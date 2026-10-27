GNW-News: YYForce gratuliert Tesla und Elon Musk zum Produktionsbeginn der humanoiden Optimus-Roboter
^SINGAPUR, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein technologiegestützter Anbieter von
Personallösungen, integriertem Facility Management und Robotikdienstleistungen,
gratulierte heute Tesla, Inc. und dessen CEO Elon Musk zum Beginn der Produktion
des humanoiden Roboters Optimus in Fremont, Kalifornien, den Tesla zuvor bekannt
gegeben hatte.
YYForce sieht in der Ankündigung eine wichtige Entwicklung für das gesamte
Ökosystem der physischen KI, da die humanoide Robotik zunehmend dem praktischen
Einsatz näherkommt. Nach Angaben von Tesla befindet sich die Optimus-Produktion
in Kalifornien noch in einer frühen Phase des Produktionshochlaufs, während
Hardware und Fertigungsprozesse weiterentwickelt werden.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung in der Branche gab YYForce Pläne bekannt,
Anfang November 2026 erstmals einen humanoiden Roboter im Novotel Singapore on
Stevens einzusetzen und damit die Prüfung der Einsatzmöglichkeiten humanoider
Robotik im Hotelbetrieb voranzutreiben.
?Elon Musk und das Tesla-Team verschieben weiterhin die Grenzen der Robotik und
autonomer Systeme", so Mike Fu, CEO von YYForce.?Wir begrüßen diesen
Meilenstein in der Produktion und sind überzeugt, dass Fortschritte in der
gesamten Branche dazu beitragen können, die Entwicklung praxistauglicher
Anwendungen für humanoide Roboter zu beschleunigen. Bei YYForce konzentrieren
wir uns darauf, Fortschritte in der Robotik mit den Anforderungen des realen
Betriebs, den Bedürfnissen der Kunden und den praktischen Erfahrungen der
Mitarbeiter vor Ort zu verknüpfen."
Förderung der humanoiden Robotik im Gastgewerbe
Der von YYForce geplante Einsatz im Novotel soll dazu dienen, vor Ort Tests
durchzuführen, Arbeitsabläufe zu bewerten und die Zusammenarbeit zwischen
Menschen und Robotern zu untersuchen. Die erste Phase soll dem Unternehmen
ermöglichen, geeignete Einsatzmöglichkeiten im Gastgewerbe, die Anforderungen an
die Integration, den Schulungsbedarf des Personals und die Leistungsfähigkeit im
Betrieb zu bewerten.
Umfang und Tempo der geplanten Einsätze hängen von der technischen
Einsatzbereitschaft, den Anforderungen vor Ort und den Ergebnissen der ersten
Bewertung ab. YYForce will diese Erkenntnisse als Grundlage für die weitere
Entwicklung und eine mögliche Ausweitung des Einsatzes nutzen.
?Unser erster geplanter Einsatz eines humanoiden Roboters im Novotel Singapore
on Stevens ist ein konkreter Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie für
physische KI", so Mike Fu weiter.?Wir wollen herausfinden, in welchen Bereichen
humanoide Roboter zuverlässig eingesetzt werden können, wie sie Mitarbeiter
unterstützen können und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sie
Kunden im Gastgewerbe einen messbaren Nutzen bieten."
Aufbau von Kompetenzen für den Einsatz in Unternehmen
YYForce ist der Ansicht, dass Fortschritte bei der Hardware für humanoide
Roboter neue Möglichkeiten für die Systemintegration, das Training von Robotern
für bestimmte Aufgaben, die Unterstützung bei deren Einsatz, die Wartung und
laufende Robotikdienstleistungen eröffnen könnten.
Die Strategie des Unternehmens verbindet seine Erfahrungen im Personal- und
Facility-Management mit dem Ausbau seiner Robotikkompetenzen, um den Einsatz der
Technologie in Unternehmen zu fördern. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der
Untersuchung, wie Roboter Seite an Seite mit Menschen arbeiten und sich in
bestehende Arbeitsabläufe der Kunden integrieren lassen.
Der von YYForce geplante Einsatz im Novotel ist eine eigenständige Initiative
des Unternehmens. Diese Pressemitteilung kündigt keine Partnerschaft oder
Liefervereinbarung mit Tesla und auch keine Unterstützung durch Tesla an. Sie
enthält auch keinen Hinweis darauf, dass es sich bei dem für den Einsatz
vorgesehenen Roboter um einen Tesla Optimus handelt.
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von
Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das
Unternehmen entwickelt KI-gestützte Personalplattformen und baut seine
Kompetenzen im Bereich Robotik aus, um operative Tätigkeiten vor Ort zu
unterstützen, die Produktivität zu steigern und den sich wandelnden
Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen
und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie
?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",
?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren
Verneinungen zu erkennen.
Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter
anderem Aussagen zum Zeitpunkt, zum Umfang und zu den erwarteten Ergebnissen des
Einsatzes eines humanoiden Roboters durch das Unternehmen; zu möglichen
Anwendungen humanoider Robotik im Gastgewerbe und anderen Bereichen; zur
Robotikstrategie des Unternehmens und zu künftigen Robotikdienstleistungen sowie
zur Entwicklung, Kommerzialisierung und Verbreitung humanoider Technologien im
Allgemeinen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die
in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten
möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können
erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen
bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen
Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens, die
künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des
Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen,
erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des
Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und
der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie
Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des
Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des
Unternehmens betreffen, sowie weiterer Faktoren, die die Finanzlage, die
Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können.
Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der
Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,
einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des
Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem
die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S. Securities and Exchange
Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. YYForce
übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn,
dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Tesla, Inc. basieren
auf den öffentlichen Bekanntmachungen von Tesla und wurden vom Unternehmen nicht
unabhängig überprüft. Tesla und Optimus sind Marken von Tesla, Inc. Ihre
Verwendung in dieser Pressemitteilung lässt weder auf eine geschäftliche
Verbindung zu Tesla, Inc. noch auf eine Unterstützung durch Tesla, Inc.
schließen.
Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen
YYForce Inc.
Abteilung zu Investor Relations
E-Mail: ir@yyforce.ai
Website: www.yyforce.ai
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