr Nachhaltigkeit und schafft

neue Impulse für die Entwicklung sogenannter neuer hochwertiger Produktivkräfte.

Um den globalen Wandel der Industrie aktiv mitzugestalten, hat die Zone ein

vielfältiges Angebot an hochwertigen Inkubationsflächen und maßgeschneiderten

Komplettlösungen aufgebaut, die sämtliche Entwicklungsphasen von der Forschung

und Entwicklung bis zur Produktion abdecken.

Das Renheli Hangshi Intelligent Manufacturing Center wurde gemeinsam von der

Hangzhou Industrial Investment Group und staatlichen Unternehmen der Yuhang-

Wirtschaftsentwicklungszone entwickelt. Es bietet auf einer Gesamtfläche von

210.000 Quadratmetern vielfältige Industrie- und Gewerbeflächen, darunter

eingeschossige Fabrikhallen, freistehende Produktionsgebäude und Büroflächen für

Forschung und Entwicklung. Dank großzügiger Raumhöhen und flexibler Grundrisse

eignet sich das Zentrum für unterschiedliche betriebliche Anforderungen.

Unternehmen können die Flächen mieten oder erwerben; zudem wird ein

Mietkaufmodell (?Rent-to-Own") angeboten. Das Zentrum folgt dem Konzept?Fonds +

Industriestandort + Dienstleistungen" und richtet sich insbesondere an

Unternehmen aus den Bereichen neue Werkstoffe, Kernkomponenten für die

intelligente Fertigung, integrierte Schaltkreise und Halbleiter. Mit Wohnungen

für Fachkräfte, Konferenzräumen und gewerblichen Einrichtungen unterstützt es

Unternehmen in sämtlichen Entwicklungsphasen - von der Forschung und Entwicklung

bis zur Serienproduktion.

Für die Halbleiterindustrie, in der höchste Präzision unerlässlich ist, bietet

der?Xinchuang Space · Yuhang Semiconductor Industrial Park" spezialisierte

Produktionsbedingungen und umfassende Unterstützung. Auf einer Gesamtfläche von

98.000 Quadratmetern verfügt der Park über Reinräume der ISO-Reinheitsklassen 7

und 8 (ehemals Klassen 10.000 und 100.000), für die Halbleiterfertigung

geeignete Raumhöhen sowie integrierte Einrichtungen für Forschung und

Entwicklung, Unternehmensinkubation, Wachstumsförderung und Produktion. Darüber

hinaus stehen professionelle Konferenzräume sowie Geschäfts- und

Freizeitbereiche zur Verfügung. Sie fördern die Ansiedlung führender

Technologieunternehmen aus dem In- und Ausland und stärken die Zusammenarbeit

entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette. Der Park dient sowohl als

Plattform zur Beschleunigung technologischer Forschungs- und

Entwicklungsprozesse sowie zur Förderung junger Unternehmen als auch als

Vorzeigeprojekt für die Entwicklung sogenannter neuer hochwertiger

Produktivkräfte.

Der SRDI-Komplex wurde gezielt auf die besonderen Anforderungen von SRDI-

Unternehmen (Specialized, Refined, Differential and Innovative) zugeschnitten.

Mit flexiblen Flächenkonzepten und umfassenden Gemeinschafts- und

Serviceangeboten eignet er sich insbesondere als Standort für

Unternehmenszentralen sowie Forschungs- und Entwicklungszentren. Die Anlage

umfasst eine Fläche von 20.000 Quadratmetern und bietet gemeinschaftlich

nutzbare Besprechungsräume, Maker-Spaces und ein Café. Die flexibel

unterteilbaren Etagen ermöglichen eine bedarfsgerechte Flächennutzung,

insbesondere für Unternehmen der Leichtindustrie. Zugleich schafft der Komplex

ein offenes, kooperatives Umfeld, das den Austausch fördert und Innovationen

begünstigt.

Das?Zichuang Future Smart Manufacturing Valley" bietet 56.000 Quadratmeter

flexibel nutzbare Industriefläche und richtet sich insbesondere an Unternehmen

aus den Bereichen Elektronik und Informationstechnologie, Mess- und Prüftechnik

sowie Maschinen- und Anlagenbau. Die ansässigen Unternehmen exportieren ihre

Produkte in zahlreiche Länder. Einige von ihnen engagieren sich zudem aktiv in

Projekten im Rahmen der chinesischen?Belt and Road"-Initiative (Neue

Seidenstraßen-Initiative). Der Park bietet umfassende Dienstleistungen aus einer

Hand, darunter Unterstützung bei Investitions- und Finanzierungsfragen, bei der

Beantragung staatlicher Fördermittel für Wissenschaft und Technologie sowie in

Personalangelegenheiten. Er wurde als Drei-Sterne-Park der Klasse A für Klein-

und Kleinstunternehmen in Hangzhou sowie als städtischer Inkubator

ausgezeichnet.

Im Zuge des weiteren Ausbaus der industriellen Kapazitäten der Zone soll im

Dezember 2026 der Bau des Projekts zur Herstellung allgemeiner

Industrieausrüstung auf dem Grundstück Yuzheng Gongchu [2026] Nr. 4 beginnen.

Das Projektgelände wird im Osten von der Renliang-Straße, im Westen von der

Fengyun-Straße und im Norden von der Zhangwan-Straße begrenzt und umfasst eine

Gesamtfläche von 103.012,55 Quadratmetern. Geplant sind elf Fabrikgebäude mit

vier bis zwölf Stockwerken, ein viergeschossiges Parkhaus sowie ein

Untergeschoss in einem Teilbereich des Geländes. Das Projekt sieht Forschungs-

und Entwicklungsgebäude sowie flexibel nutzbare Fabrikgebäude vor. Der

Schwerpunkt liegt auf Zukunftsbranchen wie neuen Energien, neuen Materialien und

Industrieausrüstung. Dabei sollen anpassungsfähige und kosteneffiziente

Industrieflächen entstehen.

Im Rahmen ihrer Strategie des?Mega-Inkubators" bietet die Yuhang-

Wirtschaftsentwicklungszone weit mehr als reine Gewerbe- und Industrieflächen.

Sie unterstützt Unternehmen über sämtliche Entwicklungsphasen hinweg - von der

Beantragung staatlicher Fördermittel und dem Schutz geistigen Eigentums über

Investitions- und Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zur Gewinnung und Förderung

von Fachkräften sowie zur Vernetzung mit Partnern entlang der industriellen

Wertschöpfungskette. So entsteht ein dynamisches Ökosystem, das Unternehmen

anzieht, ihre Entwicklung fördert und sie langfristig am Standort hält.

Etablierte Unternehmen können ihre Produktionskapazitäten erweitern und neue

Unternehmenszentralen errichten. Start-ups profitieren von kostengünstigeren

Möglichkeiten, ihre Technologien zur Marktreife zu bringen. Ausländische

Unternehmen, die in den chinesischen Markt eintreten, können zudem rasch

Kontakte zu lokalen Industriepartnern knüpfen.

In der Yuhang-Wirtschaftsentwicklungszone gehen Industrie und urbanes Leben Hand

in Hand. Arbeit und Alltag ergänzen sich zu einem lebenswerten Umfeld. Ein zwölf

Kilometer langer Uferweg verbindet die Grünflächen des Gebiets. Wohnungen für

Fachkräfte, Einkaufszentren, Schulen und weitere Einrichtungen sorgen dafür,

dass sich die wichtigsten Angebote des täglichen Lebens innerhalb von 15 Minuten

erreichen lassen.

Wo Kultur auf Innovation trifft, eröffnen sich neue Perspektiven. Die Yuhang-

Wirtschaftsentwicklungszone lädt Innovatoren aus aller Welt ein, gemeinsam mit

ihr den Standort Hangzhou weiterzuentwickeln, internationale Märkte zu

erschließen und die Chancen zu nutzen, die das Wachstum der intelligenten

Fertigung in China bietet.

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Ansprechpartnerin: Frau Huang, Tel.: 86-10-63074558Â°