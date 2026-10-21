GNW-News: YYForce schult KI-gesteuerte humanoide Haushaltshilfen im Hotel Novotel
^SINGAPUR, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein technologiegestützter Anbieter von
Personallösungen, integriertem Facility Management und kommerziellen
Robotikdienstleistungen, gab heute den Erwerb von 20 tragbaren
Datenerfassungssystemen zur Unterstützung seines Entwicklungsprogramms für
humanoide Roboter bekannt.
Die Systeme bestehen aus am Kopf getragenen egonzentrischen Kameras sowie
synchronisierten, am Handgelenk befestigten Kameras. Sie sollen Aufnahmen aus
der Ich-Perspektive sowie Nahaufnahmen menschlicher Arbeitsabläufe ermöglichen.
YYForce plant, die Ausrüstung im Rahmen einer Initiative mit dem Housekeeping-
Team des Novotel Singapore on Stevens einzusetzen. Im Mittelpunkt stehen
zunächst ausgewählte Arbeitsabläufe im Hotelbetrieb.
Ziel der Initiative ist der Aufbau eines auf bestimmte Aufgaben zugeschnittenen
Datensatzes, der dokumentiert, wie erfahrene Housekeeping-Mitarbeitende
routinemäßige Serviceaufgaben ausführen. Nach der Prüfung, Annotation und
technischen Aufbereitung sollen die aufgezeichneten Daten die Forschung zum
Roboterlernen sowie die Entwicklung und Evaluierung von Aufgaben unterstützen.
Dazu gehören auch Arbeiten mit Vision-Language-Action-Modellen (VLA).
Erster Schwerpunkt: Demonstrationen von Housekeeping-Aufgaben
Die geplante Datenerfassung konzentriert sich auf ausgewählte Tätigkeiten,
darunter:
* Vorbereitung von Betten und Bettwäsche: Abläufe beim Bettenmachen, der
Umgang mit Bettwäsche und das Arrangieren von Kissen.
* Ordnen von Handtüchern und Gästeartikeln: Falten und Platzieren von
Handtüchern sowie Auffüllen der Verbrauchsartikel in Gästezimmern.
* Ausgewählte Reinigungsarbeiten: Abwischen von Oberflächen sowie der Umgang
mit Reinigungswerkzeugen und -materialien.
Mit diesen Demonstrationen sollen Arbeitsabläufe, Hand-Objekt-Interaktionen
sowie Variationen unter realen Betriebsbedingungen erfasst werden. Um
menschliche Demonstrationen in Fähigkeiten von Robotern zu übertragen, sind
weitere Datenverarbeitungsschritte, die Anpassung an die ausgewählte
Roboterhardware und kontrollierte Tests erforderlich.
?Der Zugang zu realen Einsatzumgebungen und erfahrenen Serviceteams ist ein
wichtiger Bestandteil unserer Robotik-Entwicklungsstrategie", sagt Mike Fu,
Chief Executive Officer von YYForce.?Diese Initiative wird uns dabei helfen, zu
dokumentieren, wie Housekeeping-Aufgaben in der Praxis ausgeführt werden, und zu
bewerten, inwieweit solche Demonstrationen das Lernen humanoider Roboter
unterstützen können. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau nützlicher
Datensätze, der Validierung einzelner Aufgaben und der schrittweisen Entwicklung
praxisnaher Anwendungen für das Gastgewerbe und Facility Services."
Unterstützung der Personal- und Robotikstrategie von YYForce
Die Initiative unterstützt die übergeordnete Strategie von YYForce,
Fachkenntnisse im Personalbereich, Facility-Management-Abläufe und Robotik
miteinander zu verbinden, um technologiegestützte Dienstleistungen zu
entwickeln.
Der geplante Entwicklungsprozess umfasst die Qualitätsprüfung der
Aufzeichnungen, die Annotation ausgewählter Aufgaben, die Aufbereitung
geeigneter Trainingsdatensätze und die Bewertung, ob die Demonstrationen die
Leistung bei klar definierten Roboteraufgaben verbessern. Bei der ersten
Evaluierung stehen die erfolgreiche Aufgabenausführung, die Wiederholbarkeit und
die sichere Durchführung unter kontrollierten Bedingungen im Mittelpunkt.
Die Datenerfassung soll im Einklang mit den vereinbarten betrieblichen Abläufen
des Hotels und den geltenden Datenschutzanforderungen erfolgen. Das Unternehmen
geht davon aus, dass vor Beginn der Aufzeichnungen geeignete Vorkehrungen für
die Information der beteiligten Personen und, soweit erforderlich, deren
Einwilligung, den Schutz der Privatsphäre der Gäste, Zugriffsbeschränkungen
sowie die zulässige Verwendung des aufgezeichneten Materials getroffen werden.
Die Initiative befindet sich in der Entwicklungsphase. Der Erwerb der Systeme
und die Erfassung von Demonstrationen allein belegen weder autonome Fähigkeiten
humanoider Roboter noch deren Einsatzbereitschaft für eine kommerzielle Nutzung.
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von
Personallösungen, integriertem Facility Management und kommerziellen
Robotikdienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte
Personalplattformen und baut seine Kompetenzen im Bereich kommerzieller Robotik
aus, um Kunden im Gastgewerbe, im Facility Management und in weiteren
Dienstleistungsbranchen zu unterstützen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten
Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse,
die sich aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableiten lassen.
Zukunftsgerichtete Aussagen erkennen Sie daran, dass sie nicht historischer
Natur sind, insbesondere an der Verwendung von Begriffen wie?könnte",?sollte",
?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",
?prognostiziert",?vorhersagt",?potenziell" oder?hofft" sowie deren
Verneinungen oder ähnliche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen
umfassen Aussagen zum geplanten Einsatz der Ausrüstung, zur Datenerfassung, zum
Robotertraining, zur technischen Entwicklung und zu potenziellen kommerziellen
Anwendungen. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen
und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen.
Zu diesen Risiken zählen die Leistungsfähigkeit der Ausrüstung, die Qualität und
Verwendbarkeit der Daten, Datenrechte und Datenschutzanforderungen,
Kooperationsvereinbarungen, technische Herausforderungen bei der Übertragung
menschlicher Demonstrationen auf Robotersysteme, Entwicklungskosten, die
Sicherheitsvalidierung und die kommerzielle Akzeptanz sowie weitere Risiken, die
in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange
Commission eingereichten Unternehmensunterlagen beschrieben sind, darunter unter
?Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens. Leser werden darauf
hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Pressemitteilung Gültigkeit haben. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese
Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ansprechpartner für Investoren
Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer
YYForce Inc.
enquiries@yyforce.ai
Ansprechpartner für Investor Relations
Piacente Financial Communications
yfor@thepiacentegroup.com
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