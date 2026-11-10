GNW-News: YYForce präsentiert seine humanoide Robotik und den VLA-Schulungs-Workflow bei "Meeting AI" von Mediacorp

10.11.26 20:52 Uhr

^SINGAPUR, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR)

(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein technologieorientierter Anbieter von

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Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen, hat

heute bekannt gegeben, dass seine Schulungsinitiativen im Bereich humanoider

Robotik in einer speziellen Fernsehsendung vorgestellt wurden, die von Mediacorp

in Singapur produziert und ausgestrahlt wurde.

Der Beitrag wurde am 6. November 2026 in der Technologie- und Nachrichtensendung

von Mediacorp 8world Meeting AI (???AI?), in einer Folge mit dem Titel?Kann KI

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in nur einer Lektion lernen?" (?AI??????) ausgestrahlt.

Sehen Sie sich den vollständigen Beitrag auf YouTube

an: https://youtu.be/QdH6VVlspYI

Die von dem erfahrenen Moderator Zhang Haijie moderierte Fernsehsendung bot den

Zuschauern einen detaillierten und praxisnahen Einblick in neue Technologien im

Bereich der humanoiden Robotik sowie in deren praktische kommerzielle

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Ausbildungsabläufe. Während der Sendung nahm der Moderator direkt an einer

Teleoperations-Demonstration mit dem humanoiden Roboter Unitree G1 teil, wobei

er ein VR-Headset sowie fünf Präzisions-Tracking-Sensoren nutzte, die am Kopf,

an den Händen und an den Füßen angebracht waren. Das System übertrug menschliche

Bewegungen und Geschwindigkeiten in Echtzeit direkt auf den Roboter und

zeichnete dabei Gelenkwinkel, kinematische Positionen sowie visuelle

Kamerabilder auf, um hochpräzise physikalische KI-Trainingsdatensätze zu

erstellen.

In der Sendung vorgestellter wichtiger technischer Arbeitsablauf:

* Demonstration durch Menschen und kinematische Aufzeichnung: Menschliche

Bediener führen wiederholt standardmäßige körperliche Aufgaben vor, wobei

Gelenkbewegungen und Bilddaten erfasst werden, ohne dass eine manuelle

Koordinatenmarkierung erforderlich ist.

* Datenbereinigung und -filterung: Die aufgezeichneten Bewegungsbahnen und

Sensorströme werden aufbereitet und gefiltert, um Ausführungsanomalien und

suboptimale Testläufe zu beseitigen.

* Vision-Language-Action (VLA)-Training: Wie in der Sendung gezeigt wurde,

waren 40 menschliche Vorführungen und eine Datenbereinigung erforderlich, um

dem humanoiden Roboter beizubringen, eine Tasse selbstständig zu erkennen,

zu greifen und zu bewegen; anschließend waren etwa acht Stunden Training des

neuronalen Netzwerks anhand fortschrittlicher VLA-Modelle notwendig, bevor

eine autonome Ausführung erreicht wurde.

Die Sendung veranschaulichte die Realität hinter der verkörperten künstlichen

Intelligenz: Damit Serviceroboter in unstrukturierten, realen gewerblichen

Umgebungen effektiv und sicher arbeiten können, muss zunächst ein strukturiertes

Lernen von den menschlichen Mitarbeitern an vorderster Front stattfinden.

Der Einsatz von Robotik in realen Dienstleistungsumgebungen

YYForce entwickelt seine Robotikstrategie mit Blick auf praktische kommerzielle

Anwendungen und nicht nur auf Robotik-Demonstrationen. Das Unternehmen

untersucht Einsatzmöglichkeiten von humanoiden und spezialisierten Robotern in

verschiedenen Bereichen, darunter das Gastgewerbe, das integrierte

Gebäudemanagement, die gewerbliche Reinigung, Lieferdienste, Sicherheitsdienste

und andere arbeitsintensive Dienstleistungsbereiche.

Zu den Robotik-Initiativen von YYForce gehören die Schulung humanoider Roboter

und die Datenerfassung für Aufgaben wie die Reinigung von Hotelzimmern und

Sanitäranlagen sowie Anwendungen im Gastgewerbe, daneben auch spezialisierte

gewerbliche Roboter, die für Reinigungs-, Liefer- und andere betriebliche

Aufgaben konzipiert sind.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Kombination von menschlichen

Mitarbeitern mit KI-gestützten Systemen und Robotik ein neues Modell des

Personaleinsatzes schaffen könnte, bei dem die Technologie repetitive,

standardisierte und körperlich anstrengende Aufgaben übernimmt, während sich die

menschlichen Mitarbeiter auf Tätigkeiten konzentrieren, die Kommunikation,

Urteilsvermögen und den Umgang mit Kunden erfordern.

Aufbau der Infrastruktur für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter

YYForce entwickelt Lösungen, die darauf abzielen, den breiteren Einsatz von

Robotik in realen Dienstleistungsumgebungen zu fördern. In Singapur hat das

Unternehmen Einrichtungen für Robotik-Demonstrationen und -Schulungen

eingerichtet, in denen humanoide und spezialisierte Serviceroboter präsentiert,

geschult und für verschiedene Einsatzszenarien bewertet werden können.

Diese Initiativen sollen YYForce dabei unterstützen, zu verstehen, wie

Robotiktechnologien in bestehende Personal- und Facility-Management-Abläufe

integriert werden können, und gleichzeitig die für den künftigen Einsatz

erforderlichen Kompetenzen und Betriebsprozesse zu entwickeln.

Kommentar des Managements

Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce, sagt:

?Die Berichterstattung durch Mediacorp bietet die Gelegenheit, einem breiteren

Publikum zu zeigen, wie schnell sich die Robotertechnologie vom Konzept hin zu

praktischen Anwendungen entwickelt. Der Beitrag verdeutlichte die Realität

hinter der physischen KI: Damit Roboter in kommerziellen Umgebungen zuverlässig

arbeiten können, müssen sie zunächst direkt aus menschlichen Erfahrungen

lernen."

?Bei unserer Vision geht es nicht darum, Menschen durch Roboter zu ersetzen. Wir

arbeiten auf ein Betriebsmodell hin, in dem Menschen, KI, humanoide Roboter und

spezialisierte Serviceroboter zusammenarbeiten können, wobei jeder die Aufgaben

übernimmt, bei denen er den größten Mehrwert schaffen kann."

?Das Gastgewerbe und das Facility-Management bieten praktische Umgebungen für

die Entwicklung dieser Fähigkeiten, da sie ein breites Spektrum an sich

wiederholenden, körperlichen und dienstleistungsorientierten Aufgaben umfassen.

Diese praxisorientierte Ausbildungsmethodik ist ein wesentlicher Bestandteil

unserer?YYForce 2030"-Vision, während wir gemeinsam den Weg in die Zukunft der

Arbeit beschreiten (Forging Forward Together)."

Vom Personaldienstleister zur Plattform für zukunftsorientierte Personallösungen

Der Bericht von Mediacorp spiegelt den umfassenden Wandel von YYForce wider -

weg von den traditionellen Dienstleistungen im Personal- und Gebäudemanagement

hin zu einer technologiegestützten Plattform für zukunftsorientierte

Personallösungen.

Im Rahmen der?YYForce 2030"-Vision des Unternehmens entwickelt YYForce ein

Ökosystem, das folgende Elemente vereint:

* Personalressourcen und Möglichkeiten zur bedarfsgerechten

Personalbereitstellung;

* Künstliche Intelligenz und Personaltechnologie;

* Humanoide Roboter und spezialisierte Servicerobotik;

* Robotik-Schulungen, Datenerfassung und Einsatz im operativen Betrieb;

* IoT, Sensoren und Technologien für intelligente Gebäude; sowie

* die integrierte Facility-Management-Plattform?24iFM" von YYForce.

Das langfristige Ziel besteht darin, es menschlichen Mitarbeitern, KI und

Robotik zu ermöglichen, innerhalb eines vernetzten Ökosystems für die Erbringung

von Dienstleistungen zusammenzuarbeiten.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von

Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das

Unternehmen entwickelt ein Ökosystem für die Arbeitswelt der Zukunft, das

menschliche Arbeitskraft, künstliche Intelligenz, humanoide Roboter und

Servicerobotik, IoT-Technologien sowie digitale Plattformen für das Facility-

Management miteinander verbindet.

Durch seine Personalmanagement-Aktivitäten, integrierte Facility-Management-

Fähigkeiten, die 24iFM-Plattform und neue Robotik-Initiativen möchte YYForce den

Übergang zu einer technologiegestützten, auf der Zusammenarbeit von Mensch und

Maschine basierenden Dienstleistungserbringung unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen

und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie

?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",

?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren

Verneinungen zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter

anderem die Strategie und die?Vision 2030" von YYForce, die Entwicklung,

Schulung, Integration und kommerzielle Einführung seiner KI- und Robotiklösungen

- einschließlich humanoider Roboter und der Zusammenarbeit zwischen Mensch und

Roboter -, die Kundennachfrage, Investitionsprioritäten sowie operative Ziele.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und

die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse

treten möglicherweise nicht ein. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse können

erheblich abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen

hinsichtlich des Unternehmens sowie weiterer Faktoren. Eine ausführlichere

Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten

Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts?Risk Factors"

(Risikofaktoren) im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in

seiner geänderten Fassung. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen

zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Informationen, die in der Mediacorp-Sendung oder auf einer in dieser

Pressemitteilung genannten Website enthalten sind oder über diese zugänglich

sind, sind nicht Bestandteil dieser Pressemitteilung.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai (http://www.yyforce.ai/)

Medien & Unternehmen

YYForce Inc.

E-Mail: enquiries@yyforce.ai

Fernsehvideo: Auf YouTube ansehen (https://youtu.be/QdH6VVlspYI)

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