GNW-News: YYForce und Novotel & Mercure Singapore on Stevens vereinbaren wegweisende Partnerschaft zur Einführung von Servicerobotern in der Hotellerie
^SINGAPUR, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR), das
Novotel Singapore on Stevens und das Mercure Singapore on Stevens haben heute
eine Partnerschaft bekannt gegeben, um Serviceroboter in den beiden Hotels mit
insgesamt 772 Zimmern einzuführen und die Weiterentwicklung von KI und
humanoider Robotik voranzutreiben. Die Zusammenarbeit umfasst sowohl die
geplante Einführung der Roboter im laufenden Hotelbetrieb als auch praxisnahe
Forschung. Ziel ist es, den Gästeservice zu verbessern und neue
Einsatzmöglichkeiten für Robotik in der Hotellerie zu erschließen.
Vertreter von YYForce und Novotel/Mercure bei der Unterzeichnung der
Absichtserklärung.
Die Kooperation schafft eine reale Test- und Betriebsumgebung, die sich über
772 Gästezimmer, mehrere Restaurants und Veranstaltungsräume erstreckt. Die
Hotels bringen ihre operative Erfahrung in der Hotellerie und ein Umfeld ein, in
dem die Technologie unter realen Bedingungen erprobt und bewertet werden kann.
YYForce stellt seine Robotiklösungen und technische Unterstützung bereit und
entwickelt zugleich ein integriertes Personalkonzept, das Menschen, KI und
Robotik miteinander verbindet. Das operative Ziel besteht darin, die
Servicequalität und Zuverlässigkeit zu erhöhen und zeitintensive Routineaufgaben
bei Lieferungen, Transporten und Reinigungsarbeiten zu reduzieren. So erhalten
die Mitarbeiter (?Heartists") mehr Freiraum für die persönliche Betreuung der
Gäste.
Eine erste Vergleichsrechnung lässt für ausgewählte Bereiche des Housekeepings,
des Concierge-Services sowie des Speisen- und Getränkeservices eine Senkung der
monatlichen Betriebskosten um rund 10 % erwarten. Die tatsächlichen Kosten,
Produktivitätskennzahlen und Auswirkungen auf den Gästeservice werden nach der
Einführung bewertet.
?Im Hotelbetrieb kostet jeder Weg, auf dem etwas ausgeliefert wird, ebenso Zeit
wie jede wiederkehrende Aufgabe. Wir möchten Robotik gezielt und durchdacht
einsetzen, damit sich unsere Teams auf das konzentrieren können, was für unsere
Gäste wirklich zählt", erklärt Piotr Kupiec, General Manager des Novotel
Singapore on Stevens und des Mercure Singapore on Stevens.
?Die Zusammenarbeit zwischen zwei Hotels bietet uns die Chance, bestehende
Arbeitsabläufe grundlegend zu überdenken. Unser Erfolgsmaßstab ist, ob wir einen
noch verlässlicheren Service bieten und den Arbeitsalltag unserer Heartists
spürbar erleichtern können."
In der bestätigten ersten Phase werden spezialisierte Serviceroboter für Gäste-
Lieferungen, die Logistik im Gastronomiebereich, geplante Reinigungsaufgaben
sowie die Unterstützung des Concierge-Teams eingesetzt. Die Vorbereitungen
umfassen die Aufzugsintegration, Routenkartierung, Netzwerkanforderungen und
Systeme zur Gästebenachrichtigung bei Ankunft der Roboter. Mit der Einführung
soll eine betriebliche Umgebung geschaffen werden, in der YYForce den Einsatz
von Robotik in der Hotel- und Warenlogistik, im Facility Management und bei
gästenahen Dienstleistungen bewerten kann.
Eine separate zweite Phase soll sich auf das humanoide Robotersystem von YYForce
und dessen künftige Weiterentwicklungen konzentrieren. Ausgewählte
Arbeitsabläufe im Housekeeping und im Bankettbetrieb sollen in die Entwicklung
von Robotik-Hardware, Software und KI-Systemen einfließen. Grundlage hierfür
sind zulässige Beobachtungen und vertraglich vereinbarte Regelungen zur Nutzung
betrieblicher Daten.
?Der Einsatz in einem Hotel im laufenden Betrieb eröffnet uns die Möglichkeit,
die Robotik über kontrollierte Demonstrationen hinaus unter realen Bedingungen
weiterzuentwickeln", sagt Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce.?Diese
Zusammenarbeit verbindet Technologien, die bereits heute eingesetzt werden
können, mit den betrieblichen Erkenntnissen, die für die Entwicklung der
nächsten Generation von Lösungen für die Arbeitswelt erforderlich sind."
?Unser Ziel ist es, die Technologie, das operative Know-how und die im Rahmen
der geltenden Vereinbarungen nutzbaren Trainingsdaten aufzubauen, die für eine
Zukunft erforderlich sind, in der Menschen, KI, spezialisierte Serviceroboter
und humanoide Roboter in der Hotellerie, im Facility Management und in anderen
dienstleistungsintensiven Branchen zusammenarbeiten. Dies ist ein praktischer
Schritt im Rahmen der '2030 Vision' von YYForce und unseres Versprechens
'Forging Forward Together'."
Gemeinsam wollen die Partner praktische Erkenntnisse darüber gewinnen, wie
Menschen, KI und Robotik den Hotelbetrieb verbessern können. Die Kooperation
verbindet den Anspruch der Hotels, den Gästeservice zu verbessern und die
Heartists bei ihrer täglichen Arbeit zu entlasten, mit der Vision 2030 von
YYForce für ein integriertes Ökosystem der Arbeitswelt. Die beigefügten
Informationsblätter erläutern den Umfang der geplanten Einführung, das KI-
Forschungsprogramm und die langfristige Strategie.
Über YYForce Inc
YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von
Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das
Unternehmen entwickelt ein Ökosystem für die Arbeitswelt, das menschliche
Arbeitskraft, bedarfsgerechte Personalbereitstellung, künstliche Intelligenz,
autonome Robotik, humanoide Robotik und intelligente Facility-Management-
Technologien miteinander verbindet. Mit seinen operativen Geschäftsbereichen und
Technologieplattformen verfolgt YYForce das Ziel, die Produktivität der
Arbeitskräfte, die betriebliche Effizienz und die Servicequalität in der
Hotellerie, in Gewerbeimmobilien und in anderen dienstleistungsintensiven
Branchen zu verbessern.
Weitere Informationen: www.yyforce.ai (http://www.yyforce.ai/)
Über Novotel
Die Hotels, Suiten und Resorts von Novotel sind Rückzugsorte zum Entspannen und
Auftanken. Sie laden Gäste dazu ein, innezuhalten und sich Zeit für die Momente
zu nehmen, die wirklich zählen. Das vielfältige Angebot an Hotels, Suiten und
Resorts umfasst zahlreiche Services für Geschäfts- und Freizeitreisende. Dazu
gehören großzügige, flexibel nutzbare Zimmer mit einem natürlichen, intuitiven
Design, ein rund um die Uhr verfügbares Speisen- und Getränkeangebot mit
ausgewogenen Optionen, speziell ausgestattete Tagungsbereiche, aufmerksame und
vorausschauend handelnde Mitarbeitende, Bereiche für die jüngsten Gäste,
multifunktionale Lobbys sowie barrierefrei zugängliche Fitnesscenter. Novotel
ist mit mehr als 540 Standorten in über 65 Ländern vertreten und gehört zu
Accor, einer weltweit führenden Hospitality-Gruppe mit mehr als 5.500 Hotels und
weiteren Betrieben in über 110 Ländern. Novotel ist zudem eine teilnehmende
Marke von ALL - Accor Live Limitless, einem Lifestyle-Treueprogramm, das Zugang
zu vielfältigen Prämien, Services und Erlebnissen bietet.
novotel.com (https://novotel.accor.com/) | all.com
(https://all.accor.com/a/en.html) | group.accor.com (https://group.accor.com/en)
Über Mercure
Inspiriert von Merkur, dem römischen Gott der Reisenden, bieten Mercure Hotels
weit mehr als nur einen Ort zum Ausruhen und Übernachten: Sie eröffnen neue
Perspektiven und sind Ausgangspunkte für Entdeckungen und Erkundungen. Seit der
Gründung im Jahr 1973 ist Mercure stolz darauf, hohe Qualitätsstandards gepaart
mit echter lokaler Authentizität zu bieten. Mit dem Programm?Discover Local"
heißt Mercure Gäste willkommen - ob in Rio de Janeiro, Paris, Bangkok oder an
einem anderen Reiseziel weltweit - und lässt sie unmittelbar in ein lokal
geprägtes Ambiente eintauchen. Von der Inneneinrichtung bis hin zur Leidenschaft
für regionale kulinarische Entdeckungen ist alles in den besonderen Merkmalen
des jeweiligen Reiseziels verwurzelt. Mercure Hotels befinden sich in
verkehrsgünstigen Lagen in Stadtzentren, am Meer oder in den Bergen. Die Marke
ist mit mehr als 960 Hotels in über 65 Ländern vertreten. Mercure gehört zu
Accor, einer weltweit führenden Hospitality-Gruppe mit mehr als 5.500 Hotels in
über 110 Ländern. Die Marke nimmt außerdem am Programm ALL - Accor Live
Limitless teil, einem Lifestyle-Treueprogramm, das Zugang zu vielfältigen
Prämien, Services und Erlebnissen bietet.
Das Mercure Singapore on Stevens verfügt über 518 Gästezimmer mit lokal
inspiriertem Design und liegt in der Nähe der Orchard Road und der Singapore
Botanic Gardens. Es bietet einen idealen Ausgangspunkt, um Singapurs
Stadtviertel, Küche und Kultur im Sinne von?Discover Local" zu
entdecken. www.mercure-singapore-stevens.com (http://www.mercure-singapore-
stevens.com/).
Medien- und Investor Relations-Kontakte
YYForce Inc.
Jason Zhi Yong Phua
Chief Financial Officer
enquiries@yyforce.ai (mailto:enquiries@yyforce.ai)
Piacente Financial Communications
yfor@thepiacentegroup.com (mailto:yfor@thepiacentegroup.com)
Novotel Singapore on Stevens and Mercure Singapore on Stevens
Elsa Kimy Yue
Director of Marketing & Communications
Elsa.yue@accor.com (mailto:Elsa.yue@accor.com) | +65 8338 8942
Anlage A: Einführung und betrieblicher Kontext
Die Einführung von Servicerobotern im Novotel Singapore on Stevens und im
Mercure Singapore on Stevens ist bestätigt. Mit der Einführung wurde noch nicht
begonnen. Die folgenden Anwendungsbereiche beschreiben den geplanten Rahmen; die
konkrete Zuordnung der Roboter sowie die betrieblichen Abläufe werden vor dem
Start finalisiert.
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Anwendungsbereich |Geplante Funktion |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
| |Auslieferung von Bedarfsartikeln für |
| |Gäste und Bestellungen aus dem In-Room-|
| |Dining-Angebot. Die Vorbereitungen |
|Lieferungen auf die Gästezimmer |umfassen die Aufzugsintegration, die |
| |Kartierung der Fahrwege und |
| |Benachrichtigungen bei Ankunft am |
| |Zimmer. |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
| |Unterstützung der logistischen Abläufe |
| |in Restaurants und im Bankettbetrieb, |
|Logistik im Speisen- und |einschließlich Materialtransport und |
|Getränkebereich |ausgewählter Service- und |
| |Abräumaufgaben. Food Exchange und |
| |Winestone sind Teil der betrieblichen |
| |Planung. |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
| |Planmäßige Reinigung ausgewählter |
| |öffentlicher Bereiche, Lobbys und |
|Reinigung |Gästekorridore. Auch die Reinigung von |
| |Restaurantbereichen ist Bestandteil der|
| |betrieblichen Planung. |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
| |Unterstützung bei Wegbeschreibungen und|
|Unterstützung des Concierge-Services |grundlegenden Auskünften für Gäste. |
| |Eine Unterstützung beim Check-in bedarf|
| |einer gesonderten Prüfung und Freigabe.|
+--------------------------------------+---------------------------------------+
Vorbereitung der Einführung
Die Vorbereitungen umfassen die Kartierung der Fahrwege, die Konfiguration der
Aufzugsanlagen, die Netzwerkanforderungen sowie Systeme zur Benachrichtigung der
Gäste. Die Aufgaben und Einsatzbereiche werden präzise auf die Fähigkeiten der
Roboter und die Serviceanforderungen der Hotels abgestimmt. Die technische
Einsatzbereitschaft bestimmt die Reihenfolge der Umsetzung.
Technologie und Support
YYForce stellt gemäß der Absichtserklärung Hardware, Software-Updates,
Wartungsleistungen und technisches Personal bereit. Der genaue Umfang der
Unterstützung und die kommerziellen Rahmenbedingungen richten sich nach den
abschließenden Vereinbarungen der Parteien.
Warum betriebliche Kapazitäten entscheidend sind
Nach Angaben des Singapore Tourism Board lag die durchschnittliche
Zimmerauslastung im Hotelsektor Singapurs 2025 bei 81,9 %, gegenüber 81,4 % im
Jahr 2024. Gleichzeitig erreichte die Zahl der internationalen Besucher 16,9
Millionen. Diese branchenweiten Kennzahlen verdeutlichen den Kontext der
Partnerschaft und ihren Fokus auf Servicekapazitäten und Produktivität.
Quelle: Singapore Tourism Board, 3. Februar 2026,?Record Singapore tourism
receipts from January to September 2025".
Operative Zielsetzungen
Ein erster Vergleich prognostiziert für ausgewählte Betriebsbereiche, in denen
Roboter eingesetzt werden, eine Senkung der monatlichen Kosten um rund 10 %. Die
im Modell aufgeführten Roboterkosten sind darin bereits enthalten. Diese
Schätzung gilt ausschließlich für die in den Vergleich einbezogenen
Betriebsbereiche. Eine separate Planungsannahme geht von einer möglichen Senkung
der Überstundenkosten im Bereich Zimmerabteilung um 5 % aus. Die beiden
Schätzungen beruhen auf unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen und stellen
keine kumulierte Gesamteinsparung dar. Beide Schätzungen hängen vom Kostenumfang
des jeweiligen Modells, der betrieblichen Abdeckung und den zugrunde gelegten
Serviceannahmen ab. Die tatsächlichen Ergebnisse werden nach der Einführung
bewertet. Zu den vorgesehenen Leistungskennzahlen zählen die Durchlaufzeit von
Lieferungen, die Zahl der erledigten Aufgaben je Arbeitsstunde, die
Zuverlässigkeit, die Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden und das Gästefeedback.
Anlage B: Entwicklung von KI und humanoider Robotik
Forschung zu künftigen Einsatzmöglichkeiten in Hotels
Die Zusammenarbeit sieht eine zweite Phase vor, die sich auf das Training und
die Weiterentwicklung des humanoiden Robotersystems von YYForce sowie künftiger
Generationen konzentriert. Die geplante Forschung nutzt Arbeitsabläufe aus der
Hotellerie, um besser zu verstehen, welche körperlichen Tätigkeiten und
Serviceanforderungen künftige humanoide Systeme bewältigen müssen.
Wie Arbeitsabläufe in Hotels die KI-Entwicklung unterstützen
Das Programm soll die Beobachtung ausgewählter Tätigkeiten im Hotelbetrieb mit
der Entwicklung von Robotik-Hardware, Software und KI-Systemen verknüpfen. Die
humanoiden Robotereinheiten von YYForce sollen in vereinbarten Einsatzumgebungen
gemeinsam mit Hotelmitarbeitenden trainieren. Dadurch sollen Forscher besser
nachvollziehen können, wie Menschen sich bewegen, Aufgaben ausführen und sich
auf unterschiedliche Serviceumgebungen einstellen.
Forschung zum Housekeeping
Ausgewählte Arbeitsabläufe des Zimmerreinigungspersonals sollen beobachtet
werden, um Bewegungsabläufe, räumliche Gegebenheiten und Platzanforderungen zu
erfassen. Dies soll YYForce dabei helfen, komplexe Reinigungs- und Pflegeabläufe
zu verstehen und in zukünftige automatisierte Lösungen zu übersetzen.
Forschung zu Bankettbetrieb und Gästeservice
Ausgewählte Arbeitsabläufe im Bankettbetrieb sollen den Forschern helfen,
Bewegungsanforderungen, Serviceprotokolle und die Anpassungsfähigkeit an
unterschiedliche Veranstaltungsumgebungen besser zu verstehen. Diese
Beobachtungen sollen die Entwicklung künftiger Anwendungen für den
Bankettbetrieb und den Gästeservice unterstützen.
YYForce beabsichtigt, zulässige Beobachtungen und vereinbarungsgemäß nutzbare
betriebliche Daten einzusetzen, um Robotik-Hardware, Software und KI-Systeme
weiterzuentwickeln. Die Forschungsarbeiten betreffen zukünftige Fähigkeiten. Sie
bedeuten nicht, dass humanoide Systeme bereits in der Lage sind, belegte
Gästezimmer zu reinigen oder Bankettveranstaltungen selbstständig durchzuführen.
Eine betriebliche Umgebung für die Technologieentwicklung
Hotels vereinen Housekeeping, Logistik, Speisen- und Getränkeservice, Facility
Management und Gästeservice unter einem Dach. Die Zusammenarbeit soll die
Robotikstrategie von YYForce über reine Demonstrationen hinausführen. Das
Unternehmen erhält dadurch die Möglichkeit, zu bewerten, wie spezialisierte
Serviceroboter und künftige humanoide Systeme in diesen Bereichen mit Menschen
zusammenarbeiten können. YYForce erwartet, dass die gewonnenen Erkenntnisse zur
Entwicklung von Anwendungen beitragen, die sich auch auf andere
dienstleistungsintensive Umgebungen übertragen lassen.
Forschungsdaten und geistiges Eigentum
Die zwischen den Parteien vereinbarten vertraglichen Regelungen bestimmen den
Rahmen der Forschungsaktivitäten, die zulässige Datennutzung und die
Eigentumsrechte an den Forschungsergebnissen. Das Ziel von YYForce ist die
Entwicklung von eigenständigem Robotik-Know-how und operativen Datensätzen aus
der genehmigten Forschung. Die Hotels behalten dabei ihre Rechte an
betrieblichen Protokollen, vertraulichen Geschäftsinformationen und
Markenwerten. Jede Nutzung personenbezogener Daten von Gästen oder
Mitarbeitenden würde eine gesonderte Prüfung und geeignete Schutzmaßnahmen
voraussetzen.
Ergänzender Kommentar von YYForce
?Wir können spezialisierte Roboter für Aufgaben einsetzen, die sich bereits
heute automatisieren lassen, und gleichzeitig humanoide Systeme trainieren,
damit sie komplexere Tätigkeiten im Hotelbetrieb, beispielsweise im Housekeeping
und bei Bankettveranstaltungen, besser verstehen."
Mike Fu, Chief Executive Officer, YYForce Inc.
Anlage C: Vision 2030 von YYForce und Unternehmensleitlinien
Die Vision 2030 von YYForce
Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit der Vision 2030 von YYForce, ein
integriertes Ökosystem für die Arbeitswelt der Zukunft zu entwickeln, das
folgende Bereiche miteinander verbindet:
? Personallösungen und bedarfsgerechte Personalbereitstellung
? Künstliche Intelligenz
? Autonome Servicerobotik
? Humanoide Robotik
? Intelligente Facility-Management-Technologien
? Datengestützte Systeme für Personal- und Betriebsmanagement
Das langfristige Ziel des Unternehmens ist es, ausgewählte wiederkehrende,
logistikintensive und körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten zu automatisieren,
damit sich menschliche Mitarbeitende auf Service, Entscheidungsfindung und den
direkten Kundenkontakt konzentrieren können. YYForce erwartet, dass Erkenntnisse
aus dem Hotelbetrieb Anwendungen unterstützen werden, die sich auf andere
dienstleistungsintensive Umgebungen übertragen lassen.
Das Unternehmen ist überzeugt, dass die Hotellerie ein wichtiges Umfeld bietet,
um dieses auf menschlicher Arbeitskraft und maschineller Unterstützung
basierende Arbeitsmodell zu entwickeln und zu bewerten. Die Initiative soll
betriebliches Know-how und Robotikkompetenzen aufbauen, die künftig kommerzielle
Anwendungen in verschiedenen Dienstleistungsbranchen ermöglichen können.
?Diese Zusammenarbeit stellt einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur
Vision 2030 von YYForce dar und unterstreicht unser Engagement für unser
Leitmotiv 'Forging Forward Together'."
Mike Fu, Chief Executive Officer, YYForce Inc.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten
Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse,
die es aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableitet.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf
historische Sachverhalte beziehen. Dies gilt insbesondere für Aussagen, die
Begriffe wie?könnte",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",
?schätzt",?glaubt",?plant",?prognostiziert",?sagt voraus",?potenziell" oder
?hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die
in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten
möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können
erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen
bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen
Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens; die
künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des
Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen,
erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des
Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und
der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie
Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des
Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des
Unternehmens betreffen, sowie weiterer Faktoren, die die Finanzlage, die
Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können. Eine
ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der
Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,
einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des
Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/376335e5-
7ac5-4266-83c2-a881bc3c5fcc
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf YY Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf YY Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen