GNW-News: YYForce stellt "Workforce OS" vor: eine Robotik-Architektur auf Basis von NVIDIAs Technologien für physische KI

22.10.26 10:14 Uhr

^Die Integration von NVIDIA Jetson für Edge Computing und RTX-Beschleunigern

schafft eine leistungsstarke technologische Grundlage für die Zusammenarbeit von

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Menschen und Robotern im kommerziellen Einsatz

Workforce OS kombiniert NVIDIA Project GR00T, Isaac Sim, Isaac ROS und TensorRT,

um den Transfer von Simulationen in reale Einsatzszenarien mit humanoiden

Robotern von Unitree im Gastgewerbe zu beschleunigen.

SINGAPUR, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYFORCE Inc. (NASDAQ: YFOR)

(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein technologieorientierter Anbieter von

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Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen, hat

heute seine strategischen Pläne vorgestellt, die modulare Robotik-

Betriebsarchitektur?Workforce OS" weiterzuentwickeln und ihren Einsatz

auszuweiten. Die Softwareplattform soll menschliche Arbeitskräfte mit

verkörperter künstlicher Intelligenz zusammenbringen. Dafür setzt YYForce auf

Rechen- und Robotiktechnologien von NVIDIA, um autonome Robotersysteme im

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kommerziellen Umfeld einsatzfähig zu machen. Geplant ist unter anderem die

Integration humanoider Roboter von Unitree sowie spezialisierter Plattformen zur

Serviceautomatisierung.

Statt separate Softwarelösungen für Hardware mit jeweils nur einem Einsatzzweck

zu entwickeln, verfolgt YYForce mit Workforce OS einen plattformübergreifenden

Ansatz. Die standardisierte, hardwareunabhängige Architektur vereint zentrale

Funktionen wie Computer Vision, hochpräzise Navigation auf Basis von SLAM,

mehrachsige Manipulation, die Interaktion in natürlicher Sprache sowie die

Koordination ganzer Roboterflotten.

Hochleistungsfähige Architektur für physische KI auf Basis von NVIDIA-

Technologien

Um eine robuste Grundlage für Echtzeit-Autonomie am Edge und skalierbares

Modelltraining zu schaffen, integriert Workforce OS die Full-Stack-Plattformen

von NVIDIA für Robotik und KI:

Edge- und Beschleunigungshardware: NVIDIA-Jetson-Module sollen die Echtzeit-

Wahrnehmung der Umgebung, die Fusion von Sensordaten und eine Motorsteuerung mit

geringer Latenz direkt auf den Robotern ermöglichen. Leistungsstarke NVIDIA-RTX-

GPUs sollen die Rechenarchitektur ergänzen und die Inferenz sowie die lokale

Datenverarbeitung beschleunigen.

Verkörperte KI und Basismodelle für humanoide Roboter: YYForce kombiniert das

Foundation-Modell-Framework NVIDIA Project GR00T mit NVIDIA Isaac Sim auf Basis

von Omniverse. Damit können Roboter in simulierten Umgebungen trainiert,

synthetische Trainingsdaten erzeugt und Aufgaben mithilfe digitaler Zwillinge

validiert werden, bevor die Systeme in der realen Welt zum Einsatz kommen.

Dieser sogenannte?Sim-to-Real"-Ansatz soll den Übergang von der Simulation in

die Praxis beschleunigen.

Effizienzsteigerung im Robotikbetrieb: NVIDIA Isaac ROS ermöglicht

hardwarebeschleunigte visuelle Positionsbestimmung und Kartierung (VSLAM) sowie

die Navigation. NVIDIA TensorRT optimiert die Inferenz von Deep-Learning-

Modellen. Dadurch soll Workforce OS die Rechenleistung sowohl bei stationären

Manipulatoren als auch bei den zweibeinigen humanoiden Robotern von Unitree

möglichst effizient nutzen.

Praxistaugliche Umsetzung: Schrittweise Einführung von strukturierten

Arbeitsabläufen bis zur vollständigen Integration humanoider Roboter

Um langwierige Entwicklungs- und Forschungszyklen bei komplexen

Automatisierungsaufgaben in unstrukturierten Umgebungen - etwa bei der autonomen

Reinigung von Nassbereichen - zu verkürzen, setzt YYForce auf eine schrittweise

Kommerzialisierungsstrategie. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit der Systeme unter

realen Einsatzbedingungen zu überprüfen, beginnend mit kontrollierten und klar

definierten Arbeitsumgebungen im Gastgewerbe.

* Phase 1 (Monate 0-2): Technische Grundlagen und intelligenter Concierge -

Implementierung der Echtzeitnavigation, Entwicklung dialogbasierter

Interaktionsabläufe mit Gästen und Anbindung an die Rezeption. Zum Einsatz

kommen NVIDIA-Jetson-Edge-Module und NVIDIA Isaac ROS.

* Phase 2 (Monate 2-4): Mobile Manipulation und Getränkeservice - Einführung

stationärer und fahrbarer Roboterarme für den Getränke- und Speiseservice.

Diese werden mit präzisen Greiffunktionen, dynamischem Lastausgleich und

automatisierten Übergabemechanismen ausgestattet, um den Einsatz bei

Bankettveranstaltungen und im Gastronomiebetrieb zu ermöglichen.

* Phase 3 (Monate 4-6): MVP für Bankette und Veranstaltungen im Gastgewerbe -

Koordination des Zusammenspiels mehrerer Roboter durch die Kombination

mobiler Plattformen, Roboterarme und humanoider Roboter von Unitree in der

Pilotphase bei Hotelbanketten und Veranstaltungen unter realen

Einsatzbedingungen.

* Langfristiges Ziel: Autonome IFM-Prozesse und humanoide Robotik im

Praxiseinsatz - Übertragung ausgereifter Vision-Language-Action-Modelle

(VLA), erlernter Fortbewegungsfähigkeiten humanoider Roboter und

übergreifender Ebenen zur Systemorchestrierung auf komplexe physische

Aufgaben in unstrukturierten Umgebungen. Dazu zählen unter anderem die

automatisierte Anlagenwartung und die industrielle Reinigung.

Ausbau der technischen Entwicklungskompetenz

?Unser strategisches Ziel ist es, die intelligente Softwareschicht selbst zu

entwickeln und zu kontrollieren, durch die unterschiedliche kommerzielle

Robotersysteme im laufenden Geschäftsbetrieb echten Nutzen bringen", so Mike Fu,

CEO von YYForce.?Durch die Kombination der wegweisenden NVIDIA-

Rechentechnologien für physische KI mit vielseitigen Robotersystemen wie den

humanoiden Plattformen von Unitree wollen wir die Lücke zwischen Simulation und

praktischer Anwendung schließen. Unsere etablierte Präsenz in Hotels und

betrieblichen Einrichtungen kann wertvolle Möglichkeiten bieten, die Technologie

unter realen Einsatzbedingungen zu erproben und mithilfe eines sich selbst

verstärkenden Kreislaufs aus Datenerfassung und Weiterentwicklung zu verbessern.

Auf diese Weise wollen wir modernste Robotik als praktische Unterstützung für

menschliche Arbeitskräfte nutzbar machen."

Um die geplanten technischen Entwicklungen voranzutreiben, baut YYForce ein

spezialisiertes Kernteam aus Ingenieuren auf. Es umfasst Fachverantwortliche für

autonome Navigation, Wahrnehmung und multimodale Interaktion, Bewegungs- und

Manipulationssteuerung, verkörperte Vision-Language-Action-Modelle (VLA) sowie

die Architektur verteilter Systeme. Das Team soll sich insbesondere auf die

kontinuierliche Koordination der Roboterflotte, die dynamische Einsatzplanung

der Arbeitskräfte und die umfassende Interoperabilität mit dem operativen

Netzwerk von YYForce konzentrieren.

Über YYFORCE

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter KI-gestützter Lösungen für das

Personalmanagement sowie für integriertes Facility Management mit Hauptsitz in

Singapur und Geschäftstätigkeit in ganz Asien und darüber hinaus. Über seine

Geschäftsbereiche für Workforce-Management-Technologien und integriertes

Facility Management (IFM) bietet YYForce Lösungen für Personaleinsatzplanung,

Workforce Management und Facility Services in zahlreichen

Dienstleistungsbranchen an.

Die Personalplattform des Unternehmens, YY Circle, unterstützt den

Personaleinsatz und die Personalverwaltung in verschiedenen Branchen, darunter

das Gastgewerbe, die Gastronomie, der Einzelhandel und weitere

Dienstleistungsbereiche. Im Rahmen seiner IFM-Aktivitäten verbindet YYForce

Gebäudewartungs- und Facility-Services mit Technologielösungen, die darauf

ausgelegt sind, die Produktivität der Mitarbeiter und die betriebliche Effizienz

zu steigern.

Die langfristige Strategie von YYForce zielt darauf ab, ein integriertes

Ökosystem für die Arbeitskräfte der Zukunft aufzubauen, in dem menschliche

Mitarbeiter, intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend

zusammenarbeiten, um Dienstleistungen effizienter zu erbringen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen

Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine

Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm

derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen.

Dies gilt insbesondere für Aussagen, die Begriffe wie?könnte",?sollte",

?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",

?prognostiziert",?sagt voraus",?potenziell" oder?hofft" sowie deren

Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten. Alle Aussagen zur geplanten

Entwicklung, zu den vorgesehenen Funktionen, zum Zeitplan und zur

Kommerzialisierung der Plattform Workforce OS sowie der damit verbundenen

Robotikanwendungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung

beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein,

und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen

und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens

sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen

unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens sowie seine Fähigkeit,

Workforce OS und die damit verbundenen Robotiklösungen planmäßig oder überhaupt

erfolgreich zu entwickeln, zu testen und auf den Markt zu bringen. Dazu gehören

auch die Herausforderungen bei der Übertragung simulationsbasierter

Trainingsverfahren auf reale Einsatzumgebungen. Weitere Risiken ergeben sich aus

der Abhängigkeit von externen Anbietern von Hard- und Software sowie anderen

Technologien, insbesondere von NVIDIA und Unitree, und von der Verfügbarkeit und

den Nutzungsbedingungen ihrer Produkte und Technologien. Hinzu kommen die

Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Ingenieurfachkräfte zu gewinnen und

langfristig zu halten, sowie die Beschaffung ausreichender finanzieller Mittel

zur Umsetzung seiner Robotikprojekte. Darüber hinaus bestehen Sicherheits-,

Haftungs-, Datenschutz- und regulatorische Risiken beim Einsatz von Robotern in

kundenorientierten Umgebungen sowie Wettbewerbsrisiken durch andere Anbieter von

Robotik- und Automatisierungslösungen. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen

die künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des

Unternehmens. Dazu gehören insbesondere die Einführung neuer Produkte und

Dienstleistungen, erwartete Veränderungen bei Umsatz, Kosten und Aufwendungen,

das prognostizierte Kundenwachstum sowie die Nachfrage nach den Produkten und

Dienstleistungen und deren Akzeptanz am Markt. Schließlich können auch die

allgemeinen Branchen- und Marktbedingungen sowie regulatorische Entwicklungen,

darunter der Wettbewerb, staatliche Maßnahmen und gesetzliche Vorschriften, die

Geschäftstätigkeit des Unternehmens beeinflussen. Weitere Faktoren können sich

ebenfalls auf die Finanzlage, die Liquidität und die Ertragslage des

Unternehmens auswirken. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden

Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen

des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten

Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung.

Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S.

Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens

beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu

aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Investoren

Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Ansprechpartner für Investor Relations

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

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