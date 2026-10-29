GNW-News: YYForce strebt für das Geschäftsjahr 2027 ein Umsatzwachstum von 100 % in Malaysia auf 20 Millionen US-Dollar an

29.10.26 03:37 Uhr

^SINGAPUR und KUALA LUMPUR, Malaysia, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce

Inc. (NASDAQ: YFOR) (?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein

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technologieorientierter Anbieter von Personallösungen, integriertem Facility-

Management und Dienstleistungen im Bereich des Einsatzes von Robotern, hat heute

neue Verträge im Gastgewerbe sowie den Ausbau des Einsatzes von Service-Robotern

im gewerblichen Bereich in Malaysia bekannt gegeben. Vor dem Hintergrund dieser

Entwicklungen strebt die Unternehmensleitung für das Geschäftsjahr 2027 einen

Umsatz von 20 Millionen US-Dollar aus ihren malaysischen Geschäftsaktivitäten

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an. Das Ziel entspricht einem Wachstum von rund 100 % im Vergleich zu den vom

Management für das Geschäftsjahr 2026 prognostizierten Umsatzerlösen in Malaysia

in Höhe von rund 10 Millionen US-Dollar.

Die malaysische Tochtergesellschaft des Unternehmens hat Dienstleistungsverträge

mit internationalen Hotelbetreibern unterzeichnet und damit ihren Kundenstamm im

Gastgewerbe erweitert. Diese Vereinbarungen unterstützen zusammen mit den

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laufenden Robotik-Implementierungen die Strategie von YYForce,

Personaldienstleistungen mit der Automatisierung von Anlagen zu kombinieren, um

den betrieblichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 ist ein zukunftsorientiertes

Managementziel und stellt keine bereits durch unterzeichnete Verträge

gesicherten Umsätze dar. Der Erfolg hängt von der Vertragsumsetzung, dem

Kundenserviceaufkommen, der Kundenbindung und den Vertragsverlängerungen, der

weiteren Geschäftsentwicklung sowie der Verfügbarkeit von Personal, Ausrüstung

und Betriebskapital ab. Der Vergleich für das Geschäftsjahr 2026 basiert auf den

aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und nicht auf den endgültigen

Jahresergebnissen; er unterliegt noch der endgültigen Festlegung.

Ausbau der Personaldienstleistungen und Robotik-Dienstleistungen

Das malaysische Geschäftsmodell von YYForce verbindet flexible

Personaldienstleistungen mit kommerzieller Servicerobotik im Gastgewerbe und im

Facility-Management. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Reinigung, die

interne Logistik und die Unterstützung im Gästeservice, wobei die

Einsatzmöglichkeiten auf die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Häuser

zugeschnitten sind.

Durch die Integration von Personal und Robotik in sein Dienstleistungsangebot

möchte YYForce seinen Kunden dabei helfen, die Konsistenz ihrer Dienstleistungen

zu verbessern, Personalengpässe zu bewältigen und die betriebliche Effizienz zu

steigern. Das Unternehmen beabsichtigt zudem, parallel zum Einsatz seiner

Robotersysteme die laufenden Wartungs- und Betriebsunterstützungsdienste

auszuweiten.

Fortschritte bei der Rentabilität der Unternehmensgruppe

Die Expansion in Malaysia ist Teil der umfassenden Wachstumsstrategie von

YYForce, die Singapur, Hongkong, Thailand, Dubai und Ägypten umfasst. Das

Unternehmen konzentriert sich auf Kundenbindung, eine disziplinierte

Vertragspreispolitik, die Umsetzung von Projekten und das Kostenmanagement,

während es seine Geschäftsbereiche Personal, Facility Management und Robotik

weiter ausbaut.

YYForce ist der Ansicht, dass eine größere Betriebsgröße und ein verbesserter

Dienstleistungsmix im Laufe der Zeit zu einer besseren operativen Hebelwirkung

führen könnten. Die konsolidierte Rentabilität hängt zudem von den

Vertragsmargen, der Geschäftsentwicklung in anderen Märkten, den

Unternehmensaufwendungen, den Finanzierungskosten und weiteren Faktoren ab.

Das Ziel des Unternehmens bleibt weiterhin die Erzielung einer nachhaltigen,

konzernweiten Rentabilität. In dieser Mitteilung wird kein konkretes Datum für

das Erreichen des Konzernjahresüberschusses genannt.

Kommentar der Geschäftsführung

?Neue Verträge im Gastgewerbe und der zunehmende Einsatz von Robotern in

Malaysia zeigen, dass bei den Kunden eine Nachfrage nach integrierten Lösungen

für Personal und Einrichtungen besteht", so Mike Fu, Vorstandsvorsitzender von

YYForce.?Unser Fokus liegt darauf, diese Nachfrage in zuverlässigen Service,

diszipliniertes Wachstum und eine stärkere operative Leistung umzusetzen."

?Für das Geschäftsjahr 2027 streben wir in Malaysia einen Umsatz von 20

Millionen US-Dollar an, wobei wir besonders auf Lieferkosten, Betriebskapital

und die Rentabilität der Verträge achten werden. Zusammen mit unseren

Aktivitäten in anderen Märkten sind wir davon überzeugt, dass diese Expansion

die Gruppe auf ihrem Weg zu nachhaltiger Rentabilität und langfristigem

Shareholder Value unterstützen kann."

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein in Singapur ansässiger,

technologiegestützter Anbieter von Personallösungen und integrierten Facility-

Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen baut den Einsatz von KI-gestützten

Tools für das Personalmanagement, Plattformen für die digitale

Immobilienverwaltung und kommerzielle Servicerobotik aus, um Kunden aus den

Bereichen Gastgewerbe, Gewerbeimmobilien und anderen dienstleistungsintensiven

Branchen zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai (http://www.yyforce.ai/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen

und/oder Informationen von Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie

?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",

?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren

Verneinungen zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter

anderem Aussagen zum Umsatzziel des Unternehmens in Malaysia für das

Geschäftsjahr 2027, zum erwarteten Umsatz in Malaysia für das Geschäftsjahr

2026, zum prognostizierten Umsatzwachstum, zur Vertragsumsetzung, zur

Kundennachfrage, zum Einsatz von Robotik, zur internationalen Expansion, zur

operativen Hebelwirkung sowie zu den Fortschritten auf dem Weg zur konzernweiten

Rentabilität. Das Umsatzziel stellt keine Garantie für vertraglich vereinbarte

Umsätze oder zukünftige Ergebnisse dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die

in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten

möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können

erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen

bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen

Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens, die

künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des

Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen,

erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des

Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und

der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie

Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des

Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des

Unternehmens betreffen, sowie weiterer Faktoren, die die Finanzlage, die

Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können.

Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten

Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im

jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten

Fassung. Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die in den bei der

U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des

Unternehmens beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese

Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht

erforderlich.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung zu Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai

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