GNW-News: YYForce führt die KI-basierte Personalinformationsplattform "Yolara" in Singapur ein

15.10.26 17:46 Uhr

^SINGAPUR, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)

(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein technologieorientierter Anbieter von

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Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen, hat

heute die Markteinführung von Yolara AI bekannt gegeben, einer KI-gestützten

Plattform für Personalintelligenz, die algorithmisches Matching, automatisierte

Personalbesetzungsabläufe, digitale Anwesenheitserfassung und Betriebsanalysen

für Unternehmen im Frontline-Bereich vereint.

Die Kernplattform ist in Singapur über Web- und mobile Schnittstellen verfügbar.

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YYForce führt einen dialogorientierten KI-Sprachassistenten im Rahmen

schrittweiser Einführungen bei ausgewählten Unternehmenskunden ein und erweitert

die Plattform um Personalanfragen in natürlicher Sprache sowie die KI-gestützte

Einleitung von Arbeitsabläufen.

Yolara AI wird über das bestehende regionale Betriebsnetzwerk von YYForce

eingeführt, das mehr als 100.000 verifizierte Mitarbeiter im Kundendienst und

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über 500 Standorte von Unternehmenspartnern umfasst. Diese Zahlen beziehen sich

auf das bestehende Netzwerk des Unternehmens und geben nicht die Anzahl der

aktiven Yolara-AI-Nutzer oder Standorte zum Zeitpunkt der Markteinführung

wieder.

KI-gestützte Personalplanung

Yolara AI wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den flexiblen

Personaleinsatz in den Bereichen Gastgewerbe, Gastronomie, Einzelhandel,

Logistik, Veranstaltungswesen und Facility Management zu koordinieren. Der

Workflow zur Personalplanung des Unternehmens verbindet den Bedarf des

Unternehmens mit den Fähigkeiten und der Verfügbarkeit der Mitarbeiter. Dabei

kommen KI-gestützte Abgleichverfahren zur Unterstützung von

Personalentscheidungen sowie digitale Tools zur Nachverfolgung der

Schichtabwicklung zum Einsatz.

Durch die Bündelung dieser Aktivitäten auf einer einzigen Plattform möchte

YYForce den Verwaltungsaufwand reduzieren und die Koordination zwischen

Unternehmen und Arbeitnehmern verbessern. Die tatsächlichen Ergebnisse bei der

Personalbesetzung hängen von der Verfügbarkeit der Arbeitskräfte, den

Qualifikationsanforderungen und den betrieblichen Rahmenbedingungen ab.

Bei Markteinführung verfügbare Kernfunktionen

* KI-gestütztes Multi-Faktor-Matching: Bewertet die Eignung von Mitarbeitern

anhand von Qualifikationen, Verfügbarkeit, Standort, Zeugnissen und früheren

Schichtdaten, um die Zuordnung von Kandidaten zu den Anforderungen des

Unternehmens zu unterstützen.

* Einarbeitung von Mitarbeitern über dialogorientierte Schnittstellen: Nutzt

dialogorientierte Schnittstellen, um die Erfassung von Mitarbeiterdaten, die

Bestätigung der Verfügbarkeit sowie die Kommunikation von

Schichtanforderungen zu unterstützen.

* Automatisierte Planungsabläufe: Verknüpfen den Personalbedarf mit

verfügbaren Schichtangeboten und unterstützen Unternehmen dabei, den

Dienstplan zu koordinieren, während Mitarbeiter Zugang zu geeigneten

Einsatzmöglichkeiten erhalten.

* Digitale Anwesenheitserfassung und Nachverfolgung: Nutzt das Ein- und

Auschecken in Geofences, um Anwesenheitsdaten der Schichten für

Überwachungs- und Abgleichzwecke zu erfassen.

* Talent Graph und Dashboards zur Personalanalyse: Strukturiert

Mitarbeiterprofile, Qualifikationen und Schichtverläufe zu einer

durchsuchbaren Talentdatenbank, wobei Dashboards Kennzahlen zur

Personalbesetzung, Anwesenheit und zu den Personalkosten anzeigen.

Schrittweise Einführung des KI-Sprachassistenten

YYForce führt den dialogorientierten Sprachassistenten von Yolara AI

schrittweise bei ausgewählten Unternehmenskunden in Singapur ein. Der Agent ist

darauf ausgelegt, mithilfe von Natursprachverarbeitung (NLP), Absichtserkennung

und Informationsextraktion gesprochene Personalbedarfe in strukturierte digitale

Anfragen umzuwandeln.

Beispielsweise könnte ein Manager folgende Anfrage stellen:?Ich benötige morgen

von 18:00 bis 23:00 Uhr fünf Mitarbeiter für den Bankettservice in Marina Bay."

Der Agent ist so konzipiert, dass er die Anzahl der Mitarbeiter, die Funktion,

den Standort und die Schichtzeiten extrahiert, bei fehlenden Informationen um

Klarstellung bittet und die Anfrage für den Matching-Workflow der Plattform

vorbereitet.

Die schrittweise Einführung dient dazu, die Benutzerfreundlichkeit und die

operative Leistung vor einer breiteren Einführung zu bewerten. Die Verfügbarkeit

der Sprachassistenten wird sich daher in der ersten Einführungsphase von der der

Kernplattform unterscheiden.

Die Verbindung von KI mit den Personalabläufen in der Praxis

Yolara AI unterstützt die Strategie von YYForce, Personalmanagement mit

angewandter KI und der Automatisierung digitaler Arbeitsabläufe zu verbinden.

Die bestehenden Beziehungen zu Mitarbeitern und Unternehmen bilden eine

Grundlage für die Einführung der Plattform, das Sammeln von Rückmeldungen aus

dem operativen Betrieb und die Ermittlung von Möglichkeiten für die zukünftige

Entwicklung von KI-Modellen.

?Die Personalbesetzung an vorderster Front litt in der Vergangenheit unter

manuell bedingten Reibungsverlusten, einer fragmentierten Schichtkommunikation

und langsamen Abwicklungszyklen. Mit Yolara AI setzen wir angewandte künstliche

Intelligenz in unmittelbaren betrieblichen Nutzen um - indem wir mündliche

Anweisungen von Führungskräften innerhalb von Minuten in besetzte Schichten

umsetzen. Diese Einführung markiert einen grundlegenden Meilenstein in der

Strategie von YYForce, ein einheitliches, intelligentes Ökosystem für

Arbeitskräfte in der gesamten Region aufzubauen", so Mike Fu, Chief Executive

Officer von YYForce.

Roadmap für die KI-Entwicklung und regionale Expansion

YYForce plant, eine Expansion in weitere südostasiatische Märkte auf der

Grundlage der Kundennachfrage, der betrieblichen Bereitschaft und der lokalen

Anforderungen zu prüfen. Zu den geplanten KI-Verbesserungen zählen maschinell

lernbasierte Nachfrageprognosen, prädiktive Personalanalysen sowie

agentenbasierte Arbeitsabläufe, die Konversationsanfragen mit

Unternehmenssystemen verknüpfen. Diese Funktionen sind Teil der

Entwicklungsroadmap und unterscheiden sich von den Kernfunktionen, die zum

Zeitpunkt der Markteinführung verfügbar sind.

Über Yolara AI

Yolara AI ist die KI-gestützte Workforce-Intelligence-Plattform von YYForce für

den operativen Einsatz vor Ort. Zu seinen Kernfunktionen zählen der Multi-

Faktor-Abgleich, das dialogorientierte Onboarding, automatisierte

Terminplanungsabläufe, die digitale Anwesenheitserfassung, Informationen aus dem

?Talent Graph" sowie betriebliche Analysen. Ein dialogorientierter KI-

Sprachassistent für Personalanfragen in natürlicher Sprache wird im Rahmen

schrittweiser Unternehmensimplementierungen eingeführt.

Über YYFORCE

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter für KI-gestütztes Workforce

Management und integriertes Facility Management mit Hauptsitz in Singapur und

ist in ganz Asien und darüber hinaus tätig. Über seine Geschäftsbereiche für

Technologien im Workforce Management und IFM bietet YYForce Lösungen für

Personaleinsatz, Workforce Management und Facility Services in zahlreichen

Dienstleistungsbranchen an.

Das Unternehmen betreibt zwei unterschiedliche Personalmanagement-Plattformen:

?YY Circle", die den Personaleinsatz und die Personalverwaltung in den Bereichen

Gastgewerbe, Gastronomie, Einzelhandel und anderen Dienstleistungsbranchen

unterstützt, sowie?Yolara AI", eine KI-gestützte Plattform für

Personalintelligenz, die intelligente Personalzuordnung, automatisierte

Dienstplanerstellung, digitale Anwesenheitserfassung und betriebliche Analysen

für Unternehmen im Kundenkontakt bietet. In seinem IFM-Geschäft verbindet

YYForce operative Facility Services vor Ort mit Technologielösungen, die die

Produktivität der Arbeitskräfte und die betriebliche Effizienz steigern sollen.

Die langfristige Strategie von YYForce konzentriert sich auf den Aufbau eines

integrierten Ökosystems für die Arbeitswelt der Zukunft, in dem Menschen,

intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend zusammenwirken, um

Dienstleistungen effizienter zu erbringen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten

Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse,

die es aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableitet.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf

historische Sachverhalte beziehen. Dies gilt insbesondere für Aussagen, die

Begriffe wie?könnte",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",

?schätzt",?glaubt",?plant",?prognostiziert",?sagt voraus",?potenziell" oder

?hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten.

Aussagen bezüglich der erwarteten Leistung, Akzeptanz und Vorteile der Yolara-

KI-Plattform; der schrittweisen Einführung und einer etwaigen umfassenderen

Ausweitung des dialogorientierten KI-Sprachagenten; geplanter KI-Verbesserungen,

einschließlich maschinell lernbasierter Nachfrageprognosen, prädiktiver

Personalanalysen und agentenbasierter Arbeitsabläufe; sowie einer möglichen

Expansion in weitere südostasiatische Märkte stellen zukunftsgerichtete Aussagen

dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden;

die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse

treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse

können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und

Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu

diesen Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens;

die künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des

Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen,

sowie die Leistung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der KI-Modelle und des

Sprachassistenten des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, die

schrittweise Einführung erfolgreich abzuschließen und die Akzeptanz von Yolara

AI bei den Kunden zu erreichen; die Abhängigkeit des Unternehmens von externen

Technologieanbietern; Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz, zur

Cybersicherheit und im Zusammenhang mit KI, einschließlich solcher, die

Standort- und Sprachdaten regeln; erwartete Veränderungen bei den Umsätzen,

Kosten und Aufwendungen des Unternehmens, das prognostizierte Kundenwachstum

sowie die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens und

deren Marktakzeptanz; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische

Rahmenbedingungen, einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und

Vorschriften, die die Branche des Unternehmens betreffen, sowie weitere

Faktoren, die die Finanzlage, die Liquidität und die Geschäftsergebnisse des

Unternehmens beeinflussen können. Eine ausführlichere Erörterung der

Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission

eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts

?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in

seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die

in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten

des Unternehmens beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese

Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht

erforderlich.

Ansprechpartner für Investoren

Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Ansprechpartner für Investor Relations

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

Produktdarstellung von Yolara AI

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/295e35e4-

3c96-476e-856d-0749b24182b0

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