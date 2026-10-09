GNW-News: YYForce erweitert 24iFM um einen Dienstleistungsmarktplatz und Lifestyle-Werbung

09.10.26 18:54 Uhr

Werte in diesem Artikel

^* Strategischer Meilenstein: Mit der kommerziellen Erweiterung von 24iFM

bündelt YYForce Immobilienverwaltung, On-Demand-Haushaltsdienstleistungen

Werbung

und Werbeangebote von Lifestyle-Anbietern auf einer digitalen Plattform.

* Wachstum der digitalen Wirtschaft in Südostasien: Laut dem Bericht?e-Conomy

SEA 2025" von Google, Temasek und Bain & Company wird die digitale

Wirtschaft Südostasiens im Jahr 2025 einen Bruttowarenwert von mehr als 300

Milliarden US-Dollar erreichen.

* Geschäftsmodell: Neben dem bestehenden Geschäft im integrierten Facility

Werbung

Management (IFM) will YYForce mit der digitalen Plattform zusätzliche

Einnahmen erzielen. Dazu zählen Provisionen aus vermittelten Transaktionen,

Gebühren für Dienstleistungen sowie Einnahmen aus Werbung und Werbeaktionen

von Händlern.

SINGAPUR, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR;

?YYForce" oder das?Unternehmen") ist ein in Asien und darüber hinaus tätiger

Anbieter KI-gestützter Plattformen für das Personalmanagement und das

Werbung

integrierte Facility Management (?IFM"). Das Unternehmen hat heute bekannt

gegeben, dass es 24iFM um einen Dienstleistungsmarktplatz und Funktionen für

Lifestyle-Werbung erweitert hat (die?Erweiterung"). Die Erweiterung bündelt

Immobilienverwaltung, On-Demand-Haushaltsdienstleistungen und Werbeangebote von

Händlern auf einer digitalen Plattform.

Zusätzlich zu seinem bestehenden Geschäft im integrierten Facility Management

(IFM) erschließt YYForce damit in Rahmen der Erweiterung zwei potenzielle

digitale Einnahmequellen: Provisionen und Servicegebühren aus erfolgreich

abgeschlossenen Marktplatztransaktionen sowie Einnahmen aus Werbung und

Werbeaktionen teilnehmender Händler. Ob daraus tatsächlich Einnahmen entstehen,

hängt davon ab, wie gut das Angebot von den Nutzern angenommen wird, wie viele

Transaktionen abgeschlossen werden und welche kommerziellen Vereinbarungen mit

Dienstleistern und Händlern zustande kommen.

24iFM Services - Dienstleistungsmarktplatz und Lifestyle-Angebote

Facility Management trifft auf einen Marktplatz für digitale Dienstleistungen

24iFM führt Funktionen zusammen, die bislang über separate Systeme abgewickelt

wurden. Die Plattform bündelt alltägliche Aufgaben der Immobilien- und

Gebäudeverwaltung. Dazu gehören die Buchung von Räumlichkeiten, die

Registrierung von Besuchern, digitale Formulare, Zahlungen und die Kommunikation

innerhalb einer Immobilie. Ergänzt wird dieses Angebot durch einen stetig

wachsenden Marktplatz für Haushalts- und immobilienbezogene Dienstleistungen.

Über den Dienstleistungsmarktplatz von 24iFM können Nutzer teilnehmende

Dienstleister finden und deren Leistungen buchen. YYForce plant, mit

qualifizierten Dienstleistungen, die über die Plattform vermittelt und

abgewickelt werden, zusätzliche Einnahmen durch Provisionen oder Servicegebühren

zu erzielen. Voraussetzung dafür sind entsprechende geschäftliche

Vereinbarungen.

Lifestyle-Angebote als zusätzlicher digitaler Werbekanal

Neben dem Dienstleistungsmarktplatz baut YYForce auch den Lifestyle-Bereich von

24iFM aus. Dieser soll Nutzer mit teilnehmenden Händlern und Dienstleistern aus

verschiedenen Bereichen zusammenbringen, darunter Wellness, Bildung, Schönheit,

Gesundheit, Haustierdienstleistungen, Sport und weitere Lifestyle-Segmente.

Der Lifestyle-Bereich soll YYForce eine zusätzliche Einnahmequelle durch

digitale Werbung erschließen. Zu den möglichen Werbeformaten zählen

hervorgehobene Händlerplatzierungen, gesponserte Positionen in bestimmten

Kategorien, Werbekampagnen und weitere Möglichkeiten für Händler, ihre Angebote

auf der Plattform gegen Bezahlung hervorzuheben.

Zwei Einnahmequellen innerhalb einer digitalen Plattform

Die kommerzielle Erweiterung von 24iFM schafft zusätzliche digitale

Einnahmemöglichkeiten und ergänzt damit das bestehende Geschäft von YYForce im

integrierten Facility Management (IFM). Der Dienstleistungsmarktplatz soll

Einnahmen durch Provisionen und Servicegebühren aus abgeschlossenen

Transaktionen generieren. Der Lifestyle-Bereich hingegen soll durch Werbung und

Werbeaktionen teilnehmender Händler zusätzliche Umsätze erzielen.

Gemeinsam sollen die beiden Funktionen neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen,

indem sie digitale Transaktionen und kommerzielle Aktivitäten innerhalb der von

YYForce betreuten Immobilien und deren Nutzerumfeld fördern.

?Mit 24iFM erweitern wir unsere Zusammenarbeit mit den von uns betreuten

Immobilien über das traditionelle Facility Management hinaus", so Mike Fu,

Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von YYForce.?Indem wir

Immobiliennutzer über eine digitale Plattform mit Dienstleistern und Händlern

zusammenbringen, erschließen wir zusätzliche Einnahmemöglichkeiten durch

Transaktionen und Werbung. Dabei knüpfen wir an unsere bestehende Präsenz im

Bereich des integrierten Facility Managements an. Mit zunehmender Verbreitung

von 24iFM wollen wir die Zahl der kommerziellen Interaktionen steigern, die über

das gesamte Plattformangebot hinweg stattfinden können."

Marktumfeld in Singapur und Südostasien

Singapur bietet einen ersten Absatzmarkt für digitale Dienstleistungen rund um

Immobilien. Nach Angaben des Amtes für Statistik von Singapur gab es im Juni

2026 insgesamt 381.996 Eigentumswohnungen und andere Wohnungen in Singapur.

Dieser Wohnungsbestand veranschaulicht das Marktumfeld, für das 24iFM entwickelt

wurde. Er entspricht jedoch weder der Zahl der von YYForce betreuten Haushalte

noch der Zahl seiner Kunden.

Die Erweiterung von 24iFM erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmenden Nutzung

digitaler Angebote in der Region. Laut dem Bericht?e-Conomy SEA 2025" von

Google, Temasek und Bain & Company wird die digitale Wirtschaft Südostasiens im

Jahr 2025 einen Bruttowarenwert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar erreichen.

Diese Zahl gibt einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung des digitalen

Handels in der Region. Sie stellt jedoch weder eine Schätzung des für 24iFM

erreichbaren Marktvolumens noch eine Prognose seiner künftigen Umsätze dar.

Das Geschäft von 24iFM konzentriert sich auf das digitale Ökosystem rund um die

von YYForce betreuten Immobilien. Wie viel Umsatz die Plattform erzielen kann,

hängt davon ab, wie gut die Angebote von den Bewohnern und Nutzern der

teilnehmenden Wohn- und Gewerbeimmobilien angenommen werden, wie häufig

Dienstleistungen gebucht und abgeschlossen werden, welche Vereinbarungen mit

Anbietern zustande kommen und wie groß die Nachfrage nach kostenpflichtigen

Werbeangeboten für Händler ist.

Ausbau des 24iFM-Ökosystems

YYForce plant, das Angebot von 24iFM schrittweise auszubauen. Dazu sollen je

nach Marktnachfrage und Akzeptanz der Plattform weitere Dienstleister,

Dienstleistungskategorien, Händler und kommerzielle Angebote hinzukommen.

Je mehr Immobilien, Nutzer, Dienstleister und Händler sich an der Plattform

beteiligen, desto vielfältiger werden die möglichen Interaktionen. 24iFM ist

darauf ausgelegt, dieses Wachstum zu unterstützen, ohne dass für jede neue

kommerzielle Aktivität ein separater Facility-Management-Vertrag erforderlich

ist.

Die kommerzielle Weiterentwicklung von 24iFM ist Teil der übergeordneten

Strategie von YYForce, seine operativen Aktivitäten durch Technologie,

Automatisierung und digitale Plattformen zu ergänzen. Innerhalb dieses

Ökosystems soll 24iFM als digitale Schnittstelle dienen, die den Gebäudebetrieb

mit alltäglichen Dienstleistungen und geschäftlichen Aktivitäten verbindet.

Quellen für Marktdaten

* Amt für Statistik von Singapur, jährliche Statistik zu Wohnimmobilien.

Datenstand: Ende Juni 2026.

* Google, Temasek und Bain & Company,?e-Conomy SEA 2025". Die Prognosen

wurden am 11. November 2025 veröffentlicht.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein in Singapur ansässiger Anbieter KI-

gestützter Plattformen für das Personalmanagement und das integrierte Facility

Management (IFM). Das Unternehmen ist in ganz Asien und darüber hinaus tätig.

Die intelligente Personalmanagementplattform YY Circle unterstützt Kunden aus

dem Gastgewerbe, der Gastronomie, dem Einzelhandel und weiteren

Dienstleistungsbranchen dabei, ihren Personalbedarf zu prognostizieren,

Personaleinsätze zu planen und zu optimieren. Im Bereich des integrierten

Facility Managements bietet YYForce die Softwareplattform 24iFM sowie ein

umfassendes Portfolio an Tochtergesellschaften, die IFM-Dienstleistungen

erbringen. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus dem Gastgewerbe, dem

Transportwesen, dem Bankensektor, dem Einzelhandel und dem Bereich gemischt

genutzter Immobilien.

Mit dem Ausbau beider Geschäftsbereiche integriert YYForce systematisch KI- und

Automatisierungsfunktionen. Diese reichen von intelligenter

Entscheidungsunterstützung bis hin zu zunehmend autonomem Personalmanagement.

Ziel ist es, die Servicequalität zu verbessern, Personalkosten zu senken und die

Margen langfristig zu steigern. YYForce ist am Nasdaq Capital Market notiert und

setzt auf Innovation im Infrastrukturbereich, messbare Kundenergebnisse und

langfristige Wertschöpfung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten

Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse,

die sich aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableiten lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen erkennen Sie daran, dass sie nicht historischer

Natur sind, insbesondere an der Verwendung von Begriffen wie?könnte",?sollte",

?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",

?prognostiziert",?vorhersagt",?potenziell" oder?hofft" sowie deren

Verneinungen oder ähnliche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen

umfassen unter anderem Aussagen zur geplanten Weiterentwicklung, Einführung,

Vermarktung und Monetarisierung von 24iFM sowie zum Ausbau der Funktionen

Dienstleistungsmarktplatz und Lifestyle. Solche Aussagen sind mit Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Die tatsächliche Entwicklung und die erzielten

Ergebnisse können daher erheblich von den Erwartungen abweichen. Zu den

Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen führen können, zählen unter anderem

die Fähigkeit des Unternehmens, Nutzer, Dienstleister und Händler für die

Plattform zu gewinnen und langfristig zu binden, die Akzeptanz der Angebote in

den teilnehmenden Wohn- und Gewerbeimmobilien, die Häufigkeit abgeschlossener

Dienstleistungsbuchungen, die Abhängigkeit von externen Dienstleistern und

geschäftlichen Vereinbarungen, regulatorische Entwicklungen in den jeweiligen

Märkten, die Wettbewerbssituation sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine

Wachstums- und Monetarisierungsstrategie umzusetzen. Eine ausführlichere

Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange

Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des

Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf

Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus

anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ansprechpartner für Investoren

Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai (mailto:enquiries@yyforce.ai)

Ansprechpartner für Investor Relations

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com (mailto:yfor@thepiacentegroup.com)

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

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bea1-b7b509318528

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