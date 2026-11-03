GNW-News: YYForce meldet Netto-Vermögen von 21,9 Mio. USD und legt Prioritäten für gewerbliche Robotik und KI-Plattform dar
^SINGAPUR, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein technologiegestützter Anbieter von
Personallösungen und integriertem Facility Management hob heute sein gemeldetes
Netto-Vermögen von rund 21,9 Mio. USD im Vergleich zu seiner geschätzten
Marktkapitalisierung von 2,1 Mio. USD (Stand: 30. Oktober 2026) hervor und legte
seine Prioritäten für gewerbliche Robotik und KI dar.
Mit diesen Informationen will YYForce Investoren bei der Bewertung seiner
gemeldeten Vermögensbasis neben seinem Betriebsergebnis, seiner Liquidität und
Strategie in den Sparten Personalplattformen, integriertes Facility Management
und Service-Robotik unterstützen.
Gemeldete Finanzlage und Bewertungsvergleich
Laut Meldung des Unternehmens in seinem am 25. September 2026 eingereichten
Formular 6-K wies YYForce in seiner konsolidierten Bilanz vom 30. Juni 2026 die
folgenden Beträge aus:
+-----------------------------------------------------------+------------------+
|Bilanzkennzahl |Gemeldeter Betrag |
+-----------------------------------------------------------+------------------+
|Summe Aktiva |Rund 38 Mio. USD |
+-----------------------------------------------------------+------------------+
|Den YYForce-Aktionären zuzurechnendes Eigenkapital (Netto- |Rund 21,9 Mio. USD|
|Vermögen) | |
+-----------------------------------------------------------+------------------+
Zum 30. Oktober 2026 belief sich die geschätzte Marktkapitalisierung des
Unternehmens auf rund 2,1 Mio. USD, was annähernd 9,6 % des den YYForce-
Aktionären zuzurechnenden Kapitals entspricht. Das ist einem Abschlag von rund
90,4 % auf den gemeldeten Buchwert des Eigenkapitals gleichzusetzen. Diese
Angaben sind gerundet und geben die Finanz- und Marktdaten von unterschiedlichen
Zeitpunkten wieder.
Der Buchwert des Eigenkapitals stellt nicht die unbeschränkt verfügbaren
Zahlungsmittel, das materielle Nettovermögen, Liquidierungserlöse oder
Schätzungen des inneren Werts dar. Bilanzwerte von Vermögenswerte sind von
rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Wertminderungsurteilen abhängig.
Investoren sollten den vollständigen Abschluss, einschließlich der
Verbindlichkeiten, des Betriebsergebnisses, der Cashflows und nachfolgender
Offenlegungen berücksichtigen.
Kommentar des Managements
?Der Unterschied zwischen unserem gemeldeten Buchwert des Eigenkapitals und der
öffentlichen Marktkapitalisierung sollte unserer Ansicht nach für Investoren
interessant sein", meint Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce.?Wir sind
dafür verantwortlich, klare Finanzinformationen bereitzustellen und unsere
Geschäftsstrategie umzusetzen. Wir konzentrieren uns weiter auf die
Leistungserbringung für Kunden, eine disziplinierte Kapitalverwendung und die
Entwicklung unserer Geschäftsbereiche Personal, Facility Management und Service-
Robotik."
?Wir werden weiterhin bei jeder Investition die Kundennachfrage, die verfügbare
Liquidität, den Kapitalbedarf und die voraussichtlichen Renditen beurteilen",
führt Mike Fu weiter aus.
Prioritäten für das strategische Wachstum
Expansion der gewerblichen Robotik. Weitere Bereitstellung von Service-Robotik
und Integration in Gastgewerbe- und Unternehmensabläufe unter aufmerksamer
Berücksichtigung von Kundenanforderungen, Bereitstellungskosten und laufender
Supportleistungen.
KI-gestützte Facility- und Personalplattformen. Entwicklung der Kapazitäten
digitaler Plattformen und Förderung der Einführung in Unternehmen zur
Unterstützung der Personalkoordination, des Schichtmanagements und des Facility-
Betriebs.
Kapitaldisziplin und Markttransparenz. Bewertung kommerzieller Bereitstellungen
anhand der Kundennachfrage, des Kapitalbedarfs und der voraussichtlichen
Renditen, begleitet von der Vermittlung klarer Informationen über wesentliche
Entwicklungen an die Aktionäre.
Mit der weiteren Geschäftsentwicklung wird YYForce kontinuierlich seine
betriebliche Leistung, seinen Finanzierungsbedarf und die Prioritäten beim
Kapitaleinsatz bewerten. Der künftige kommerzielle Erfolg hängt weiterhin von
der operativen Umsetzung, der Akzeptanz bei den Kunden und der allgemeineren
Marktlage ab.
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von
Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das
Unternehmen entwickelt KI-gestützte Personalplattformen und baut seine
Kompetenzen im Bereich Robotik aus, um operative Tätigkeiten vor Ort zu
unterstützen, die Produktivität zu steigern und den sich wandelnden
Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen
und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie
?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",
?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren
Verneinungen zu erkennen.
Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter
anderem Erwartungen bezüglich der Strategie, Kommerzialisierung,
Plattformentwicklung, operativen Effizienz, Kapitalverwendung und künftigen
Geschäftsleistung des Unternehmens. Historische Finanzdaten sind keine
zukunftsgerichteten Aussagen. Der gemeldete Buchwert des Eigenkapitals bietet
keinen Hinweis darauf, zu welchem Preis die Aktien des Unternehmen
möglicherweise gehandelt werden, und welche Beträge mit einem Verkauf oder einer
Liquidierung zu erzielen wären.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die
in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten
möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können
erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen
bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Eine
ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der
Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,
einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des
Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. YYForce übernimmt
keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach
geltendem Recht erforderlich.
Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen
YYForce Inc.
Abteilung zu Investor Relations
E-Mail: ir@yyforce.ai
Website: www.yyforce.ai
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