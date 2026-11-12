GNW-News: YYForce gibt Umsatzprognose von 70 Mio. USD für das Geschäftsjahr 2026 ab

12.11.26 04:53 Uhr

^SINGAPUR, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq:

YFOR) (?YYForce" oder das?Unternehmen"), Anbieter einer ein KI-gestützten

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Plattform für Personal und Robotik, hat heute seine Finanzprognose für das

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2026 veröffentlicht und darin eine

Umsatzerwartung in Höhe von 70,0 Mio. USD für das Gesamtjahr ausgewiesen. Dieser

Ausblick entspricht einem Umsatzwachstum von rund 22 % im Vorjahresvergleich

gegenüber dem Umsatz von 57,2 Mio. USD aus dem geprüften Abschluss für das

Geschäftsjahr 2025.

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Der erwartete Abstieg der Umsätze um 12,8 Mio. USD reflektiert die wachsende

Nachfrage von Unternehmenskunden nach der selbst entwickelten Workforce OS-

Plattform des Unternehmens, weitere Implementierungen kommerzieller Robotik und

das wachsende Geschäft mit wiederkehrenden Einnahmen aus Software-and-Service-

Verträgen in Südostasien. Dazu kommen erwartete Beiträge aus Geschäften, die im

Jahr 2026 übernommen oder gegründet wurden.

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Wichtige finanzielle und operative Highlights

* Umsatzprognose für 2026: Erwartet werden 70,0 Mio. USD, was einem Wachstum

von rund 22 % im Vorjahresvergleich entspricht.

* Umsätze 2025 als Ausgangsbasis: Geprüfter Vergleichswert von 57,2 Mio. USD.

* Prognostiziertes Umsatzwachstum: Erwartetes Wachstum der Umsätze um 12,8

Mio. USD.

* Margenzuwachs: Weitere Stärkung der operativen Hebeleffekte in den

regionalen Betriebszentren durch KI-gestützte Abstimmungsalgorithmen und

automatisierte Servicebereitstellung.

* Bilanzdisziplin: Positive operative Cashflows und optimierte Kapitalstruktur

tragen zur Finanzierung der Expansion bei.

Kommentare der Geschäftsführung

?Die Steigerung vom Basiswert 57,2 Mio. USD aus dem Geschäftsjahr 2025 in

Richtung der erwarteten 70,0 Mio. USD im Geschäftsjahr 2026 entspricht einem

Zuwachs um rund 22 % gegenüber dem Vorjahr. Darin zeigt sich die fortgesetzte

Annahme unserer KI-gestützten Betriebsarchitektur im Unternehmensbereich",

erläutert Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce.?Durch die Einbettung

unserer selbst entwickelten Personalplanungssoftware und kommerziellen Robotik-

Services direkt in die Unternehmens-Workflows will YYForce unseren Kunden

Kosteneffizienz bieten und gleichzeitig unser Umsatzwachstum stärken. Ausgehend

von unseren aktuellen Auftragsbeständen in Südostasien konzentrieren wir uns im

übrigen Verlauf des Geschäftsjahrs 2026 weiterhin auf unsere Strategie zur

Expansion der kommerziellen Aktivitäten."

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von

Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das

Unternehmen entwickelt ein Ökosystem für die Arbeitswelt der Zukunft, das

menschliche Arbeitskraft, künstliche Intelligenz, humanoide Roboter und

Servicerobotik, IoT-Technologien sowie digitale Plattformen für das Facility-

Management miteinander verbindet.

Durch seine Personalmanagement-Aktivitäten, integrierte Facility-Management-

Fähigkeiten, die 24iFM-Plattform und neue Robotik-Initiativen möchte YYForce den

Übergang zu einer technologiegestützten, auf der Zusammenarbeit von Mensch und

Maschine basierenden Dienstleistungserbringung unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai. (https://www.yyforce.ai/)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen

und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie

?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",

?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren

Verneinungen zu erkennen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen

unter anderem Angaben bezüglich der erwarteten Umsätze des Unternehmens in Höhe

von 70,0 Mio. USD im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2026 und der

voraussichtlichen Umsatzwachstumsrate, der erwarteten Nachfrage nach den

Dienstleistungen des Unternehmens in den Bereichen Personal, Facility

Management, Software und Robotik, der zeitlichen Umstände und des Volumens der

Verträge mit Kunden und der Bereitstellungen bei Kunden, der operativen Margen

und der Cashflow sowie der Strategie, Investitionsschwerpunkte und betrieblichen

Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und

die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse

treten möglicherweise nicht ein. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse können

erheblich abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen

hinsichtlich des Unternehmens sowie weiterer Faktoren, darunter unter anderem

die in der Vergangenheit verzeichneten Nettoverluste des Unternehmens und

erhebliche Zweifel an seiner Fortführungsfähigkeit, seine Fähigkeit,

Finanzmittel zu akzeptablen Konditionen zu beschaffen, sowie seine Fähigkeit,

kürzlich erworbene Unternehmen zu integrieren. Eine ausführlichere Erörterung

der Risikofaktoren finden Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde

(Securities and Exchange Commission, SEC) eingereichten Unterlagen des

Unternehmens, einschließlich des Abschnitts?Risk Factors" (Risikofaktoren) im

jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten

Fassung und danach erfolgter Einreichungen des Unternehmens bei der SEC.

Die Umsatzprognose gibt die aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung zum Datum

dieser Meldung wieder und wurde von den unabhängigen Abschlussprüfern des

Unternehmens weder durchgesehen noch geprüft. Sie sollte nicht als verlässliche

Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse herangezogen werden. YYForce übernimmt keine

Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach

geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: https://www.yyforce.ai

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