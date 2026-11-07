GNW-News: YYForce erreicht mit starkem operativem Cashflow den Wendepunkt zur Rentabilität

07.11.26 10:42 Uhr

^SINGAPUR, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq:

YFOR) (?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestützten

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Technologien für das Personalmanagement und das integrierte Facility Management

(IFM), gab heute wichtige finanzielle und operative Meilensteine bekannt, die

einen entscheidenden Schritt in Richtung nachhaltiger Unternehmensrentabilität

und eines positiven operativen Cashflows markieren.

Im Zuge seiner jüngsten Unternehmensumstrukturierung und seines disziplinierten

Kapitalmanagements steigert YYForce die Effizienz mithilfe seines firmeneigenen

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?Workforce OS" und der intelligenten Immobilienplattform?24iFM". Durch den

Schritt über die anfängliche Entwicklungsphase hinaus hin zu einer groß

angelegten kommerziellen Verwertung und aufgabenspezifischer Automatisierung hat

das Unternehmen in seinem gesamten regionalen Einzugsgebiet in Singapur,

Malaysia und den expandierenden Märkten Südostasiens eine günstige

Stückkostenbilanz erreicht.

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Wichtige operative und finanzielle Wendepunkte

* Schnellerer Weg zur Nettorentabilität: Die zunehmende Akzeptanz bei Kunden

in den Bereichen Hotel- und Gastgewerbe, Gewerbeimmobilien und integriertes

Facility-Management hat zu einer Margenausweitung geführt. Das hybride

Personalmodell des Unternehmens, das flexible, bedarfsorientierte

Arbeitskräfte mit spezialisierter Serviceautomatisierung kombiniert, hat

erhebliche operative Synergieeffekte freigesetzt und die konsolidierten

Ergebnisse in Richtung einer GAAP-konformen Nettogewinn lichkeit gelenkt.

* Positiver operativer Cashflow: Die Optimierung des Umlaufvermögens,

verkürzte Inkassozyklen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie

wiederkehrende Software- und Serviceverträge haben das Liquiditätsprofil des

Unternehmens gestärkt und zu robusten organischen Mittelzuflüssen geführt.

* Bewährte Wirtschaftlichkeit und Amortisationszeiten: Der Einsatz von

aufgabenspezifischer Servicerobotik und intelligenten Anlagen -

einschließlich unternehmensweiter Implementierungen in namhaften Hotels und

Gewerbeimmobilien - hat für Kunden kurze Amortisationszeiten und einen

messbaren ROI gezeigt, was zu einer verbesserten Kundenbindung und zur

Ausweitung von Verträgen auf mehrere Standorte geführt hat.

* Optimierte Kapitalstruktur: Nach der strategischen Optimierung der Bilanz zu

Beginn dieses Jahres, einschließlich der Abschaffung tranchenbezogener

Schuldtitel und der Schaffung einer sauberen Kapitalstruktur, arbeitet

YYForce nun ohne Schuldenüberhang, sodass der Cashflow aus dem operativen

Geschäft direkt zur Finanzierung wertsteigernder Wachstumsinitiativen

genutzt werden kann.

Kommentare der Geschäftsführung

?Die Entwicklung auf dem globalen Markt hat einen wichtigen Wendepunkt erreicht:

Der langfristige Unternehmenswert wird nicht mehr durch spekulative KI-Konzepte

bestimmt, sondern durch konkrete Monetarisierung , disziplinierte Umsetzung und

messbare Kapitalrendite", so Mike Fu, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO von

YYForce Inc.

?Bei YYForce haben wir unser Geschäftsmodell auf den praktischen Nutzen in der

realen Welt ausgerichtet. Durch den Einsatz aufgabenorientierter Robotik und KI-

gestützte Einsatzplanung in Bereichen mit hohem Personalaufwand wie dem

Gebäudemanagement und dem Gastgewerbe lösen wir akute Personalengpässe für

unsere Unternehmenspartner und sorgen gleichzeitig für eine gesunde Steigerung

der Bruttomarge. Unsere operative Dynamik hat uns heute an einen klaren

finanziellen Wendepunkt gebracht. Dank einer disziplinierten Kostenkontrolle,

solider wiederkehrender Umsätze und einer optimierten Bilanz ist YYForce in

einer einzigartigen Position, um nachhaltige Rentabilität und dauerhaften

Shareholder Value zu erzielen."

Strategischer Ausblick

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2027 wird YYForce weiterhin drei zentrale

finanzielle und strategische Prioritäten verfolgen:

1. Ausbau margenstarker Unternehmensverträge: Vertiefung des Umsatzanteils bei

bestehenden regionalen Hotelketten, Verkehrsknotenpunkten und

Gewerbekomplexen bei gleichzeitiger Gewinnung neuer institutioneller

Einrichtungen aus dem Blue-Chip-Segment.

2. Kapitaleffizienz und Cash-Disziplin: Strenge Kontrolle der Betriebsausgaben,

Schonung der Kapitalressourcen und Reinvestition der operativen Cashflows in

Geschäftsmöglichkeiten mit attraktiven Renditeaussichten.

3. Grenzüberschreitende Skalierbarkeit: Nutzung der ressourcenschonenden

?Workforce OS"-Architektur, um nahtlos in stark nachgefragte regionale

Märkte in Südostasien und im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu

expandieren.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Plattformen für

das Personalmanagement und von Lösungen für das integrierte Facility Management

(IFM). Durch die Kombination intelligenter Algorithmen zur Personalvermittlung,

der firmeneigenen Betriebssoftware Workforce OS und der Automatisierung

kommerzieller Dienstleistungen verwandelt YYForce die traditionelle

Personalvermittlung und den Gebäudebetrieb in automatisierte, effiziente und

datengesteuerte Arbeitsabläufe in Singapur, Malaysia und internationalen

Wachstumsmärkten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai (http://www.yyforce.ai/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen

und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie

?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",

?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren

Verneinungen zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter

anderem Aussagen zur künftigen Finanzlage des Unternehmens, zum Übergang in die

Gewinnzone, zur Cashflow-Generierung, zur Geschäftsstrategie sowie zu den Plänen

und Zielen der Unternehmensleitung für die künftige Geschäftstätigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die in

dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten

möglicherweise nicht ein; die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können

erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen

bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Eine

ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der

Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,

einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des

Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. YYForce übernimmt

keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach

geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung zu Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai

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