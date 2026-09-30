GNW-News: YYForce sichert sich in Singapur neue mehrjährige Facility-Services-Aufträge im Wert von 15,96 Mio. S$
^SINGAPUR, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter für KI-gestütztes Workforce
Management und integriertes Facility Management (?IFM"), gab heute bekannt, dass
seine Tochtergesellschaft in Singapur, Hong Ye Group Pte. Ltd. (?Hong Ye
Group"), mehrere neue Aufträge für gewerbliche Reinigungsdienstleistungen und
damit verbundene Facility Services in Singapur mit einem Gesamtauftragswert von
rund 15,96 Mio. S$ (rund 12,5 Mio. US-Dollar) erhalten hat.
Die neu vergebenen Aufträge umfassen mehrere Objekte in Singapur, sollen im
Laufe des Oktober 2026 beginnen und haben unterschiedliche Laufzeiten. Die
wichtigsten Verträge laufen etwa drei Jahre. Gemäß der aktuellen Vertragsplanung
werden für das erste Jahr Gesamtauftragswerte von rund 5,57 Mio. S$, für das
zweite Jahr von rund 5,55 Mio. S$ und für das dritte Jahr von rund 4,84 Mio. S$
erwartet.
Wichtige Vertragsdaten
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Kennzahl |Details |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Gesamtauftragswert |Rund 15,96 Mio. S$ |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| |Hong Ye Group Pte. Ltd., die Tochtergesellschaft |
|Geschäftsbereich |von YYForce in Singapur |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| |Gewerbliche Reinigungsdienstleistungen und damit |
|Dienstleistungen |verbundene Facility Services |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Markt |Singapur |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Vertragsbeginn |Oktober 2026 |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Laufzeit der Hauptverträge|Etwa drei Jahre |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Auftragswert im 1. Jahr |Rund 5,57 Mio. S$ |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Auftragswert im 2. Jahr |Rund 5,55 Mio. S$ |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Auftragswert im 3. Jahr |Rund 4,84 Mio. S$ |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
Mehr langfristige Planbarkeit durch mehrjährige vertraglich gesicherte Aufträge
Die neuen Aufträge erweitern das Portfolio der Hong Ye Group an vertraglich
gesicherten gewerblichen Reinigungsdienstleistungen und Facility Services in
Singapur und erhöhen die langfristige Planbarkeit für YYForce. Alle Verträge
beginnen im Oktober 2026.
Die neuen Aufträge folgen auf die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse von
YYForce für das erste Halbjahr 2026, denen zufolge der IFM-Umsatz gegenüber dem
Vorjahr um 11,1?% auf rund 16,06 Mio. US-Dollar stieg. Das Unternehmen
berichtete, dass das IFM-Wachstum in diesem Zeitraum durch neu gewonnene
Aufträge, Verlängerungen bestehender Projekte sowie die Beiträge der 2025
übernommenen Tochtergesellschaften über den gesamten Berichtszeitraum hinweg
gestützt wurde.
Auftragswert und Umsatzrealisierung. Der Gesamtauftragswert ist nicht mit dem
für Rechnungslegungszwecke erfassten Umsatz gleichzusetzen. Da alle Verträge im
Oktober 2026 beginnen, hängt die tatsächliche Umsatzrealisierung von der
fortlaufenden Leistungserbringung, den Vertragsbedingungen, den
Kundenanforderungen und den anwendbaren Rechnungslegungsstandards ab. Es kann
nicht garantiert werden, dass der gesamte Auftragswert gemäß dem derzeit
erwarteten Zeitplan als Umsatz realisiert wird.
Stellungnahme der Geschäftsleitung
?Diese neu gewonnenen mehrjährigen Aufträge bauen unser Geschäft mit
gewerblichen Dienstleistungen in Singapur aus und sorgen bei Hong Ye Group für
zusätzliche Planungssicherheit, bevor die Verträge im Oktober anlaufen", so Mike
Fu, Chief Executive Officer von YYForce.
?Bei der Umsetzung unserer Strategie für integriertes Facility Management setzen
wir darauf, verlässliche Dienstleistungen vor Ort mit Technologien für das
Workforce Management, intelligenter Personaleinsatzplanung, KI und
Automatisierung zu verbinden. Diese Verträge erweitern unsere operative Basis,
auf deren Grundlage wir Produktivität, gleichbleibende Servicequalität und
Skalierbarkeit langfristig weiter verbessern können."
So unterstützen die neuen Aufträge die IFM-Strategie von YYForce
Die Hong Ye Group ist ein wichtiger Bestandteil des IFM-Geschäfts von YYForce in
Singapur. Die Strategie von YYForce besteht darin, etablierte operative Facility
Services vor Ort mit technologiegestütztem Workforce Management zu verbinden und
dabei zunehmend KI, Automatisierung und Robotik einzusetzen.
Menschliche Arbeitskräfte + Technologien für Workforce Management + IFM + KI +
Automatisierung + Robotik
Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dieses Modell einen effizienteren
Personaleinsatz, eine gleichbleibende Servicequalität, eine höhere betriebliche
Effizienz und bessere Skalierbarkeit unterstützen kann. Die neu vergebenen
Aufträge schaffen eine erweiterte operative Basis, auf deren Grundlage YYForce
in seinem Facility-Services-Geschäft weiterhin technologiegestützte Lösungen
entwickeln und einsetzen kann.
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter für KI-gestütztes Workforce
Management und integriertes Facility Management mit Hauptsitz in Singapur und
ist in ganz Asien und darüber hinaus tätig. Über seine Geschäftsbereiche für
Technologien im Workforce Management und IFM bietet YYForce Lösungen für
Personaleinsatz, Workforce Management und Facility Services in zahlreichen
Dienstleistungsbranchen an.
Die Workforce-Plattform des Unternehmens, YY Circle, unterstützt Personaleinsatz
und Workforce Management in Branchen wie dem Gastgewerbe, der Gastronomie, dem
Einzelhandel und weiteren Dienstleistungsbranchen. In seinem IFM-Geschäft
verbindet YYForce operative Facility Services vor Ort mit Technologielösungen,
die die Produktivität der Arbeitskräfte und die betriebliche Effizienz steigern
sollen.
Die langfristige Strategie von YYForce konzentriert sich auf den Aufbau eines
integrierten Ökosystems für die Arbeitswelt der Zukunft, in dem Menschen,
intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend zusammenwirken, um
Dienstleistungen effizienter zu erbringen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich unter anderem
an Begriffen wie?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",
?schätzt",?glaubt",?plant",?beabsichtigt",?prognostiziert",?vorhersagt",
?potenziell",?fortsetzen",?Ziel" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur
erwarteten Vertragserfüllung und Umsatzrealisierung, zur Strategie des
Unternehmens für integriertes Facility Management, zur Integration von
Technologien für das Workforce Management, künstlicher Intelligenz,
Automatisierung und Robotik in seine Geschäftstätigkeit, zur betrieblichen
Effizienz und Skalierbarkeit sowie zur zukünftigen Wachstumsstrategie.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen
und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den darin ausdrücklich oder implizit
dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen
unter anderem Kundenanforderungen, Vertragsbeginn und -erfüllung, Verfügbarkeit
und Kosten von Arbeitskräften, Wettbewerbsbedingungen, Wirtschafts- und
Marktbedingungen, die Implementierung von Technologien, regulatorische
Entwicklungen sowie weitere Risiken, die in den bei der US-Börsenaufsicht SEC
(U.S. Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von YYForce
beschrieben sind.
Lesern wird empfohlen, die bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens
zu prüfen, einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" in seinem jüngsten
Jahresbericht auf Formular 20-F sowie nachfolgender Einreichungen. YYForce
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu
aktualisieren oder zu ändern, sofern dies nicht nach geltendem Recht
vorgeschrieben ist.
Ansprechpartner für Investor Relations
Jason Zhi Yong Phua
Finanzvorstand
YYForce Inc.
enquiries@yyforce.ai
Piacente Financial Communications
yfor@thepiacentegroup.com
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf YY Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf YY Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen