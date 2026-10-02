GNW-News: YYForce setzt Serviceroboter im "Aloft by Marriott Langkawi Pantai Tengah" in Malaysia ein

02.10.26 15:43 Uhr

^SINGAPUR, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYFORCE Inc. (NASDAQ: YFOR)

(?YYFORCE" oder das?Unternehmen"), ein technologieorientierter Anbieter von

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Personal- und integrierten Facility-Management-Lösungen, gab heute den Einsatz

eines unter der Marke?YY Circle Malaysia" firmierenden Serviceroboters im

?Aloft by Marriott Langkawi Pantai Tengah" in Langkawi, Malaysia, bekannt.

Der Einsatz ist ein konkretes Beispiel für die Strategie von YYForce,

Servicerobotik in die Hotellerie zu integrieren und Hotelteams mit Technologien

zu unterstützen, die darauf ausgelegt sind, routinemäßige betriebliche Aufgaben

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zu erleichtern.

Das Hotel hat den Roboter kürzlich auf seinem Social-Media-Konto vorgestellt und

ihn als neues Mitglied seines Teams präsentiert. Damit zeigt es anschaulich, wie

Servicerobotik in einem gastorientierten Hotelumfeld eingesetzt werden kann. Ein

Video zur Vorstellung des Roboters ist auf der offiziellen LinkedIn-Seite

(https://www.linkedin.com/posts/aloftbymarriottlangkawipantaitengah-

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aloftbymarriott-ugcPost-7505435298755952640-

f_w_?utm_source=social_share_send&utm_medium=android_app&rcm=ACoAABjI8MkBGdDtGgk

cY7P_nuDAHbLTMEPJnd8&utm_campaign=whatsapp) des Aloft Langkawi Pantai Tengah

verfügbar.

Unterstützung von Hotelteams durch Servicerobotik

Der Ansatz von YYForce verbindet menschliche Servicekompetenz mit

robotergestützter Unterstützung. Durch den Einsatz von Robotern für geeignete

Arbeitsabläufe möchte das Unternehmen Hotelbetreiber dabei unterstützen, die

Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter effizienter zu nutzen und gleichzeitig den

persönlichen Kontakt zu den Gästen aufrechtzuerhalten.

Der Einsatz in Langkawi bietet die Möglichkeit zu prüfen, wie sich

Servicerobotik in den täglichen Hotelbetrieb integrieren lässt. Zu den

relevanten Bewertungskriterien gehören die Aufgabenerfüllung, die

Zuverlässigkeit, die Akzeptanz durch das Personal sowie das Feedback der Gäste.

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können dazu beitragen, künftige

Entscheidungen über den Einsatz von Servicerobotik zu unterstützen und die

entsprechenden Dienstleistungen weiterzuentwickeln.

?Im Gastgewerbe stehen die Menschen im Mittelpunkt, und wir sehen Robotik als

praktische Möglichkeit, die Teams zu unterstützen, die dieses Erlebnis

gestalten", so Mike Fu, CEO von YYForce.?Unser Fokus liegt darauf, Roboter in

reale Betriebsumgebungen zu integrieren, herauszufinden, wo sie einen echten

Mehrwert bieten können, und Lösungen zu entwickeln, die Hand in Hand mit den

Mitarbeitern arbeiten. Der Einsatz in Langkawi ist ein konkreter Schritt in

diese Richtung."

Weiterentwicklung der Strategie von YYForce zur Zusammenarbeit von Mensch und

Roboter

YYForce prüft Möglichkeiten, Personaldienstleistungen und Robotik im Gastgewerbe

und im Facility Management miteinander zu verbinden. Der Ansatz konzentriert

sich darauf, geeignete Aufgaben zu identifizieren, die passende Technologie

einzuführen und die betrieblichen Ergebnisse zu bewerten, bevor der Einsatz

ausgeweitet wird.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die im Hotelbereich gesammelten

Erfahrungen dazu beitragen können, sein Verständnis für Kundenanforderungen,

Implementierungsbedarf und laufenden Service-Support weiter zu vertiefen.

Über YYFORCE

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter KI-gestützter Lösungen für das

Personalmanagement und integrierte Facility Management mit Hauptsitz in Singapur

und Geschäftstätigkeit in ganz Asien und darüber hinaus. Über seine

Geschäftsbereiche für Workforce-Management-Technologien und integriertes

Facility Management (IFM) bietet YYForce Lösungen für Personaleinsatzplanung,

Workforce Management und Facility Services in zahlreichen

Dienstleistungsbranchen an.

Die Personalplattform des Unternehmens, YY Circle, unterstützt den

Personaleinsatz und die Personalverwaltung in verschiedenen Branchen, darunter

das Gastgewerbe, die Gastronomie, der Einzelhandel und weitere

Dienstleistungsbereiche. Im Rahmen seiner IFM-Aktivitäten verbindet YYForce

Gebäudewartungs- und Facility-Services mit Technologielösungen, die darauf

ausgelegt sind, die Produktivität der Mitarbeiter und die betriebliche Effizienz

zu steigern.

Die langfristige Strategie von YYForce zielt darauf ab, ein integriertes

Ökosystem für die Arbeitskräfte der Zukunft aufzubauen, in dem menschliche

Mitarbeiter, intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend

zusammenarbeiten, um Dienstleistungen effizienter zu erbringen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen

Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine

Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm

derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen.

Dies gilt insbesondere für Aussagen, die Begriffe wie?könnte",?sollte",

?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",

?prognostiziert",?sagt voraus",?potenziell" oder?hofft" sowie deren

Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung

beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein,

und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen

und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens

sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die

Ziele und Strategien des Unternehmens; die künftige Geschäftsentwicklung, die

Finanzlage und die Ertragslage des Unternehmens, einschließlich der Einführung

neuer Produkte und Dienstleistungen, erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen,

Kosten und Aufwendungen des Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums

sowie der Nachfrage nach und der Marktakzeptanz der Produkte und

Dienstleistungen des Unternehmens; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische

Rahmenbedingungen, einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und

Vorschriften, die die Branche des Unternehmens betreffen, sowie weiterer

Faktoren, die die Finanzlage, die Liquidität und die Ertragslage des

Unternehmens beeinflussen können. Eine ausführlichere Erörterung der

Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission

eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts

?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in

seiner geänderten Fassung.

Ansprechpartner für Investor Relations

Jason Zhi Yong Phua

Finanzvorstand

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai (mailto:enquiries@yyforce.ai)

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com (mailto:yfor@thepiacentegroup.com)

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