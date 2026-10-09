GNW-News: YYForce erweitert 24iFM um einen Dienstleistungsmarktplatz und Lifestyle-Werbung
Werte in diesem Artikel
^* Strategischer Meilenstein: Mit der kommerziellen Erweiterung von 24iFM
bündelt YYForce Immobilienverwaltung, On-Demand-Haushaltsdienstleistungen
und Werbeangebote von Lifestyle-Anbietern auf einer digitalen Plattform.
* Wachstum der digitalen Wirtschaft in Südostasien: Laut dem Bericht?e-Conomy
SEA 2025" von Google, Temasek und Bain & Company wird die digitale
Wirtschaft Südostasiens im Jahr 2025 einen Bruttowarenwert von mehr als 300
Milliarden US-Dollar erreichen.
* Geschäftsmodell: Neben dem bestehenden Geschäft im integrierten Facility
Management (IFM) will YYForce mit der digitalen Plattform zusätzliche
Einnahmen erzielen. Dazu zählen Provisionen aus vermittelten Transaktionen,
Gebühren für Dienstleistungen sowie Einnahmen aus Werbung und Werbeaktionen
von Händlern.
SINGAPUR, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR;
?YYForce" oder das?Unternehmen") ist ein in Asien und darüber hinaus tätiger
Anbieter KI-gestützter Plattformen für das Personalmanagement und das
integrierte Facility Management (?IFM"). Das Unternehmen hat heute bekannt
gegeben, dass es 24iFM um einen Dienstleistungsmarktplatz und Funktionen für
Lifestyle-Werbung erweitert hat (die?Erweiterung"). Die Erweiterung bündelt
Immobilienverwaltung, On-Demand-Haushaltsdienstleistungen und Werbeangebote von
Händlern auf einer digitalen Plattform.
Zusätzlich zu seinem bestehenden Geschäft im integrierten Facility Management
(IFM) erschließt YYForce damit in Rahmen der Erweiterung zwei potenzielle
digitale Einnahmequellen: Provisionen und Servicegebühren aus erfolgreich
abgeschlossenen Marktplatztransaktionen sowie Einnahmen aus Werbung und
Werbeaktionen teilnehmender Händler. Ob daraus tatsächlich Einnahmen entstehen,
hängt davon ab, wie gut das Angebot von den Nutzern angenommen wird, wie viele
Transaktionen abgeschlossen werden und welche kommerziellen Vereinbarungen mit
Dienstleistern und Händlern zustande kommen.
24iFM Services - Dienstleistungsmarktplatz und Lifestyle-Angebote
Facility Management trifft auf einen Marktplatz für digitale Dienstleistungen
24iFM führt Funktionen zusammen, die bislang über separate Systeme abgewickelt
wurden. Die Plattform bündelt alltägliche Aufgaben der Immobilien- und
Gebäudeverwaltung. Dazu gehören die Buchung von Räumlichkeiten, die
Registrierung von Besuchern, digitale Formulare, Zahlungen und die Kommunikation
innerhalb einer Immobilie. Ergänzt wird dieses Angebot durch einen stetig
wachsenden Marktplatz für Haushalts- und immobilienbezogene Dienstleistungen.
Über den Dienstleistungsmarktplatz von 24iFM können Nutzer teilnehmende
Dienstleister finden und deren Leistungen buchen. YYForce plant, mit
qualifizierten Dienstleistungen, die über die Plattform vermittelt und
abgewickelt werden, zusätzliche Einnahmen durch Provisionen oder Servicegebühren
zu erzielen. Voraussetzung dafür sind entsprechende geschäftliche
Vereinbarungen.
Lifestyle-Angebote als zusätzlicher digitaler Werbekanal
Neben dem Dienstleistungsmarktplatz baut YYForce auch den Lifestyle-Bereich von
24iFM aus. Dieser soll Nutzer mit teilnehmenden Händlern und Dienstleistern aus
verschiedenen Bereichen zusammenbringen, darunter Wellness, Bildung, Schönheit,
Gesundheit, Haustierdienstleistungen, Sport und weitere Lifestyle-Segmente.
Der Lifestyle-Bereich soll YYForce eine zusätzliche Einnahmequelle durch
digitale Werbung erschließen. Zu den möglichen Werbeformaten zählen
hervorgehobene Händlerplatzierungen, gesponserte Positionen in bestimmten
Kategorien, Werbekampagnen und weitere Möglichkeiten für Händler, ihre Angebote
auf der Plattform gegen Bezahlung hervorzuheben.
Zwei Einnahmequellen innerhalb einer digitalen Plattform
Die kommerzielle Erweiterung von 24iFM schafft zusätzliche digitale
Einnahmemöglichkeiten und ergänzt damit das bestehende Geschäft von YYForce im
integrierten Facility Management (IFM). Der Dienstleistungsmarktplatz soll
Einnahmen durch Provisionen und Servicegebühren aus abgeschlossenen
Transaktionen generieren. Der Lifestyle-Bereich hingegen soll durch Werbung und
Werbeaktionen teilnehmender Händler zusätzliche Umsätze erzielen.
Gemeinsam sollen die beiden Funktionen neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen,
indem sie digitale Transaktionen und kommerzielle Aktivitäten innerhalb der von
YYForce betreuten Immobilien und deren Nutzerumfeld fördern.
?Mit 24iFM erweitern wir unsere Zusammenarbeit mit den von uns betreuten
Immobilien über das traditionelle Facility Management hinaus", so Mike Fu,
Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von YYForce.?Indem wir
Immobiliennutzer über eine digitale Plattform mit Dienstleistern und Händlern
zusammenbringen, erschließen wir zusätzliche Einnahmemöglichkeiten durch
Transaktionen und Werbung. Dabei knüpfen wir an unsere bestehende Präsenz im
Bereich des integrierten Facility Managements an. Mit zunehmender Verbreitung
von 24iFM wollen wir die Zahl der kommerziellen Interaktionen steigern, die über
das gesamte Plattformangebot hinweg stattfinden können."
Marktumfeld in Singapur und Südostasien
Singapur bietet einen ersten Absatzmarkt für digitale Dienstleistungen rund um
Immobilien. Nach Angaben des Amtes für Statistik von Singapur gab es im Juni
2026 insgesamt 381.996 Eigentumswohnungen und andere Wohnungen in Singapur.
Dieser Wohnungsbestand veranschaulicht das Marktumfeld, für das 24iFM entwickelt
wurde. Er entspricht jedoch weder der Zahl der von YYForce betreuten Haushalte
noch der Zahl seiner Kunden.
Die Erweiterung von 24iFM erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmenden Nutzung
digitaler Angebote in der Region. Laut dem Bericht?e-Conomy SEA 2025" von
Google, Temasek und Bain & Company wird die digitale Wirtschaft Südostasiens im
Jahr 2025 einen Bruttowarenwert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar erreichen.
Diese Zahl gibt einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung des digitalen
Handels in der Region. Sie stellt jedoch weder eine Schätzung des für 24iFM
erreichbaren Marktvolumens noch eine Prognose seiner künftigen Umsätze dar.
Das Geschäft von 24iFM konzentriert sich auf das digitale Ökosystem rund um die
von YYForce betreuten Immobilien. Wie viel Umsatz die Plattform erzielen kann,
hängt davon ab, wie gut die Angebote von den Bewohnern und Nutzern der
teilnehmenden Wohn- und Gewerbeimmobilien angenommen werden, wie häufig
Dienstleistungen gebucht und abgeschlossen werden, welche Vereinbarungen mit
Anbietern zustande kommen und wie groß die Nachfrage nach kostenpflichtigen
Werbeangeboten für Händler ist.
Ausbau des 24iFM-Ökosystems
YYForce plant, das Angebot von 24iFM schrittweise auszubauen. Dazu sollen je
nach Marktnachfrage und Akzeptanz der Plattform weitere Dienstleister,
Dienstleistungskategorien, Händler und kommerzielle Angebote hinzukommen.
Je mehr Immobilien, Nutzer, Dienstleister und Händler sich an der Plattform
beteiligen, desto vielfältiger werden die möglichen Interaktionen. 24iFM ist
darauf ausgelegt, dieses Wachstum zu unterstützen, ohne dass für jede neue
kommerzielle Aktivität ein separater Facility-Management-Vertrag erforderlich
ist.
Die kommerzielle Weiterentwicklung von 24iFM ist Teil der übergeordneten
Strategie von YYForce, seine operativen Aktivitäten durch Technologie,
Automatisierung und digitale Plattformen zu ergänzen. Innerhalb dieses
Ökosystems soll 24iFM als digitale Schnittstelle dienen, die den Gebäudebetrieb
mit alltäglichen Dienstleistungen und geschäftlichen Aktivitäten verbindet.
Quellen für Marktdaten
* Amt für Statistik von Singapur, jährliche Statistik zu Wohnimmobilien.
Datenstand: Ende Juni 2026.
* Google, Temasek und Bain & Company,?e-Conomy SEA 2025". Die Prognosen
wurden am 11. November 2025 veröffentlicht.
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein in Singapur ansässiger Anbieter KI-
gestützter Plattformen für das Personalmanagement und das integrierte Facility
Management (IFM). Das Unternehmen ist in ganz Asien und darüber hinaus tätig.
Die intelligente Personalmanagementplattform YY Circle unterstützt Kunden aus
dem Gastgewerbe, der Gastronomie, dem Einzelhandel und weiteren
Dienstleistungsbranchen dabei, ihren Personalbedarf zu prognostizieren,
Personaleinsätze zu planen und zu optimieren. Im Bereich des integrierten
Facility Managements bietet YYForce die Softwareplattform 24iFM sowie ein
umfassendes Portfolio an Tochtergesellschaften, die IFM-Dienstleistungen
erbringen. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus dem Gastgewerbe, dem
Transportwesen, dem Bankensektor, dem Einzelhandel und dem Bereich gemischt
genutzter Immobilien.
Mit dem Ausbau beider Geschäftsbereiche integriert YYForce systematisch KI- und
Automatisierungsfunktionen. Diese reichen von intelligenter
Entscheidungsunterstützung bis hin zu zunehmend autonomem Personalmanagement.
Ziel ist es, die Servicequalität zu verbessern, Personalkosten zu senken und die
Margen langfristig zu steigern. YYForce ist am Nasdaq Capital Market notiert und
setzt auf Innovation im Infrastrukturbereich, messbare Kundenergebnisse und
langfristige Wertschöpfung.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten
Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse,
die sich aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableiten lassen.
Zukunftsgerichtete Aussagen erkennen Sie daran, dass sie nicht historischer
Natur sind, insbesondere an der Verwendung von Begriffen wie?könnte",?sollte",
?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",
?prognostiziert",?vorhersagt",?potenziell" oder?hofft" sowie deren
Verneinungen oder ähnliche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen
umfassen unter anderem Aussagen zur geplanten Weiterentwicklung, Einführung,
Vermarktung und Monetarisierung von 24iFM sowie zum Ausbau der Funktionen
Dienstleistungsmarktplatz und Lifestyle. Solche Aussagen sind mit Risiken und
Unsicherheiten verbunden. Die tatsächliche Entwicklung und die erzielten
Ergebnisse können daher erheblich von den Erwartungen abweichen. Zu den
Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen führen können, zählen unter anderem
die Fähigkeit des Unternehmens, Nutzer, Dienstleister und Händler für die
Plattform zu gewinnen und langfristig zu binden, die Akzeptanz der Angebote in
den teilnehmenden Wohn- und Gewerbeimmobilien, die Häufigkeit abgeschlossener
Dienstleistungsbuchungen, die Abhängigkeit von externen Dienstleistern und
geschäftlichen Vereinbarungen, regulatorische Entwicklungen in den jeweiligen
Märkten, die Wettbewerbssituation sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine
Wachstums- und Monetarisierungsstrategie umzusetzen. Eine ausführlichere
Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange
Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des
Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf
Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu
revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus
anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Ansprechpartner für Investoren
Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer
YYForce Inc.
enquiries@yyforce.ai (mailto:enquiries@yyforce.ai)
Ansprechpartner für Investor Relations
Piacente Financial Communications
yfor@thepiacentegroup.com (mailto:yfor@thepiacentegroup.com)
Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5bae56e0-73cc-40ac-
bea1-b7b509318528
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