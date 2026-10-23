GNW-News: YYForce bereitet Hotellerie mit einheitlicher Plattform für Menschen, Roboter und IoT auf Superintelligenz vor

23.10.26 10:43 Uhr

^SINGAPUR, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR)

(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestütztem

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Personalmanagement und integriertem Facility-Management, hat heute seine Vision

zur Entwicklung einer integrierten Plattform vorgestellt, die menschliches

Fachwissen, künstliche Intelligenz, Robotik und intelligente Gebäudetechnik

miteinander verbindet. Das langfristige Ziel des Unternehmens ist die

Etablierung einer operativen Infrastruktur, die zukünftige Superintelligenz-

Anwendungen im Gastgewerbe und in der gebauten Umwelt unterstützen könnte,

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sobald solche Fähigkeiten verfügbar sind.

Die geplante Plattform soll Hotelbetreibern helfen, Personalbesetzung,

Dienstleistungserbringung, Roboteraufgaben und Gebäudeleistung über eine

gemeinsame operative Ebene zu koordinieren. YYForce zielt darauf ab,

Informationen aus Hotelsystemen und IoT-Sensoren mit Arbeitsabläufen zu

verknüpfen, die es Menschen, Robotern und vernetzten Geräten ermöglichen, auf

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betriebliche Anforderungen zu reagieren.

Aufbau einer operativen Infrastruktur für zukünftige Superintelligenz

Der von YYForce vorgeschlagene Ansatz soll menschliches Urteilsvermögen und

Fachservice, KI-gestützte Prognosen und Planungen, Robotik und humanoide Systeme

für geeignete physische Aufgaben sowie IoT-gestützte Überwachung und Steuerung

zusammenführen. Zu den Entwicklungsschwerpunkten zählen Datenintegration,

Aufgabenkoordination, Ergebnisüberprüfung und menschliche Aufsicht.

So könnte beispielsweise ein vernetzter Arbeitsablauf wie vorgesehen Check-out-

Informationen nutzen, um die Zimmerreinigung zu planen, geeignete

Roboterunterstützung zuzuweisen sowie die Beleuchtung und Klimatisierung der

Räume innerhalb genehmigter Komfortgrenzen anzupassen. Abschlussprotokolle und

Sensor-Rückmeldungen würden den Betreibern potenziell dabei helfen,

bereitstehende Zimmer zu bestätigen und die betriebliche Leistung zu bewerten.

?Unser Ziel ist es, einer immer leistungsfähigeren KI eine praktische

Möglichkeit zu geben, den realen Hotelbetrieb zu verstehen und zu unterstützen",

erklärt Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce.?Durch die Vernetzung von

Menschen, Robotik und Gebäudesystemen wollen wir Betriebsinformationen in

koordinierte Maßnahmen und messbare Ergebnisse umsetzen. Wir sind davon

überzeugt, dass diese Infrastruktur im Lauf der Zeit zukünftige

Superintelligenz-Anwendungen unterstützen würde, während die operative

Entscheidungsgewalt und Verantwortlichkeit klar definiert bleiben."

Verbindung von Smart-Building-Modernisierungen mit der Vision der

Superintelligenz

Im Rahmen dieser Ausrichtung plant YYForce die Integration von

Modernisierungslösungen für Hotels, darunter Belegungs- und Umgebungssensoren,

Beleuchtungssteuerungen, Temperaturmanagement, Anlagenüberwachung und

Wartungsabläufe. Dies soll Immobilienbetreibern helfen, den Komfort für Gäste zu

verbessern, vermeidbaren Energieverbrauch zu reduzieren und früher auf

Anlagenprobleme zu reagieren.

Das Unternehmen beabsichtigt, Hotels durch Energieüberwachung,

Betriebsoptimierung und Leistungsmessung auf ihrem Weg zu einem

kohlenstoffärmeren Betrieb zu unterstützen. Modernisierungen im Bereich Smart

Building allein sind allerdings nicht genug, um den Status?klimaneutral" zu

erreichen. Zukünftige Behauptungen zur Klimaneutralität würden eine definierte

Emissionsgrenze, eine verifizierte Leistung sowie geeignete Maßnahmen zur

Energieversorgung und Reduzierung verbleibender Emissionen erfordern.

Ein maßvoller Entwicklungsweg hin zu künftigen Superintelligenz-Anwendungen

Der von YYForce vorgeschlagene Entwicklungsansatz würde mit definierten

Arbeitsabläufen im Gastgewerbe beginnen, Leistungsbasiswerte festlegen und

Ergebnisse bewerten, bevor die Automatisierung ausgeweitet wird. Zu den

vorgesehenen Bewertungsbereichen gehören die Erledigung von Dienstleistungen,

bereitstehende Zimmer, die Produktivität der Mitarbeiter, der Energieverbrauch

und die Zuverlässigkeit. Verbesserungen würden vor einer breiteren Einführung

getestet, wobei für jede Anwendung angemessene Eskalationsmöglichkeiten durch

menschliches Eingreifen und Betriebsgrenzen festgelegt würden.

Die Vision der Superintelligenz ist ein langfristiges strategisches Ziel.

YYForce gibt nicht bekannt, dass es eine allgemeine künstliche Intelligenz oder

künstliche Superintelligenz entwickelt hat. Der kurzfristige Fokus liegt auf

einer integrierten Betriebsplattform. Ein zukünftiger Einsatz superintelligenter

Systeme würde von Fortschritten bei den zugrunde liegenden KI-Fähigkeiten sowie

einer erfolgreichen technischen und betrieblichen Validierung abhängen.

Über YYFORCE

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter KI-gestützter Lösungen für das

Personalmanagement sowie für integriertes Facility Management mit Hauptsitz in

Singapur und Geschäftstätigkeit in ganz Asien und darüber hinaus. Über seine

Geschäftsbereiche für Technologien im Workforce Management und IFM bietet

YYForce Lösungen für Personaleinsatz, Workforce Management und Facility Services

in zahlreichen Dienstleistungsbranchen an.

Die Workforce-Plattform des Unternehmens, YY Circle, unterstützt Personaleinsatz

und Workforce Management in Branchen wie dem Gastgewerbe, der Gastronomie, dem

Einzelhandel und weiteren Dienstleistungsbranchen. In seinem IFM-Geschäft

verbindet YYForce operative Facility Services vor Ort mit Technologielösungen,

die die Produktivität der Arbeitskräfte und die betriebliche Effizienz steigern

sollen.

Die langfristige Strategie von YYForce konzentriert sich auf den Aufbau eines

integrierten Ökosystems für die Arbeitswelt der Zukunft, in dem Menschen,

intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend zusammenwirken, um

Dienstleistungen effizienter zu erbringen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen

Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine

Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm

derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen.

Dies gilt insbesondere für Aussagen, die Begriffe wie?könnte",?sollte",

?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",

?prognostiziert",?sagt voraus",?potenziell" oder?hofft" sowie deren

Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten. Alle Aussagen zur geplanten

Entwicklung, zu den vorgesehenen Funktionen, zum Zeitplan und zur

Kommerzialisierung der Plattform Workforce OS sowie der damit verbundenen

Robotikanwendungen sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die

in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten

möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können

erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen

bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen

Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens, die

künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des

Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen,

erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des

Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und

der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie

Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des

Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des

Unternehmens betreffen, sowie weiterer Faktoren, die die Finanzlage, die

Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können.

Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der

Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,

einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des

Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem

die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S. Securities and Exchange

Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. YYForce

übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn,

dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Investoren

Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Ansprechpartner für Investor Relations

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

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