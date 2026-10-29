GNW-News: YYForce strebt für das Geschäftsjahr 2027 ein Umsatzwachstum von 100 % in Malaysia auf 20 Millionen US-Dollar an
^SINGAPUR und KUALA LUMPUR, Malaysia, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce
Inc. (NASDAQ: YFOR) (?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein
technologieorientierter Anbieter von Personallösungen, integriertem Facility-
Management und Dienstleistungen im Bereich des Einsatzes von Robotern, hat heute
neue Verträge im Gastgewerbe sowie den Ausbau des Einsatzes von Service-Robotern
im gewerblichen Bereich in Malaysia bekannt gegeben. Vor dem Hintergrund dieser
Entwicklungen strebt die Unternehmensleitung für das Geschäftsjahr 2027 einen
Umsatz von 20 Millionen US-Dollar aus ihren malaysischen Geschäftsaktivitäten
an. Das Ziel entspricht einem Wachstum von rund 100 % im Vergleich zu den vom
Management für das Geschäftsjahr 2026 prognostizierten Umsatzerlösen in Malaysia
in Höhe von rund 10 Millionen US-Dollar.
Die malaysische Tochtergesellschaft des Unternehmens hat Dienstleistungsverträge
mit internationalen Hotelbetreibern unterzeichnet und damit ihren Kundenstamm im
Gastgewerbe erweitert. Diese Vereinbarungen unterstützen zusammen mit den
laufenden Robotik-Implementierungen die Strategie von YYForce,
Personaldienstleistungen mit der Automatisierung von Anlagen zu kombinieren, um
den betrieblichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.
Das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 ist ein zukunftsorientiertes
Managementziel und stellt keine bereits durch unterzeichnete Verträge
gesicherten Umsätze dar. Der Erfolg hängt von der Vertragsumsetzung, dem
Kundenserviceaufkommen, der Kundenbindung und den Vertragsverlängerungen, der
weiteren Geschäftsentwicklung sowie der Verfügbarkeit von Personal, Ausrüstung
und Betriebskapital ab. Der Vergleich für das Geschäftsjahr 2026 basiert auf den
aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und nicht auf den endgültigen
Jahresergebnissen; er unterliegt noch der endgültigen Festlegung.
Ausbau der Personaldienstleistungen und Robotik-Dienstleistungen
Das malaysische Geschäftsmodell von YYForce verbindet flexible
Personaldienstleistungen mit kommerzieller Servicerobotik im Gastgewerbe und im
Facility-Management. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Reinigung, die
interne Logistik und die Unterstützung im Gästeservice, wobei die
Einsatzmöglichkeiten auf die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Häuser
zugeschnitten sind.
Durch die Integration von Personal und Robotik in sein Dienstleistungsangebot
möchte YYForce seinen Kunden dabei helfen, die Konsistenz ihrer Dienstleistungen
zu verbessern, Personalengpässe zu bewältigen und die betriebliche Effizienz zu
steigern. Das Unternehmen beabsichtigt zudem, parallel zum Einsatz seiner
Robotersysteme die laufenden Wartungs- und Betriebsunterstützungsdienste
auszuweiten.
Fortschritte bei der Rentabilität der Unternehmensgruppe
Die Expansion in Malaysia ist Teil der umfassenden Wachstumsstrategie von
YYForce, die Singapur, Hongkong, Thailand, Dubai und Ägypten umfasst. Das
Unternehmen konzentriert sich auf Kundenbindung, eine disziplinierte
Vertragspreispolitik, die Umsetzung von Projekten und das Kostenmanagement,
während es seine Geschäftsbereiche Personal, Facility Management und Robotik
weiter ausbaut.
YYForce ist der Ansicht, dass eine größere Betriebsgröße und ein verbesserter
Dienstleistungsmix im Laufe der Zeit zu einer besseren operativen Hebelwirkung
führen könnten. Die konsolidierte Rentabilität hängt zudem von den
Vertragsmargen, der Geschäftsentwicklung in anderen Märkten, den
Unternehmensaufwendungen, den Finanzierungskosten und weiteren Faktoren ab.
Das Ziel des Unternehmens bleibt weiterhin die Erzielung einer nachhaltigen,
konzernweiten Rentabilität. In dieser Mitteilung wird kein konkretes Datum für
das Erreichen des Konzernjahresüberschusses genannt.
Kommentar der Geschäftsführung
?Neue Verträge im Gastgewerbe und der zunehmende Einsatz von Robotern in
Malaysia zeigen, dass bei den Kunden eine Nachfrage nach integrierten Lösungen
für Personal und Einrichtungen besteht", so Mike Fu, Vorstandsvorsitzender von
YYForce.?Unser Fokus liegt darauf, diese Nachfrage in zuverlässigen Service,
diszipliniertes Wachstum und eine stärkere operative Leistung umzusetzen."
?Für das Geschäftsjahr 2027 streben wir in Malaysia einen Umsatz von 20
Millionen US-Dollar an, wobei wir besonders auf Lieferkosten, Betriebskapital
und die Rentabilität der Verträge achten werden. Zusammen mit unseren
Aktivitäten in anderen Märkten sind wir davon überzeugt, dass diese Expansion
die Gruppe auf ihrem Weg zu nachhaltiger Rentabilität und langfristigem
Shareholder Value unterstützen kann."
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein in Singapur ansässiger,
technologiegestützter Anbieter von Personallösungen und integrierten Facility-
Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen baut den Einsatz von KI-gestützten
Tools für das Personalmanagement, Plattformen für die digitale
Immobilienverwaltung und kommerzielle Servicerobotik aus, um Kunden aus den
Bereichen Gastgewerbe, Gewerbeimmobilien und anderen dienstleistungsintensiven
Branchen zu unterstützen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai (http://www.yyforce.ai/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen
und/oder Informationen von Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie
?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",
?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren
Verneinungen zu erkennen.
Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter
anderem Aussagen zum Umsatzziel des Unternehmens in Malaysia für das
Geschäftsjahr 2027, zum erwarteten Umsatz in Malaysia für das Geschäftsjahr
2026, zum prognostizierten Umsatzwachstum, zur Vertragsumsetzung, zur
Kundennachfrage, zum Einsatz von Robotik, zur internationalen Expansion, zur
operativen Hebelwirkung sowie zu den Fortschritten auf dem Weg zur konzernweiten
Rentabilität. Das Umsatzziel stellt keine Garantie für vertraglich vereinbarte
Umsätze oder zukünftige Ergebnisse dar.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die
in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten
möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können
erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen
bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen
Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens, die
künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des
Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen,
erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des
Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und
der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie
Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des
Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des
Unternehmens betreffen, sowie weiterer Faktoren, die die Finanzlage, die
Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können.
Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten
Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im
jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten
Fassung. Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die in den bei der
U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des
Unternehmens beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese
Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht
erforderlich.
Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen
YYForce Inc.
Abteilung zu Investor Relations
E-Mail: ir@yyforce.ai
Website: www.yyforce.ai
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