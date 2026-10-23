GNW-News: YYForce bereitet Hotellerie mit einheitlicher Plattform für Menschen, Roboter und IoT auf Superintelligenz vor
^SINGAPUR, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestütztem
Personalmanagement und integriertem Facility-Management, hat heute seine Vision
zur Entwicklung einer integrierten Plattform vorgestellt, die menschliches
Fachwissen, künstliche Intelligenz, Robotik und intelligente Gebäudetechnik
miteinander verbindet. Das langfristige Ziel des Unternehmens ist die
Etablierung einer operativen Infrastruktur, die zukünftige Superintelligenz-
Anwendungen im Gastgewerbe und in der gebauten Umwelt unterstützen könnte,
sobald solche Fähigkeiten verfügbar sind.
Die geplante Plattform soll Hotelbetreibern helfen, Personalbesetzung,
Dienstleistungserbringung, Roboteraufgaben und Gebäudeleistung über eine
gemeinsame operative Ebene zu koordinieren. YYForce zielt darauf ab,
Informationen aus Hotelsystemen und IoT-Sensoren mit Arbeitsabläufen zu
verknüpfen, die es Menschen, Robotern und vernetzten Geräten ermöglichen, auf
betriebliche Anforderungen zu reagieren.
Aufbau einer operativen Infrastruktur für zukünftige Superintelligenz
Der von YYForce vorgeschlagene Ansatz soll menschliches Urteilsvermögen und
Fachservice, KI-gestützte Prognosen und Planungen, Robotik und humanoide Systeme
für geeignete physische Aufgaben sowie IoT-gestützte Überwachung und Steuerung
zusammenführen. Zu den Entwicklungsschwerpunkten zählen Datenintegration,
Aufgabenkoordination, Ergebnisüberprüfung und menschliche Aufsicht.
So könnte beispielsweise ein vernetzter Arbeitsablauf wie vorgesehen Check-out-
Informationen nutzen, um die Zimmerreinigung zu planen, geeignete
Roboterunterstützung zuzuweisen sowie die Beleuchtung und Klimatisierung der
Räume innerhalb genehmigter Komfortgrenzen anzupassen. Abschlussprotokolle und
Sensor-Rückmeldungen würden den Betreibern potenziell dabei helfen,
bereitstehende Zimmer zu bestätigen und die betriebliche Leistung zu bewerten.
?Unser Ziel ist es, einer immer leistungsfähigeren KI eine praktische
Möglichkeit zu geben, den realen Hotelbetrieb zu verstehen und zu unterstützen",
erklärt Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce.?Durch die Vernetzung von
Menschen, Robotik und Gebäudesystemen wollen wir Betriebsinformationen in
koordinierte Maßnahmen und messbare Ergebnisse umsetzen. Wir sind davon
überzeugt, dass diese Infrastruktur im Lauf der Zeit zukünftige
Superintelligenz-Anwendungen unterstützen würde, während die operative
Entscheidungsgewalt und Verantwortlichkeit klar definiert bleiben."
Verbindung von Smart-Building-Modernisierungen mit der Vision der
Superintelligenz
Im Rahmen dieser Ausrichtung plant YYForce die Integration von
Modernisierungslösungen für Hotels, darunter Belegungs- und Umgebungssensoren,
Beleuchtungssteuerungen, Temperaturmanagement, Anlagenüberwachung und
Wartungsabläufe. Dies soll Immobilienbetreibern helfen, den Komfort für Gäste zu
verbessern, vermeidbaren Energieverbrauch zu reduzieren und früher auf
Anlagenprobleme zu reagieren.
Das Unternehmen beabsichtigt, Hotels durch Energieüberwachung,
Betriebsoptimierung und Leistungsmessung auf ihrem Weg zu einem
kohlenstoffärmeren Betrieb zu unterstützen. Modernisierungen im Bereich Smart
Building allein sind allerdings nicht genug, um den Status?klimaneutral" zu
erreichen. Zukünftige Behauptungen zur Klimaneutralität würden eine definierte
Emissionsgrenze, eine verifizierte Leistung sowie geeignete Maßnahmen zur
Energieversorgung und Reduzierung verbleibender Emissionen erfordern.
Ein maßvoller Entwicklungsweg hin zu künftigen Superintelligenz-Anwendungen
Der von YYForce vorgeschlagene Entwicklungsansatz würde mit definierten
Arbeitsabläufen im Gastgewerbe beginnen, Leistungsbasiswerte festlegen und
Ergebnisse bewerten, bevor die Automatisierung ausgeweitet wird. Zu den
vorgesehenen Bewertungsbereichen gehören die Erledigung von Dienstleistungen,
bereitstehende Zimmer, die Produktivität der Mitarbeiter, der Energieverbrauch
und die Zuverlässigkeit. Verbesserungen würden vor einer breiteren Einführung
getestet, wobei für jede Anwendung angemessene Eskalationsmöglichkeiten durch
menschliches Eingreifen und Betriebsgrenzen festgelegt würden.
Die Vision der Superintelligenz ist ein langfristiges strategisches Ziel.
YYForce gibt nicht bekannt, dass es eine allgemeine künstliche Intelligenz oder
künstliche Superintelligenz entwickelt hat. Der kurzfristige Fokus liegt auf
einer integrierten Betriebsplattform. Ein zukünftiger Einsatz superintelligenter
Systeme würde von Fortschritten bei den zugrunde liegenden KI-Fähigkeiten sowie
einer erfolgreichen technischen und betrieblichen Validierung abhängen.
Über YYFORCE
YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter KI-gestützter Lösungen für das
Personalmanagement sowie für integriertes Facility Management mit Hauptsitz in
Singapur und Geschäftstätigkeit in ganz Asien und darüber hinaus. Über seine
Geschäftsbereiche für Technologien im Workforce Management und IFM bietet
YYForce Lösungen für Personaleinsatz, Workforce Management und Facility Services
in zahlreichen Dienstleistungsbranchen an.
Die Workforce-Plattform des Unternehmens, YY Circle, unterstützt Personaleinsatz
und Workforce Management in Branchen wie dem Gastgewerbe, der Gastronomie, dem
Einzelhandel und weiteren Dienstleistungsbranchen. In seinem IFM-Geschäft
verbindet YYForce operative Facility Services vor Ort mit Technologielösungen,
die die Produktivität der Arbeitskräfte und die betriebliche Effizienz steigern
sollen.
Die langfristige Strategie von YYForce konzentriert sich auf den Aufbau eines
integrierten Ökosystems für die Arbeitswelt der Zukunft, in dem Menschen,
intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend zusammenwirken, um
Dienstleistungen effizienter zu erbringen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen
Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine
Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm
derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen.
Dies gilt insbesondere für Aussagen, die Begriffe wie?könnte",?sollte",
?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",
?prognostiziert",?sagt voraus",?potenziell" oder?hofft" sowie deren
Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten. Alle Aussagen zur geplanten
Entwicklung, zu den vorgesehenen Funktionen, zum Zeitplan und zur
Kommerzialisierung der Plattform Workforce OS sowie der damit verbundenen
Robotikanwendungen sind zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die
in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten
möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können
erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen
bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen
Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens, die
künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des
Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen,
erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des
Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und
der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie
Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des
Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des
Unternehmens betreffen, sowie weiterer Faktoren, die die Finanzlage, die
Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können.
Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der
Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,
einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des
Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem
die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S. Securities and Exchange
Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. YYForce
übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn,
dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
Ansprechpartner für Investoren
Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer
YYForce Inc.
enquiries@yyforce.ai
Ansprechpartner für Investor Relations
Piacente Financial Communications
yfor@thepiacentegroup.com
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf YY Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf YY Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen