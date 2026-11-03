GNW-News: YYForce meldet Netto-Vermögen von 21,9 Mio. USD und legt Prioritäten für gewerbliche Robotik und KI-Plattform dar

03.11.26 10:02 Uhr

^SINGAPUR, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR)

(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein technologiegestützter Anbieter von

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Personallösungen und integriertem Facility Management hob heute sein gemeldetes

Netto-Vermögen von rund 21,9 Mio. USD im Vergleich zu seiner geschätzten

Marktkapitalisierung von 2,1 Mio. USD (Stand: 30. Oktober 2026) hervor und legte

seine Prioritäten für gewerbliche Robotik und KI dar.

Mit diesen Informationen will YYForce Investoren bei der Bewertung seiner

gemeldeten Vermögensbasis neben seinem Betriebsergebnis, seiner Liquidität und

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Strategie in den Sparten Personalplattformen, integriertes Facility Management

und Service-Robotik unterstützen.

Gemeldete Finanzlage und Bewertungsvergleich

Laut Meldung des Unternehmens in seinem am 25. September 2026 eingereichten

Formular 6-K wies YYForce in seiner konsolidierten Bilanz vom 30. Juni 2026 die

folgenden Beträge aus:

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|Bilanzkennzahl |Gemeldeter Betrag |

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|Summe Aktiva |Rund 38 Mio. USD |

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|Den YYForce-Aktionären zuzurechnendes Eigenkapital (Netto- |Rund 21,9 Mio. USD|

|Vermögen) | |

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Zum 30. Oktober 2026 belief sich die geschätzte Marktkapitalisierung des

Unternehmens auf rund 2,1 Mio. USD, was annähernd 9,6 % des den YYForce-

Aktionären zuzurechnenden Kapitals entspricht. Das ist einem Abschlag von rund

90,4 % auf den gemeldeten Buchwert des Eigenkapitals gleichzusetzen. Diese

Angaben sind gerundet und geben die Finanz- und Marktdaten von unterschiedlichen

Zeitpunkten wieder.

Der Buchwert des Eigenkapitals stellt nicht die unbeschränkt verfügbaren

Zahlungsmittel, das materielle Nettovermögen, Liquidierungserlöse oder

Schätzungen des inneren Werts dar. Bilanzwerte von Vermögenswerte sind von

rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Wertminderungsurteilen abhängig.

Investoren sollten den vollständigen Abschluss, einschließlich der

Verbindlichkeiten, des Betriebsergebnisses, der Cashflows und nachfolgender

Offenlegungen berücksichtigen.

Kommentar des Managements

?Der Unterschied zwischen unserem gemeldeten Buchwert des Eigenkapitals und der

öffentlichen Marktkapitalisierung sollte unserer Ansicht nach für Investoren

interessant sein", meint Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce.?Wir sind

dafür verantwortlich, klare Finanzinformationen bereitzustellen und unsere

Geschäftsstrategie umzusetzen. Wir konzentrieren uns weiter auf die

Leistungserbringung für Kunden, eine disziplinierte Kapitalverwendung und die

Entwicklung unserer Geschäftsbereiche Personal, Facility Management und Service-

Robotik."

?Wir werden weiterhin bei jeder Investition die Kundennachfrage, die verfügbare

Liquidität, den Kapitalbedarf und die voraussichtlichen Renditen beurteilen",

führt Mike Fu weiter aus.

Prioritäten für das strategische Wachstum

Expansion der gewerblichen Robotik. Weitere Bereitstellung von Service-Robotik

und Integration in Gastgewerbe- und Unternehmensabläufe unter aufmerksamer

Berücksichtigung von Kundenanforderungen, Bereitstellungskosten und laufender

Supportleistungen.

KI-gestützte Facility- und Personalplattformen. Entwicklung der Kapazitäten

digitaler Plattformen und Förderung der Einführung in Unternehmen zur

Unterstützung der Personalkoordination, des Schichtmanagements und des Facility-

Betriebs.

Kapitaldisziplin und Markttransparenz. Bewertung kommerzieller Bereitstellungen

anhand der Kundennachfrage, des Kapitalbedarfs und der voraussichtlichen

Renditen, begleitet von der Vermittlung klarer Informationen über wesentliche

Entwicklungen an die Aktionäre.

Mit der weiteren Geschäftsentwicklung wird YYForce kontinuierlich seine

betriebliche Leistung, seinen Finanzierungsbedarf und die Prioritäten beim

Kapitaleinsatz bewerten. Der künftige kommerzielle Erfolg hängt weiterhin von

der operativen Umsetzung, der Akzeptanz bei den Kunden und der allgemeineren

Marktlage ab.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von

Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das

Unternehmen entwickelt KI-gestützte Personalplattformen und baut seine

Kompetenzen im Bereich Robotik aus, um operative Tätigkeiten vor Ort zu

unterstützen, die Produktivität zu steigern und den sich wandelnden

Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen

und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie

?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",

?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren

Verneinungen zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter

anderem Erwartungen bezüglich der Strategie, Kommerzialisierung,

Plattformentwicklung, operativen Effizienz, Kapitalverwendung und künftigen

Geschäftsleistung des Unternehmens. Historische Finanzdaten sind keine

zukunftsgerichteten Aussagen. Der gemeldete Buchwert des Eigenkapitals bietet

keinen Hinweis darauf, zu welchem Preis die Aktien des Unternehmen

möglicherweise gehandelt werden, und welche Beträge mit einem Verkauf oder einer

Liquidierung zu erzielen wären.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die

in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten

möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können

erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen

bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Eine

ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der

Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,

einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des

Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. YYForce übernimmt

keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach

geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung zu Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai

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