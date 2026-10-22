GNW-News: YYForce stellt "Workforce OS" vor: eine Robotik-Architektur auf Basis von NVIDIAs Technologien für physische KI
^Die Integration von NVIDIA Jetson für Edge Computing und RTX-Beschleunigern
schafft eine leistungsstarke technologische Grundlage für die Zusammenarbeit von
Menschen und Robotern im kommerziellen Einsatz
Workforce OS kombiniert NVIDIA Project GR00T, Isaac Sim, Isaac ROS und TensorRT,
um den Transfer von Simulationen in reale Einsatzszenarien mit humanoiden
Robotern von Unitree im Gastgewerbe zu beschleunigen.
SINGAPUR, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYFORCE Inc. (NASDAQ: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein technologieorientierter Anbieter von
Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen, hat
heute seine strategischen Pläne vorgestellt, die modulare Robotik-
Betriebsarchitektur?Workforce OS" weiterzuentwickeln und ihren Einsatz
auszuweiten. Die Softwareplattform soll menschliche Arbeitskräfte mit
verkörperter künstlicher Intelligenz zusammenbringen. Dafür setzt YYForce auf
Rechen- und Robotiktechnologien von NVIDIA, um autonome Robotersysteme im
kommerziellen Umfeld einsatzfähig zu machen. Geplant ist unter anderem die
Integration humanoider Roboter von Unitree sowie spezialisierter Plattformen zur
Serviceautomatisierung.
Statt separate Softwarelösungen für Hardware mit jeweils nur einem Einsatzzweck
zu entwickeln, verfolgt YYForce mit Workforce OS einen plattformübergreifenden
Ansatz. Die standardisierte, hardwareunabhängige Architektur vereint zentrale
Funktionen wie Computer Vision, hochpräzise Navigation auf Basis von SLAM,
mehrachsige Manipulation, die Interaktion in natürlicher Sprache sowie die
Koordination ganzer Roboterflotten.
Hochleistungsfähige Architektur für physische KI auf Basis von NVIDIA-
Technologien
Um eine robuste Grundlage für Echtzeit-Autonomie am Edge und skalierbares
Modelltraining zu schaffen, integriert Workforce OS die Full-Stack-Plattformen
von NVIDIA für Robotik und KI:
Edge- und Beschleunigungshardware: NVIDIA-Jetson-Module sollen die Echtzeit-
Wahrnehmung der Umgebung, die Fusion von Sensordaten und eine Motorsteuerung mit
geringer Latenz direkt auf den Robotern ermöglichen. Leistungsstarke NVIDIA-RTX-
GPUs sollen die Rechenarchitektur ergänzen und die Inferenz sowie die lokale
Datenverarbeitung beschleunigen.
Verkörperte KI und Basismodelle für humanoide Roboter: YYForce kombiniert das
Foundation-Modell-Framework NVIDIA Project GR00T mit NVIDIA Isaac Sim auf Basis
von Omniverse. Damit können Roboter in simulierten Umgebungen trainiert,
synthetische Trainingsdaten erzeugt und Aufgaben mithilfe digitaler Zwillinge
validiert werden, bevor die Systeme in der realen Welt zum Einsatz kommen.
Dieser sogenannte?Sim-to-Real"-Ansatz soll den Übergang von der Simulation in
die Praxis beschleunigen.
Effizienzsteigerung im Robotikbetrieb: NVIDIA Isaac ROS ermöglicht
hardwarebeschleunigte visuelle Positionsbestimmung und Kartierung (VSLAM) sowie
die Navigation. NVIDIA TensorRT optimiert die Inferenz von Deep-Learning-
Modellen. Dadurch soll Workforce OS die Rechenleistung sowohl bei stationären
Manipulatoren als auch bei den zweibeinigen humanoiden Robotern von Unitree
möglichst effizient nutzen.
Praxistaugliche Umsetzung: Schrittweise Einführung von strukturierten
Arbeitsabläufen bis zur vollständigen Integration humanoider Roboter
Um langwierige Entwicklungs- und Forschungszyklen bei komplexen
Automatisierungsaufgaben in unstrukturierten Umgebungen - etwa bei der autonomen
Reinigung von Nassbereichen - zu verkürzen, setzt YYForce auf eine schrittweise
Kommerzialisierungsstrategie. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit der Systeme unter
realen Einsatzbedingungen zu überprüfen, beginnend mit kontrollierten und klar
definierten Arbeitsumgebungen im Gastgewerbe.
* Phase 1 (Monate 0-2): Technische Grundlagen und intelligenter Concierge -
Implementierung der Echtzeitnavigation, Entwicklung dialogbasierter
Interaktionsabläufe mit Gästen und Anbindung an die Rezeption. Zum Einsatz
kommen NVIDIA-Jetson-Edge-Module und NVIDIA Isaac ROS.
* Phase 2 (Monate 2-4): Mobile Manipulation und Getränkeservice - Einführung
stationärer und fahrbarer Roboterarme für den Getränke- und Speiseservice.
Diese werden mit präzisen Greiffunktionen, dynamischem Lastausgleich und
automatisierten Übergabemechanismen ausgestattet, um den Einsatz bei
Bankettveranstaltungen und im Gastronomiebetrieb zu ermöglichen.
* Phase 3 (Monate 4-6): MVP für Bankette und Veranstaltungen im Gastgewerbe -
Koordination des Zusammenspiels mehrerer Roboter durch die Kombination
mobiler Plattformen, Roboterarme und humanoider Roboter von Unitree in der
Pilotphase bei Hotelbanketten und Veranstaltungen unter realen
Einsatzbedingungen.
* Langfristiges Ziel: Autonome IFM-Prozesse und humanoide Robotik im
Praxiseinsatz - Übertragung ausgereifter Vision-Language-Action-Modelle
(VLA), erlernter Fortbewegungsfähigkeiten humanoider Roboter und
übergreifender Ebenen zur Systemorchestrierung auf komplexe physische
Aufgaben in unstrukturierten Umgebungen. Dazu zählen unter anderem die
automatisierte Anlagenwartung und die industrielle Reinigung.
Ausbau der technischen Entwicklungskompetenz
?Unser strategisches Ziel ist es, die intelligente Softwareschicht selbst zu
entwickeln und zu kontrollieren, durch die unterschiedliche kommerzielle
Robotersysteme im laufenden Geschäftsbetrieb echten Nutzen bringen", so Mike Fu,
CEO von YYForce.?Durch die Kombination der wegweisenden NVIDIA-
Rechentechnologien für physische KI mit vielseitigen Robotersystemen wie den
humanoiden Plattformen von Unitree wollen wir die Lücke zwischen Simulation und
praktischer Anwendung schließen. Unsere etablierte Präsenz in Hotels und
betrieblichen Einrichtungen kann wertvolle Möglichkeiten bieten, die Technologie
unter realen Einsatzbedingungen zu erproben und mithilfe eines sich selbst
verstärkenden Kreislaufs aus Datenerfassung und Weiterentwicklung zu verbessern.
Auf diese Weise wollen wir modernste Robotik als praktische Unterstützung für
menschliche Arbeitskräfte nutzbar machen."
Um die geplanten technischen Entwicklungen voranzutreiben, baut YYForce ein
spezialisiertes Kernteam aus Ingenieuren auf. Es umfasst Fachverantwortliche für
autonome Navigation, Wahrnehmung und multimodale Interaktion, Bewegungs- und
Manipulationssteuerung, verkörperte Vision-Language-Action-Modelle (VLA) sowie
die Architektur verteilter Systeme. Das Team soll sich insbesondere auf die
kontinuierliche Koordination der Roboterflotte, die dynamische Einsatzplanung
der Arbeitskräfte und die umfassende Interoperabilität mit dem operativen
Netzwerk von YYForce konzentrieren.
Über YYFORCE
YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter KI-gestützter Lösungen für das
Personalmanagement sowie für integriertes Facility Management mit Hauptsitz in
Singapur und Geschäftstätigkeit in ganz Asien und darüber hinaus. Über seine
Geschäftsbereiche für Workforce-Management-Technologien und integriertes
Facility Management (IFM) bietet YYForce Lösungen für Personaleinsatzplanung,
Workforce Management und Facility Services in zahlreichen
Dienstleistungsbranchen an.
Die Personalplattform des Unternehmens, YY Circle, unterstützt den
Personaleinsatz und die Personalverwaltung in verschiedenen Branchen, darunter
das Gastgewerbe, die Gastronomie, der Einzelhandel und weitere
Dienstleistungsbereiche. Im Rahmen seiner IFM-Aktivitäten verbindet YYForce
Gebäudewartungs- und Facility-Services mit Technologielösungen, die darauf
ausgelegt sind, die Produktivität der Mitarbeiter und die betriebliche Effizienz
zu steigern.
Die langfristige Strategie von YYForce zielt darauf ab, ein integriertes
Ökosystem für die Arbeitskräfte der Zukunft aufzubauen, in dem menschliche
Mitarbeiter, intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend
zusammenarbeiten, um Dienstleistungen effizienter zu erbringen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen
Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine
Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm
derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen.
Dies gilt insbesondere für Aussagen, die Begriffe wie?könnte",?sollte",
?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",
?prognostiziert",?sagt voraus",?potenziell" oder?hofft" sowie deren
Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten. Alle Aussagen zur geplanten
Entwicklung, zu den vorgesehenen Funktionen, zum Zeitplan und zur
Kommerzialisierung der Plattform Workforce OS sowie der damit verbundenen
Robotikanwendungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein,
und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen
und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens
sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen
unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens sowie seine Fähigkeit,
Workforce OS und die damit verbundenen Robotiklösungen planmäßig oder überhaupt
erfolgreich zu entwickeln, zu testen und auf den Markt zu bringen. Dazu gehören
auch die Herausforderungen bei der Übertragung simulationsbasierter
Trainingsverfahren auf reale Einsatzumgebungen. Weitere Risiken ergeben sich aus
der Abhängigkeit von externen Anbietern von Hard- und Software sowie anderen
Technologien, insbesondere von NVIDIA und Unitree, und von der Verfügbarkeit und
den Nutzungsbedingungen ihrer Produkte und Technologien. Hinzu kommen die
Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Ingenieurfachkräfte zu gewinnen und
langfristig zu halten, sowie die Beschaffung ausreichender finanzieller Mittel
zur Umsetzung seiner Robotikprojekte. Darüber hinaus bestehen Sicherheits-,
Haftungs-, Datenschutz- und regulatorische Risiken beim Einsatz von Robotern in
kundenorientierten Umgebungen sowie Wettbewerbsrisiken durch andere Anbieter von
Robotik- und Automatisierungslösungen. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen
die künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des
Unternehmens. Dazu gehören insbesondere die Einführung neuer Produkte und
Dienstleistungen, erwartete Veränderungen bei Umsatz, Kosten und Aufwendungen,
das prognostizierte Kundenwachstum sowie die Nachfrage nach den Produkten und
Dienstleistungen und deren Akzeptanz am Markt. Schließlich können auch die
allgemeinen Branchen- und Marktbedingungen sowie regulatorische Entwicklungen,
darunter der Wettbewerb, staatliche Maßnahmen und gesetzliche Vorschriften, die
Geschäftstätigkeit des Unternehmens beeinflussen. Weitere Faktoren können sich
ebenfalls auf die Finanzlage, die Liquidität und die Ertragslage des
Unternehmens auswirken. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden
Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen
des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten
Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung.
Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S.
Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens
beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu
aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
Ansprechpartner für Investoren
Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer
YYForce Inc.
enquiries@yyforce.ai
Ansprechpartner für Investor Relations
Piacente Financial Communications
yfor@thepiacentegroup.com
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