GNW-News: YYForce erreicht mit starkem operativem Cashflow den Wendepunkt zur Rentabilität
^SINGAPUR, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq:
YFOR) (?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestützten
Technologien für das Personalmanagement und das integrierte Facility Management
(IFM), gab heute wichtige finanzielle und operative Meilensteine bekannt, die
einen entscheidenden Schritt in Richtung nachhaltiger Unternehmensrentabilität
und eines positiven operativen Cashflows markieren.
Im Zuge seiner jüngsten Unternehmensumstrukturierung und seines disziplinierten
Kapitalmanagements steigert YYForce die Effizienz mithilfe seines firmeneigenen
?Workforce OS" und der intelligenten Immobilienplattform?24iFM". Durch den
Schritt über die anfängliche Entwicklungsphase hinaus hin zu einer groß
angelegten kommerziellen Verwertung und aufgabenspezifischer Automatisierung hat
das Unternehmen in seinem gesamten regionalen Einzugsgebiet in Singapur,
Malaysia und den expandierenden Märkten Südostasiens eine günstige
Stückkostenbilanz erreicht.
Wichtige operative und finanzielle Wendepunkte
* Schnellerer Weg zur Nettorentabilität: Die zunehmende Akzeptanz bei Kunden
in den Bereichen Hotel- und Gastgewerbe, Gewerbeimmobilien und integriertes
Facility-Management hat zu einer Margenausweitung geführt. Das hybride
Personalmodell des Unternehmens, das flexible, bedarfsorientierte
Arbeitskräfte mit spezialisierter Serviceautomatisierung kombiniert, hat
erhebliche operative Synergieeffekte freigesetzt und die konsolidierten
Ergebnisse in Richtung einer GAAP-konformen Nettogewinn lichkeit gelenkt.
* Positiver operativer Cashflow: Die Optimierung des Umlaufvermögens,
verkürzte Inkassozyklen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
wiederkehrende Software- und Serviceverträge haben das Liquiditätsprofil des
Unternehmens gestärkt und zu robusten organischen Mittelzuflüssen geführt.
* Bewährte Wirtschaftlichkeit und Amortisationszeiten: Der Einsatz von
aufgabenspezifischer Servicerobotik und intelligenten Anlagen -
einschließlich unternehmensweiter Implementierungen in namhaften Hotels und
Gewerbeimmobilien - hat für Kunden kurze Amortisationszeiten und einen
messbaren ROI gezeigt, was zu einer verbesserten Kundenbindung und zur
Ausweitung von Verträgen auf mehrere Standorte geführt hat.
* Optimierte Kapitalstruktur: Nach der strategischen Optimierung der Bilanz zu
Beginn dieses Jahres, einschließlich der Abschaffung tranchenbezogener
Schuldtitel und der Schaffung einer sauberen Kapitalstruktur, arbeitet
YYForce nun ohne Schuldenüberhang, sodass der Cashflow aus dem operativen
Geschäft direkt zur Finanzierung wertsteigernder Wachstumsinitiativen
genutzt werden kann.
Kommentare der Geschäftsführung
?Die Entwicklung auf dem globalen Markt hat einen wichtigen Wendepunkt erreicht:
Der langfristige Unternehmenswert wird nicht mehr durch spekulative KI-Konzepte
bestimmt, sondern durch konkrete Monetarisierung, disziplinierte Umsetzung und
messbare Kapitalrendite", so Mike Fu, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO von
YYForce Inc.
?Bei YYForce haben wir unser Geschäftsmodell auf den praktischen Nutzen in der
realen Welt ausgerichtet. Durch den Einsatz aufgabenorientierter Robotik und KI-
gestützte Einsatzplanung in Bereichen mit hohem Personalaufwand wie dem
Gebäudemanagement und dem Gastgewerbe lösen wir akute Personalengpässe für
unsere Unternehmenspartner und sorgen gleichzeitig für eine gesunde Steigerung
der Bruttomarge. Unsere operative Dynamik hat uns heute an einen klaren
finanziellen Wendepunkt gebracht. Dank einer disziplinierten Kostenkontrolle,
solider wiederkehrender Umsätze und einer optimierten Bilanz ist YYForce in
einer einzigartigen Position, um nachhaltige Rentabilität und dauerhaften
Shareholder Value zu erzielen."
Strategischer Ausblick
Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2027 wird YYForce weiterhin drei zentrale
finanzielle und strategische Prioritäten verfolgen:
1. Ausbau margenstarker Unternehmensverträge: Vertiefung des Umsatzanteils bei
bestehenden regionalen Hotelketten, Verkehrsknotenpunkten und
Gewerbekomplexen bei gleichzeitiger Gewinnung neuer institutioneller
Einrichtungen aus dem Blue-Chip-Segment.
2. Kapitaleffizienz und Cash-Disziplin: Strenge Kontrolle der Betriebsausgaben,
Schonung der Kapitalressourcen und Reinvestition der operativen Cashflows in
Geschäftsmöglichkeiten mit attraktiven Renditeaussichten.
3. Grenzüberschreitende Skalierbarkeit: Nutzung der ressourcenschonenden
?Workforce OS"-Architektur, um nahtlos in stark nachgefragte regionale
Märkte in Südostasien und im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu
expandieren.
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Plattformen für
das Personalmanagement und von Lösungen für das integrierte Facility Management
(IFM). Durch die Kombination intelligenter Algorithmen zur Personalvermittlung,
der firmeneigenen Betriebssoftware Workforce OS und der Automatisierung
kommerzieller Dienstleistungen verwandelt YYForce die traditionelle
Personalvermittlung und den Gebäudebetrieb in automatisierte, effiziente und
datengesteuerte Arbeitsabläufe in Singapur, Malaysia und internationalen
Wachstumsmärkten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai (http://www.yyforce.ai/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen
und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie
?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",
?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren
Verneinungen zu erkennen.
Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter
anderem Aussagen zur künftigen Finanzlage des Unternehmens, zum Übergang in die
Gewinnzone, zur Cashflow-Generierung, zur Geschäftsstrategie sowie zu den Plänen
und Zielen der Unternehmensleitung für die künftige Geschäftstätigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die in
dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten
möglicherweise nicht ein; die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können
erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen
bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Eine
ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der
Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,
einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des
Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. YYForce übernimmt
keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach
geltendem Recht erforderlich.
Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen
YYForce Inc.
Abteilung zu Investor Relations
E-Mail: ir@yyforce.ai
Website: www.yyforce.ai
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