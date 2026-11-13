GNW-News: YYForce (NASDAQ: YFOR) schließt Vertrag über die Personalbesetzung von über 100 Restaurantfilialen in ganz Singapur ab

13.11.26 09:22 Uhr

^SINGAPUR, Nov. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)

(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

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Mitarbeitende im Kundenservice, Robotik und Gebäudemanagement, gab heute

bekannt, dass seine Tochtergesellschaft YY Circle Singapore eine Vereinbarung

über die Bereitstellung von Teilzeitkräften für den Kundenservice im

landesweiten Netzwerk eines großen Schnellrestaurantbetreibers (QSR) mit mehr

als 100 Filialen in Singapur geschlossen hat.

Wichtigste Highlights:

* Landesweite QSR-Präsenz: Schafft einen inselweiten Personalrahmen, der mehr

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als 100 Schnellrestaurants in ganz Singapur umfasst.

* KI-gestützte bedarfsorientierte Personalbereitstellung: Nutzt die digitale

Plattform von YY Circle zur Personalvermittlung, um die Personalbeschaffung,

die Einarbeitung und die Schichtzuweisung während der Hauptgeschäftszeiten

zu verwalten.

* Skalierbare Expansion im Gastronomiebereich: Erweitert die geschäftliche

Präsenz von YYForce im umsatzstarken Gastronomie- und Getränkesektor

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Singapurs und schafft gleichzeitig flexible Beschäftigungsmöglichkeiten auf

der gesamten Insel.

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung wird YY Circle Singapore als

landesweiter Personalpartner fungieren und den Personalbedarf auf Filialebene im

gesamten Netzwerk des Kunden in Singapur decken. Der Personaleinsatz wird

bedarfsorientiert organisiert, um Spitzenzeiten im Verkauf, eine dynamische

Schichtabdeckung und schwankende betriebliche Anforderungen an den einzelnen

Standorten zu bewältigen.

Über seine digitale Plattform wird YY Circle Singapore die gesamte

Personalbeschaffung, die Einarbeitung und den Einsatz der Mitarbeitenden von

Anfang bis Ende abwickeln. Dieses Projekt verdeutlicht die Skalierbarkeit des

technologiegestützten Personalbeschaffungsmodells von YYForce in Einzelhandels-

und Gastronomiebetrieben mit mehreren Standorten.

?Der Abschluss einer landesweiten Personalvereinbarung, die mehr als 100

Filialen umfasst, ist ein wichtiger geschäftlicher Meilenstein für YY Circle

Singapore", so Mike Fu, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von YYForce.

?Unser Fokus liegt darauf, die inselweite Netzabdeckung in eine zuverlässige und

qualitativ hochwertige Ausführung an jedem einzelnen Standort umzusetzen. Indem

wir unsere Möglichkeiten zur digitalen Personalplanung mit einem umfangreichen

Pool an geprüften Fachkräften aus dem Frontbereich kombinieren, unterstützen wir

große Gastronomiebetriebe dabei, effizient zu wachsen und gleichzeitig flexible

Beschäftigungsmöglichkeiten in ganz Singapur zu schaffen."

Die Vereinbarung untermauert die übergeordnete Strategie von YYForce,

menschliche Arbeitskräfte, KI-gestützte Personalkoordination und kommerzielle

Robotik zu vereinen, um die Abläufe an vorderster Front in

Dienstleistungsbranchen mit hohem Arbeitsaufkommen zu optimieren.

Die Identität des Kunden sowie die konkreten Geschäftsbedingungen werden

vertraulich behandelt. Die Abdeckung im gesamten Netzwerk des Kunden bedeutet

nicht, dass an jeder Filiale gleichzeitig Personal eingesetzt wird oder dass ein

Mindestvolumen an Einsätzen garantiert ist.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Personallösungen

und integriertem Facility-Management, der in ganz Asien und darüber hinaus tätig

ist. Angetrieben von seiner Mission, die Arbeit an vorderster Front durch KI,

Robotik und integrierte Personallösungen zu transformieren, vereint das

Unternehmen Menschen, intelligente Software und kommerzielle Robotik in einem

vernetzten Ökosystem. Das Portfolio umfasst intelligente Personalvermittlung (YY

Circle, Yolara AI), die Verwaltung digitaler Vermögenswerte (24iFM) sowie den

Einsatz, das Leasing und die Wartung von Servicerobotern sowie die Entwicklung

humanoider Roboter - mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gastgewerbe, Facility

Management, Einzelhandel, Logistik und anderen Branchen, in denen der direkte

Kundenkontakt im Vordergrund steht. Geleitet von seiner Vision, die Zukunft der

Arbeit so zu gestalten, dass Menschen und intelligente Technologien gemeinsam

ihr Potenzial entfalten können, unterstützt YYForce Unternehmen, ihre

Produktivität zu steigern, das tägliche Arbeitserlebnis zu verbessern und eine

intelligentere, nachhaltigere Belegschaft aufzubauen. Weitere Informationen

finden Sie unter https://www.yyforce.ai.

?Safe Harbor"-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen

Fassung, darunter Aussagen zu geplanten Personaleinsätzen,

Geschäftsmöglichkeiten, Kundenbeziehungen und den strategischen Zielen von

YYForce. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen

Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich davon abweichen. Dazu zählen unter anderem der

Personalbedarf der Kunden, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, die Umsetzung

der Vereinbarung sowie weitere Risiken, die in den bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten

Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Die landesweite Abdeckung im

Rahmen der Vereinbarung garantiert weder Absatzmengen noch Umsätze. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Investor Relations & Corporate Inquiries

YYForce Inc. - Abteilung Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: https://www.yyforce.ai

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