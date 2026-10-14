GNW-News: YYForce und Novotel & Mercure Singapore on Stevens vereinbaren wegweisende Partnerschaft zur Einführung von Servicerobotern in der Hotellerie

14.10.26 22:24 Uhr

^SINGAPUR, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR), das

Novotel Singapore on Stevens und das Mercure Singapore on Stevens haben heute

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eine Partnerschaft bekannt gegeben, um Serviceroboter in den beiden Hotels mit

insgesamt 772 Zimmern einzuführen und die Weiterentwicklung von KI und

humanoider Robotik voranzutreiben. Die Zusammenarbeit umfasst sowohl die

geplante Einführung der Roboter im laufenden Hotelbetrieb als auch praxisnahe

Forschung. Ziel ist es, den Gästeservice zu verbessern und neue

Einsatzmöglichkeiten für Robotik in der Hotellerie zu erschließen.

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Vertreter von YYForce und Novotel/Mercure bei der Unterzeichnung der

Absichtserklärung.

Die Kooperation schafft eine reale Test- und Betriebsumgebung, die sich über

772 Gästezimmer, mehrere Restaurants und Veranstaltungsräume erstreckt. Die

Hotels bringen ihre operative Erfahrung in der Hotellerie und ein Umfeld ein, in

dem die Technologie unter realen Bedingungen erprobt und bewertet werden kann.

YYForce stellt seine Robotiklösungen und technische Unterstützung bereit und

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entwickelt zugleich ein integriertes Personalkonzept, das Menschen, KI und

Robotik miteinander verbindet. Das operative Ziel besteht darin, die

Servicequalität und Zuverlässigkeit zu erhöhen und zeitintensive Routineaufgaben

bei Lieferungen, Transporten und Reinigungsarbeiten zu reduzieren. So erhalten

die Mitarbeiter (?Heartists") mehr Freiraum für die persönliche Betreuung der

Gäste.

Eine erste Vergleichsrechnung lässt für ausgewählte Bereiche des Housekeepings,

des Concierge-Services sowie des Speisen- und Getränkeservices eine Senkung der

monatlichen Betriebskosten um rund 10 % erwarten. Die tatsächlichen Kosten,

Produktivitätskennzahlen und Auswirkungen auf den Gästeservice werden nach der

Einführung bewertet.

?Im Hotelbetrieb kostet jeder Weg, auf dem etwas ausgeliefert wird, ebenso Zeit

wie jede wiederkehrende Aufgabe. Wir möchten Robotik gezielt und durchdacht

einsetzen, damit sich unsere Teams auf das konzentrieren können, was für unsere

Gäste wirklich zählt", erklärt Piotr Kupiec, General Manager des Novotel

Singapore on Stevens und des Mercure Singapore on Stevens.

?Die Zusammenarbeit zwischen zwei Hotels bietet uns die Chance, bestehende

Arbeitsabläufe grundlegend zu überdenken. Unser Erfolgsmaßstab ist, ob wir einen

noch verlässlicheren Service bieten und den Arbeitsalltag unserer Heartists

spürbar erleichtern können."

In der bestätigten ersten Phase werden spezialisierte Serviceroboter für Gäste-

Lieferungen, die Logistik im Gastronomiebereich, geplante Reinigungsaufgaben

sowie die Unterstützung des Concierge-Teams eingesetzt. Die Vorbereitungen

umfassen die Aufzugsintegration, Routenkartierung, Netzwerkanforderungen und

Systeme zur Gästebenachrichtigung bei Ankunft der Roboter. Mit der Einführung

soll eine betriebliche Umgebung geschaffen werden, in der YYForce den Einsatz

von Robotik in der Hotel- und Warenlogistik, im Facility Management und bei

gästenahen Dienstleistungen bewerten kann.

Eine separate zweite Phase soll sich auf das humanoide Robotersystem von YYForce

und dessen künftige Weiterentwicklungen konzentrieren. Ausgewählte

Arbeitsabläufe im Housekeeping und im Bankettbetrieb sollen in die Entwicklung

von Robotik-Hardware, Software und KI-Systemen einfließen. Grundlage hierfür

sind zulässige Beobachtungen und vertraglich vereinbarte Regelungen zur Nutzung

betrieblicher Daten.

?Der Einsatz in einem Hotel im laufenden Betrieb eröffnet uns die Möglichkeit,

die Robotik über kontrollierte Demonstrationen hinaus unter realen Bedingungen

weiterzuentwickeln", sagt Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce.?Diese

Zusammenarbeit verbindet Technologien, die bereits heute eingesetzt werden

können, mit den betrieblichen Erkenntnissen, die für die Entwicklung der

nächsten Generation von Lösungen für die Arbeitswelt erforderlich sind."

?Unser Ziel ist es, die Technologie, das operative Know-how und die im Rahmen

der geltenden Vereinbarungen nutzbaren Trainingsdaten aufzubauen, die für eine

Zukunft erforderlich sind, in der Menschen, KI, spezialisierte Serviceroboter

und humanoide Roboter in der Hotellerie, im Facility Management und in anderen

dienstleistungsintensiven Branchen zusammenarbeiten. Dies ist ein praktischer

Schritt im Rahmen der '2030 Vision' von YYForce und unseres Versprechens

'Forging Forward Together'."

Gemeinsam wollen die Partner praktische Erkenntnisse darüber gewinnen, wie

Menschen, KI und Robotik den Hotelbetrieb verbessern können. Die Kooperation

verbindet den Anspruch der Hotels, den Gästeservice zu verbessern und die

Heartists bei ihrer täglichen Arbeit zu entlasten, mit der Vision 2030 von

YYForce für ein integriertes Ökosystem der Arbeitswelt. Die beigefügten

Informationsblätter erläutern den Umfang der geplanten Einführung, das KI-

Forschungsprogramm und die langfristige Strategie.

Über YYForce Inc

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von

Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das

Unternehmen entwickelt ein Ökosystem für die Arbeitswelt, das menschliche

Arbeitskraft, bedarfsgerechte Personalbereitstellung, künstliche Intelligenz,

autonome Robotik, humanoide Robotik und intelligente Facility-Management-

Technologien miteinander verbindet. Mit seinen operativen Geschäftsbereichen und

Technologieplattformen verfolgt YYForce das Ziel, die Produktivität der

Arbeitskräfte, die betriebliche Effizienz und die Servicequalität in der

Hotellerie, in Gewerbeimmobilien und in anderen dienstleistungsintensiven

Branchen zu verbessern.

Weitere Informationen: www.yyforce.ai (http://www.yyforce.ai/)

Über Novotel

Die Hotels, Suiten und Resorts von Novotel sind Rückzugsorte zum Entspannen und

Auftanken. Sie laden Gäste dazu ein, innezuhalten und sich Zeit für die Momente

zu nehmen, die wirklich zählen. Das vielfältige Angebot an Hotels, Suiten und

Resorts umfasst zahlreiche Services für Geschäfts- und Freizeitreisende. Dazu

gehören großzügige, flexibel nutzbare Zimmer mit einem natürlichen, intuitiven

Design, ein rund um die Uhr verfügbares Speisen- und Getränkeangebot mit

ausgewogenen Optionen, speziell ausgestattete Tagungsbereiche, aufmerksame und

vorausschauend handelnde Mitarbeitende, Bereiche für die jüngsten Gäste,

multifunktionale Lobbys sowie barrierefrei zugängliche Fitnesscenter. Novotel

ist mit mehr als 540 Standorten in über 65 Ländern vertreten und gehört zu

Accor, einer weltweit führenden Hospitality-Gruppe mit mehr als 5.500 Hotels und

weiteren Betrieben in über 110 Ländern. Novotel ist zudem eine teilnehmende

Marke von ALL - Accor Live Limitless, einem Lifestyle-Treueprogramm, das Zugang

zu vielfältigen Prämien, Services und Erlebnissen bietet.

novotel.com (https://novotel.accor.com/) | all.com

(https://all.accor.com/a/en.html) | group.accor.com (https://group.accor.com/en)

Über Mercure

Inspiriert von Merkur, dem römischen Gott der Reisenden, bieten Mercure Hotels

weit mehr als nur einen Ort zum Ausruhen und Übernachten: Sie eröffnen neue

Perspektiven und sind Ausgangspunkte für Entdeckungen und Erkundungen. Seit der

Gründung im Jahr 1973 ist Mercure stolz darauf, hohe Qualitätsstandards gepaart

mit echter lokaler Authentizität zu bieten. Mit dem Programm?Discover Local"

heißt Mercure Gäste willkommen - ob in Rio de Janeiro, Paris, Bangkok oder an

einem anderen Reiseziel weltweit - und lässt sie unmittelbar in ein lokal

geprägtes Ambiente eintauchen. Von der Inneneinrichtung bis hin zur Leidenschaft

für regionale kulinarische Entdeckungen ist alles in den besonderen Merkmalen

des jeweiligen Reiseziels verwurzelt. Mercure Hotels befinden sich in

verkehrsgünstigen Lagen in Stadtzentren, am Meer oder in den Bergen. Die Marke

ist mit mehr als 960 Hotels in über 65 Ländern vertreten. Mercure gehört zu

Accor, einer weltweit führenden Hospitality-Gruppe mit mehr als 5.500 Hotels in

über 110 Ländern. Die Marke nimmt außerdem am Programm ALL - Accor Live

Limitless teil, einem Lifestyle-Treueprogramm, das Zugang zu vielfältigen

Prämien, Services und Erlebnissen bietet.

Das Mercure Singapore on Stevens verfügt über 518 Gästezimmer mit lokal

inspiriertem Design und liegt in der Nähe der Orchard Road und der Singapore

Botanic Gardens. Es bietet einen idealen Ausgangspunkt, um Singapurs

Stadtviertel, Küche und Kultur im Sinne von?Discover Local" zu

entdecken. www.mercure-singapore-stevens.com (http://www.mercure-singapore-

stevens.com/).

Medien- und Investor Relations-Kontakte

YYForce Inc.

Jason Zhi Yong Phua

Chief Financial Officer

enquiries@yyforce.ai (mailto:enquiries@yyforce.ai)

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com (mailto:yfor@thepiacentegroup.com)

Novotel Singapore on Stevens and Mercure Singapore on Stevens

Elsa Kimy Yue

Director of Marketing & Communications

Elsa.yue@accor.com (mailto:Elsa.yue@accor.com) | +65 8338 8942

Anlage A: Einführung und betrieblicher Kontext

Die Einführung von Servicerobotern im Novotel Singapore on Stevens und im

Mercure Singapore on Stevens ist bestätigt. Mit der Einführung wurde noch nicht

begonnen. Die folgenden Anwendungsbereiche beschreiben den geplanten Rahmen; die

konkrete Zuordnung der Roboter sowie die betrieblichen Abläufe werden vor dem

Start finalisiert.

+--------------------------------------+---------------------------------------+

|Anwendungsbereich |Geplante Funktion |

+--------------------------------------+---------------------------------------+

| |Auslieferung von Bedarfsartikeln für |

| |Gäste und Bestellungen aus dem In-Room-|

| |Dining-Angebot. Die Vorbereitungen |

|Lieferungen auf die Gästezimmer |umfassen die Aufzugsintegration, die |

| |Kartierung der Fahrwege und |

| |Benachrichtigungen bei Ankunft am |

| |Zimmer. |

+--------------------------------------+---------------------------------------+

| |Unterstützung der logistischen Abläufe |

| |in Restaurants und im Bankettbetrieb, |

|Logistik im Speisen- und |einschließlich Materialtransport und |

|Getränkebereich |ausgewählter Service- und |

| |Abräumaufgaben. Food Exchange und |

| |Winestone sind Teil der betrieblichen |

| |Planung. |

+--------------------------------------+---------------------------------------+

| |Planmäßige Reinigung ausgewählter |

| |öffentlicher Bereiche, Lobbys und |

|Reinigung |Gästekorridore. Auch die Reinigung von |

| |Restaurantbereichen ist Bestandteil der|

| |betrieblichen Planung. |

+--------------------------------------+---------------------------------------+

| |Unterstützung bei Wegbeschreibungen und|

|Unterstützung des Concierge-Services |grundlegenden Auskünften für Gäste. |

| |Eine Unterstützung beim Check-in bedarf|

| |einer gesonderten Prüfung und Freigabe.|

+--------------------------------------+---------------------------------------+

Vorbereitung der Einführung

Die Vorbereitungen umfassen die Kartierung der Fahrwege, die Konfiguration der

Aufzugsanlagen, die Netzwerkanforderungen sowie Systeme zur Benachrichtigung der

Gäste. Die Aufgaben und Einsatzbereiche werden präzise auf die Fähigkeiten der

Roboter und die Serviceanforderungen der Hotels abgestimmt. Die technische

Einsatzbereitschaft bestimmt die Reihenfolge der Umsetzung.

Technologie und Support

YYForce stellt gemäß der Absichtserklärung Hardware, Software-Updates,

Wartungsleistungen und technisches Personal bereit. Der genaue Umfang der

Unterstützung und die kommerziellen Rahmenbedingungen richten sich nach den

abschließenden Vereinbarungen der Parteien.

Warum betriebliche Kapazitäten entscheidend sind

Nach Angaben des Singapore Tourism Board lag die durchschnittliche

Zimmerauslastung im Hotelsektor Singapurs 2025 bei 81,9 %, gegenüber 81,4 % im

Jahr 2024. Gleichzeitig erreichte die Zahl der internationalen Besucher 16,9

Millionen. Diese branchenweiten Kennzahlen verdeutlichen den Kontext der

Partnerschaft und ihren Fokus auf Servicekapazitäten und Produktivität.

Quelle: Singapore Tourism Board, 3. Februar 2026,?Record Singapore tourism

receipts from January to September 2025".

Operative Zielsetzungen

Ein erster Vergleich prognostiziert für ausgewählte Betriebsbereiche, in denen

Roboter eingesetzt werden, eine Senkung der monatlichen Kosten um rund 10 %. Die

im Modell aufgeführten Roboterkosten sind darin bereits enthalten. Diese

Schätzung gilt ausschließlich für die in den Vergleich einbezogenen

Betriebsbereiche. Eine separate Planungsannahme geht von einer möglichen Senkung

der Überstundenkosten im Bereich Zimmerabteilung um 5 % aus. Die beiden

Schätzungen beruhen auf unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen und stellen

keine kumulierte Gesamteinsparung dar. Beide Schätzungen hängen vom Kostenumfang

des jeweiligen Modells, der betrieblichen Abdeckung und den zugrunde gelegten

Serviceannahmen ab. Die tatsächlichen Ergebnisse werden nach der Einführung

bewertet. Zu den vorgesehenen Leistungskennzahlen zählen die Durchlaufzeit von

Lieferungen, die Zahl der erledigten Aufgaben je Arbeitsstunde, die

Zuverlässigkeit, die Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden und das Gästefeedback.

Anlage B: Entwicklung von KI und humanoider Robotik

Forschung zu künftigen Einsatzmöglichkeiten in Hotels

Die Zusammenarbeit sieht eine zweite Phase vor, die sich auf das Training und

die Weiterentwicklung des humanoiden Robotersystems von YYForce sowie künftiger

Generationen konzentriert. Die geplante Forschung nutzt Arbeitsabläufe aus der

Hotellerie, um besser zu verstehen, welche körperlichen Tätigkeiten und

Serviceanforderungen künftige humanoide Systeme bewältigen müssen.

Wie Arbeitsabläufe in Hotels die KI-Entwicklung unterstützen

Das Programm soll die Beobachtung ausgewählter Tätigkeiten im Hotelbetrieb mit

der Entwicklung von Robotik-Hardware, Software und KI-Systemen verknüpfen. Die

humanoiden Robotereinheiten von YYForce sollen in vereinbarten Einsatzumgebungen

gemeinsam mit Hotelmitarbeitenden trainieren. Dadurch sollen Forscher besser

nachvollziehen können, wie Menschen sich bewegen, Aufgaben ausführen und sich

auf unterschiedliche Serviceumgebungen einstellen.

Forschung zum Housekeeping

Ausgewählte Arbeitsabläufe des Zimmerreinigungspersonals sollen beobachtet

werden, um Bewegungsabläufe, räumliche Gegebenheiten und Platzanforderungen zu

erfassen. Dies soll YYForce dabei helfen, komplexe Reinigungs- und Pflegeabläufe

zu verstehen und in zukünftige automatisierte Lösungen zu übersetzen.

Forschung zu Bankettbetrieb und Gästeservice

Ausgewählte Arbeitsabläufe im Bankettbetrieb sollen den Forschern helfen,

Bewegungsanforderungen, Serviceprotokolle und die Anpassungsfähigkeit an

unterschiedliche Veranstaltungsumgebungen besser zu verstehen. Diese

Beobachtungen sollen die Entwicklung künftiger Anwendungen für den

Bankettbetrieb und den Gästeservice unterstützen.

YYForce beabsichtigt, zulässige Beobachtungen und vereinbarungsgemäß nutzbare

betriebliche Daten einzusetzen, um Robotik-Hardware, Software und KI-Systeme

weiterzuentwickeln. Die Forschungsarbeiten betreffen zukünftige Fähigkeiten. Sie

bedeuten nicht, dass humanoide Systeme bereits in der Lage sind, belegte

Gästezimmer zu reinigen oder Bankettveranstaltungen selbstständig durchzuführen.

Eine betriebliche Umgebung für die Technologieentwicklung

Hotels vereinen Housekeeping, Logistik, Speisen- und Getränkeservice, Facility

Management und Gästeservice unter einem Dach. Die Zusammenarbeit soll die

Robotikstrategie von YYForce über reine Demonstrationen hinausführen. Das

Unternehmen erhält dadurch die Möglichkeit, zu bewerten, wie spezialisierte

Serviceroboter und künftige humanoide Systeme in diesen Bereichen mit Menschen

zusammenarbeiten können. YYForce erwartet, dass die gewonnenen Erkenntnisse zur

Entwicklung von Anwendungen beitragen, die sich auch auf andere

dienstleistungsintensive Umgebungen übertragen lassen.

Forschungsdaten und geistiges Eigentum

Die zwischen den Parteien vereinbarten vertraglichen Regelungen bestimmen den

Rahmen der Forschungsaktivitäten, die zulässige Datennutzung und die

Eigentumsrechte an den Forschungsergebnissen. Das Ziel von YYForce ist die

Entwicklung von eigenständigem Robotik-Know-how und operativen Datensätzen aus

der genehmigten Forschung. Die Hotels behalten dabei ihre Rechte an

betrieblichen Protokollen, vertraulichen Geschäftsinformationen und

Markenwerten. Jede Nutzung personenbezogener Daten von Gästen oder

Mitarbeitenden würde eine gesonderte Prüfung und geeignete Schutzmaßnahmen

voraussetzen.

Ergänzender Kommentar von YYForce

?Wir können spezialisierte Roboter für Aufgaben einsetzen, die sich bereits

heute automatisieren lassen, und gleichzeitig humanoide Systeme trainieren,

damit sie komplexere Tätigkeiten im Hotelbetrieb, beispielsweise im Housekeeping

und bei Bankettveranstaltungen, besser verstehen."

Mike Fu, Chief Executive Officer, YYForce Inc.

Anlage C: Vision 2030 von YYForce und Unternehmensleitlinien

Die Vision 2030 von YYForce

Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit der Vision 2030 von YYForce, ein

integriertes Ökosystem für die Arbeitswelt der Zukunft zu entwickeln, das

folgende Bereiche miteinander verbindet:

? Personallösungen und bedarfsgerechte Personalbereitstellung

? Künstliche Intelligenz

? Autonome Servicerobotik

? Humanoide Robotik

? Intelligente Facility-Management-Technologien

? Datengestützte Systeme für Personal- und Betriebsmanagement

Das langfristige Ziel des Unternehmens ist es, ausgewählte wiederkehrende,

logistikintensive und körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten zu automatisieren,

damit sich menschliche Mitarbeitende auf Service, Entscheidungsfindung und den

direkten Kundenkontakt konzentrieren können. YYForce erwartet, dass Erkenntnisse

aus dem Hotelbetrieb Anwendungen unterstützen werden, die sich auf andere

dienstleistungsintensive Umgebungen übertragen lassen.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass die Hotellerie ein wichtiges Umfeld bietet,

um dieses auf menschlicher Arbeitskraft und maschineller Unterstützung

basierende Arbeitsmodell zu entwickeln und zu bewerten. Die Initiative soll

betriebliches Know-how und Robotikkompetenzen aufbauen, die künftig kommerzielle

Anwendungen in verschiedenen Dienstleistungsbranchen ermöglichen können.

?Diese Zusammenarbeit stellt einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur

Vision 2030 von YYForce dar und unterstreicht unser Engagement für unser

Leitmotiv 'Forging Forward Together'."

Mike Fu, Chief Executive Officer, YYForce Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten

Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse,

die es aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableitet.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf

historische Sachverhalte beziehen. Dies gilt insbesondere für Aussagen, die

Begriffe wie?könnte",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",

?schätzt",?glaubt",?plant",?prognostiziert",?sagt voraus",?potenziell" oder

?hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die

in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten

möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können

erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen

bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen

Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens; die

künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des

Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen,

erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des

Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und

der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie

Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des

Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des

Unternehmens betreffen, sowie weiterer Faktoren, die die Finanzlage, die

Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können. Eine

ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der

Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,

einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des

Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung.

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7ac5-4266-83c2-a881bc3c5fcc

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