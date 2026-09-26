GNW-News: YYForce veröffentlicht die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und verzeichnet ein Umsatzwachstum von 26,8 % auf 32,7 Millionen US-Dollar

26.09.26 13:15 Uhr

Werte in diesem Artikel

^Der Umsatz im Bereich Personal-Outsourcing stieg um 62,4 % auf 15,6 Millionen

US-Dollar; der Umsatz im Bereich Integriertes Facility Management stieg um 11,1

Werbung

% auf 16,1 Millionen US-Dollar

Der Nettoverlust verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 13,8 %

Das Betriebskapital verbesserte sich von einem Defizit von 1,7 Millionen US-

Dollar zum Jahresende 2025 auf 11,9 Millionen US-Dollar; die

Gesamtverbindlichkeiten wurden um 39 % reduziert

SINGAPUR, Sept. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR)

Werbung

(?YYForce" oder das?Unternehmen", ehemals YY Group Holding Limited (Nasdaq:

YYGH)), ein Anbieter von KI-gestützten Plattformen für das Personalmanagement

und integriertes Facility-Management (IFM), der in ganz Asien und darüber hinaus

tätig ist, gab heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das am 30. Juni

2026 endende Halbjahr bekannt.

YYForce meldete für das erste Halbjahr 2026 einen Umsatz von rund 32,7 Millionen

Werbung

US-Dollar, was einem Anstieg von 26,8 % gegenüber den 25,8 Millionen US-Dollar

im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025 entspricht. Das Unternehmen

betrachtet den kontinuierlichen Ausbau seiner Belegschaft und seiner IFM-

Geschäftsbereiche als operative Grundlage für seine?YYForce 2030 Vision" - eine

langfristige Strategie zum Aufbau eines integrierten Arbeitsökosystems, das

menschliche Arbeitskräfte, künstliche Intelligenz (?KI"), humanoide Roboter und

spezialisierte Servicerobotik miteinander verbindet.

Highlights des ersten Halbjahres 2026

* Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 26,8 % von 25,75 Millionen US-

Dollar auf 32,66 Millionen US-Dollar.

* Der Umsatz im Bereich Personal-Outsourcing stieg im Vergleich zum Vorjahr um

62,4 % auf 15,55 Millionen US-Dollar.

* Der Umsatz von IFM stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 % auf 16,06

Millionen US-Dollar.

* Der Bruttogewinn belief sich auf 3,30 Millionen US-Dollar und die

Bruttogewinnmarge auf 10,1 %, verglichen mit 4,27 Millionen US-Dollar bzw.

16,6 % im Vorjahreszeitraum; der Rückgang ist in erster Linie auf höhere

Personalkosten zurückzuführen.

* Der Betriebsverlust verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um

32,2 % von 7,68 Millionen US-Dollar auf 5,21 Millionen US-Dollar. Dies ist

in erster Linie auf das Fehlen einer Wertminderung auf immaterielle

Vermögenswerte in Höhe von 4,06 Millionen US-Dollar zurückzuführen, die in

der Vorjahresperiode verbucht worden war.

* Der Betriebsverlust in Prozent des Umsatzes verbesserte sich von 29,8 % im

Vorjahreszeitraum auf 15,9 %.

* Der Nettoverlust verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 13,8 % von

8,20 Millionen US-Dollar auf 7,06 Millionen US-Dollar.

* Der Betriebsverlust nach Nicht-IFRS-Standards belief sich auf rund 2,74

Millionen US-Dollar, und der Verlust nach Nicht-IFRS-Standards betrug rund

3,29 Millionen US-Dollar.

* Der Kassenbestand belief sich zum 30. Juni 2026 auf rund 3,08 Millionen US-

Dollar.

* Das Eigenkapital stieg von 13,61 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2025

auf rund 25,36 Millionen US-Dollar an, was in erster Linie auf Erlöse in

Höhe von 18,55 Millionen US-Dollar aus der?At-the-Market"-Aktienemission

des Unternehmens zurückzuführen ist.

* Die Gesamtverbindlichkeiten sanken von 20,73 Millionen US-Dollar zum 31.

Dezember 2025 auf rund 12,66 Millionen US-Dollar, was in erster Linie auf

die Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie

sonstigen Verbindlichkeiten und den Abbau der Verbindlichkeiten aus

Optionsscheinen zurückzuführen ist.

Betriebliche Höhepunkte des ersten Halbjahres 2026:

Für das Halbjahr zum

30. Juni

--------------------------

2026 2025

------------- ------------

Personalvermittlungsdienste

YY Circle App-Downloads (kumulativ) 998.575 586.389

Monatlich aktive Nutzer der YY Circle App 35.743 30.103

Erfüllungsquote bei Aufträgen 92 % 93 %

Anzahl der Arbeitgeber 212 203

------------- ------------

----------------------------------------------------------------------

IFM-Dienstleistungen

Anzahl der Kunden 218 190

Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde 73.682 76.095

----------------------------------------------------------------------

Kommentar des Managements

Mike Fu, CEO von YYForce, erklärte:?Wir haben im ersten Halbjahr 2026 ein

Umsatzwachstum von 26,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt, das vor allem

auf einen Anstieg der Umsätze im Bereich Personal-Outsourcing um 62,4 % sowie

auf die weitere Ausweitung unserer IFM-Aktivitäten zurückzuführen ist. Über den

Ausbau unserer bestehenden Dienstleistungsgeschäfte hinaus legen wir den

Grundstein für die Schaffung eines Arbeitsumfelds der Zukunft, in dem Menschen,

künstliche Intelligenz, intelligente Einrichtungen, Automatisierung und Robotik

zunehmend zusammenarbeiten können. Wir führen derzeit Pilotprojekte mit

Servicerobotern durch und planen die Einführung unserer ersten agentenbasierten

KI-Workflows sowie die Eröffnung eines Labors für KI-Trainingsdaten - erste

Schritte hin zu Betriebsabläufen, bei denen jede Aufgabe von der Person oder der

Technologie ausgeführt wird, die dafür am besten geeignet ist. Gleichzeitig

bieten uns unsere wachsende Belegschaft und IFM-Aktivitäten die

Kundenbeziehungen, die personelle Infrastruktur, die Einrichtungen und die

realen Betriebsumgebungen, die wir benötigen, um diese Technologien zu

validieren und auf den Markt zu bringen. Auf dem Weg ins Jahr 2030 erwarten wir,

dass sich YYForce von einem arbeitsintensiven Dienstleister zu einem

integrierten, zukunftsfähigen Personaldienstleister weiterentwickelt, der den

Schwerpunkt auf Margenverbesserung, betriebliche Effizienz und eine

disziplinierte Kapitalallokation legt, um Wert für unsere Stakeholder zu

schaffen."

Jason Phua, CFO von YYForce, fügte hinzu:?Das Umsatzwachstum in diesem Zeitraum

ging mit einem Druck auf die Margen einher. Die Stundenlöhne für

Gelegenheitsarbeiter stiegen schneller als unsere Abrechnungssätze.

Infolgedessen verringerte sich unsere Bruttogewinnmarge von 16,6 % auf 10,1 %.

Wir gehen dieses Problem direkt an: Wir passen die Preise bei

Vertragsverlängerungen an, verhandeln Aufträge neu oder beenden solche, die ihre

Kosten nicht mehr decken, straffen die Terminplanung, um nicht in Rechnung

gestellte Stunden zu reduzieren, und prüfen technologiegestützte, digitale und

Automatisierungslösungen zur Steigerung der Produktivität. Zudem haben wir

unsere Kapitalstruktur und unsere Betriebskapitalposition verbessert: Zum

Halbjahresende belief sich das Betriebskapital auf 11,9 Millionen US-Dollar - im

Vergleich zu einem Defizit zum Jahresende 2025 - und wir konnten die

Gesamtverbindlichkeiten um 39 % senken. Die Wiederherstellung der

Bruttogewinnmarge ist unsere Priorität für das zweite Halbjahr 2026, und wir

werden über unsere Fortschritte im Rahmen unserer Jahresergebnisse berichten."

Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026

Der Gesamtumsatz belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 32,7 Millionen US-

Dollar, was einem Anstieg von 26,8 % gegenüber den 25,8 Millionen US-Dollar im

gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.

* Die Umsatzerlöse aus dem Personal-Outsourcing stiegen um 62,4 % auf 15,55

Millionen US-Dollar, verglichen mit 9,58 Millionen US-Dollar im

entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg war in erster Linie auf

eine stärkere Kundennachfrage in Singapur und Malaysia sowie auf die

Beiträge unserer Tochtergesellschaften in Hongkong und Thailand

zurückzuführen.

* Der Umsatz aus dem IFM-Geschäft stieg um 11,1 % auf 16,06 Millionen US-

Dollar, verglichen mit 14,46 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des

Jahres 2025. Das Wachstum wurde durch den Abschluss neuer Aufträge, die

Verlängerung bestehender Projekte sowie die Beiträge der im Jahr 2025

erworbenen Tochtergesellschaften, darunter Property Facility Services Pte.

Ltd. und Uniforce Security Services Pte. Ltd.

, über den gesamten Berichtszeitraum hinweg gestützt.

Der Bruttogewinn belief sich auf rund 3,30 Millionen US-Dollar, verglichen mit

4,27 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2025. Die Bruttogewinnmarge lag bei

etwa 10,1 %, verglichen mit 16,6 % im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang war in

erster Linie auf höhere Personalkosten in den Geschäftsbereichen IFM und

Personal-Outsourcing des Unternehmens zurückzuführen, darunter auch höhere

Stundenlöhne für Aushilfskräfte.

Der Betriebsverlust sank um 32,2 % auf rund 5,21 Millionen US-Dollar, verglichen

mit 7,68 Millionen US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025, was in

erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass der im ersten Halbjahr 2025

verbuchte Wertminderungsaufwand in Höhe von 4,06 Millionen US-Dollar auf

immaterielle Vermögenswerte nicht mehr anfiel. Der Betriebsverlust in Prozent

des Umsatzes verbesserte sich auf rund 15,9 %, verglichen mit 29,8 % im

entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025.

Der Nettoverlust ging um 13,8 % auf rund 7,06 Millionen US-Dollar zurück,

verglichen mit 8,20 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der unverwässerte

und verwässerte Verlust je Stammaktie belief sich auf 13,62 US-Dollar,

verglichen mit 311,00 US-Dollar im ersten Halbjahr 2025. Alle Aktien- und Pro-

Aktie-Beträge pro Aktie wurden rückwirkend angepasst, um den am 23. März 2026

bzw. am 23. Juni 2026 durchgeführten Aktienzusammenlegungen im Verhältnis 50:1

bzw. 30:1 Rechnung zu tragen. In den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026

waren zudem ein Nettoverlust in Höhe von 2,62 Millionen US-Dollar im

Zusammenhang mit Wandelanleihen sowie ein Nettogewinn in Höhe von 1,73 Millionen

US-Dollar im Zusammenhang mit Optionsscheinschulden enthalten.

Der Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich im ersten

Halbjahr 2026 auf rund 10,99 Millionen US-Dollar, verglichen mit 0,63 Millionen

US-Dollar im Vorjahreszeitraum; dies ist in erster Linie auf den operativen

Verlust sowie die Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten zurückzuführen.

In der ersten Hälfte des Jahres 2026 belief sich der Netto-Zufluss aus der

Finanzierungstätigkeit auf rund 16,29 Millionen US-Dollar. Zu den

Finanzmittelzuflüssen zählten rund 18,55 Millionen US-Dollar aus der Ausgabe von

Stammaktien der Klasse A im Rahmen der?At-The-Market"-Aktienemission des

Unternehmens sowie Erlöse aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten.

YYForce beabsichtigt, bei der Kapitalallokation einen disziplinierten Ansatz

beizubehalten, um den Bedarf an Betriebskapital, das laufende Geschäft und

Investitionen zur Förderung des künftigen Wachstums in Einklang zu bringen.

YYForce 2030 - Zukunftsvision und Strategie zur Kapitalallokation

Am 22. September 2026 stellte YYForce seine?Vision 2030" vor, einen

langfristigen Fahrplan für den Aufbau eines Modells für zukunftsorientierte

Personallösungen, das die Fähigkeiten menschlicher Arbeitskräfte, KI-gestütztes

Personalmanagement, intelligente Technologien für das Facility-Management sowie

Automatisierung und Robotik miteinander verbindet. Der Plan baut auf den

bestehenden Geschäftsbereichen des Unternehmens auf: den Anwendungen?YY Circle"

und?Yolara AI" für On-Demand-Personalbeschaffung und Personallösungen,

humanoiden und spezialisierten Servicerobotern, die im Rahmen von Leasing- und

?Robotics-as-a-Service" (?RaaS")-Modellen angeboten werden, sowie intelligenten

Facility-Management-Lösungen über die Plattform?24iFM", IoT-Geräte, Sensoren,

intelligente Kameras und Automatisierungstechnologien. Yolara AI soll die

Einsatzplanung, die Integration von Arbeitsabläufen, die Koordination zwischen

Mensch und Team sowie die laufende operative Unterstützung für alle diese

Lösungen unterstützen. Diese Initiativen in den Bereichen KI, Automatisierung

und Robotik trugen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 nicht wesentlich

zum Umsatz bei.

Die oberste Priorität von YYForce bei der Kapitalverwendung ist die

Aufrechterhaltung ausreichender Liquidität für den laufenden Betrieb, den

Betriebskapitalbedarf und die vertraglichen Verpflichtungen. Vorbehaltlich

dieser Anforderungen kann das Unternehmen Investitionen in den Bereichen

Personal- und Smart-Facility-Management-Technologie, Softwareentwicklung,

Betriebsautomatisierung, kommerzielle Robotik, Dateninfrastruktur, geografische

Expansion, strategische Partnerschaften und Akquisitionen prüfen. Das

Unternehmen beabsichtigt, durch Partnerschaften, Leasingvereinbarungen und

Pilotprogramme mit Kunden die anfänglichen Kapitalverpflichtungen zu begrenzen,

und wird jede Investition auf der Grundlage der Kundennachfrage, der

technologischen Reife und der erwarteten Renditen bewerten.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Angesichts des Drucks auf die Arbeitskosten im ersten Halbjahr 2026 zieht das

Unternehmen den am 12. März 2026 veröffentlichten Ausblick für das Geschäftsjahr

2026 zurück. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Rahmen der Bekanntgabe

der Jahresergebnisse für das Jahr 2026 einen aktualisierten Ausblick vorlegen

wird. Anleger sollten sich nicht mehr darauf verlassen, dass die zuvor

veröffentlichten Prognosen die aktuellen Erwartungen des Unternehmens

widerspiegeln.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter einer KI-gestützten Plattform für

das Personalmanagement sowie von IFM-Lösungen mit Hauptsitz in Singapur, der in

ganz Asien und darüber hinaus tätig ist. Die intelligente Plattform für

Personallösungen des Unternehmens, YY Circle, unterstützt Kunden aus den

Bereichen Gastgewerbe, Gastronomie, Einzelhandel und anderen

Dienstleistungsbranchen dabei, den Personaleinsatz zu prognostizieren, zu planen

und zu optimieren. Im IFM-Geschäft von YYForce unterstützen die

Softwareplattform?24iFM" sowie das umfassende Portfolio an IFM-

Tochtergesellschaften Kunden aus den Bereichen Gastgewerbe, Verkehr, Bankwesen,

Einzelhandel und gemischt genutzte Einrichtungen.

Angesichts des Wachstums beider Geschäftsbereiche integriert das Unternehmen

systematisch KI- und Automatisierungsfunktionen - wobei der Schwerpunkt von der

intelligenten Entscheidungsunterstützung hin zu einem zunehmend autonomen

Personalmanagement verlagert wird -, um die Servicequalität zu verbessern, die

Einsatzkosten zu senken und eine langfristige Margensteigerung zu erzielen.

YYForce ist am Nasdaq Capital Market notiert und hat sich der Innovation im

Infrastrukturbereich, messbaren Kundenergebnissen sowie der langfristigen

Wertschöpfung verschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter

anderem Aussagen zur?2030 Future Workforce Vision" von YYForce; zur künftigen

operativen und finanziellen Entwicklung; zur Margenverbesserung; zur

betrieblichen Effizienz; zur Cash-Generierung; zur Technologieentwicklung; zur

künstlichen Intelligenz; zu digitalen Plattformen; zum intelligenten Facility-

Management; zur Automatisierung und Robotik; zu potenziellen Anwendungsbereichen

für humanoide Roboter; zur geografischen Expansion; zu Akquisitionen; zu

strategischen Partnerschaften; zur Kapitalallokation; zu Möglichkeiten für

wiederkehrende Umsätze sowie zur künftigen Vermarktung neuer Produkte und

Dienstleistungen.Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf

seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus

den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen

erkennen Sie daran, dass sie nicht historischer Natur sind, insbesondere an der

Verwendung von Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",

?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",?prognostiziert",?vorhersagt",

?potenziell" oder?hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Begriffe

enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten

verbunden; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten

Ereignisse treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und

Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken,

Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe

weiterer Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Ziele und

Strategien des Unternehmens; die zukünftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage

und die Ertragslage des Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer

Produkte und Dienstleistungen, erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten

und Aufwendungen des Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie

der Nachfrage nach und der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des

Unternehmens; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen,

einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die

Branche des Unternehmens betreffen, sowie weitere Faktoren, die die Finanzlage,

die Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können. Eine

ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der

Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,

einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des

Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung.

Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet Nicht-IFRS-Kennzahlen wie den Nicht-IFRS-Nettoverlust

bzw. -gewinn zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse sowie zur Unterstützung

seiner finanziellen und operativen Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ist der

Ansicht, dass nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende

Trends in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu erkennen, die andernfalls

durch die Auswirkungen bestimmter Aufwendungen verzerrt werden könnten, die das

Unternehmen in seinen Periodenergebnissen ausweist. Das Unternehmen ist der

Ansicht, dass nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen nützliche Informationen über

seine Ertragslage liefern, das Gesamtverständnis seiner bisherigen Entwicklung

und seiner Zukunftsaussichten verbessern und einen besseren Einblick in die

Schlüsselkennzahlen ermöglichen, die von der Unternehmensleitung bei

finanziellen und operativen Entscheidungen herangezogen werden. Nicht-IFRS-

Finanzkennzahlen weisen als Analyseinstrumente Einschränkungen auf und sollten

nicht isoliert betrachtet oder als Alternative zu IFRS-Finanzkennzahlen oder

anderen Leistungskennzahlen oder als Indikator für die operative Leistung des

Unternehmens ausgelegt werden.

Die Nicht-IFRS-Kennzahlen des Unternehmens schließen Beratungshonorare,

Aufwendungen im Zusammenhang mit Wandelanleihen, einmalige bilanzielle

Anpassungen sowie Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Wandelanleihen

und Optionsscheinschulden aus. Die vollständige Abstimmung ist nachstehend

aufgeführt. Anlegern wird empfohlen, die Überleitungsrechnung zusammen mit dem

IFRS-Jahresabschluss des Unternehmens zu prüfen und sich nicht auf eine einzelne

Finanzkennzahl zu verlassen. Die hier dargestellten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

sind möglicherweise nicht mit gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen

vergleichbar. Andere Unternehmen berechnen möglicherweise Kennzahlen mit

ähnlichen Bezeichnungen auf unterschiedliche Weise, was deren Aussagekraft als

Vergleichsgrößen zu den Daten des Unternehmens einschränkt. Das Unternehmen

empfiehlt Anlegern und anderen Interessierten, die Finanzdaten in ihrer

Gesamtheit zu prüfen und sich nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl zu stützen.

Weitere Informationen zu den nicht-IFRS-konformen Finanzkennzahlen des

Unternehmens finden Sie im Abschnitt?Ungeprüfte Überleitung von IFRS- und

nicht-IFRS-konformen Finanzkennzahlen".

Anlegerkontakt

Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai (mailto:enquiries@yyforce.ai)

Unaudited Reconciliation of IFRS and Non-IFRS Financial Measures

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

| | | Six months ended |

| | Six months | June 30, 2026 |

| | ended | (Unaudited) |

| |June 30, 2026 | Non-IFRS |

| US$ | (Unaudited) | reconciliation |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Revenue | 32,659,236 | 32,659,236 |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Cost of revenue |(29,359,389 ) |(29,008,975 ) |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Gross profit | 3,299,847 | 3,650,261 |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Other income | 703,883 | 703,883 |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Selling and marketing expenses | (1,152,522 ) | (652,522 ) |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|General and administrative expenses | (7,902,969 ) | (6,286,830 ) |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Other expenses | (111,423 ) | (111,423 ) |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Change in fair value of investment | ) | ) |

|properties | (44,079 | (44,079 |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Operating loss | (5,207,263 ) | (2,740,710 ) |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Finance cost | (865,273 ) | (452,773 ) |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Net loss on convertible notes designated | ) | |

|at FVTPL | (2,617,807 | - |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Net gain on warrant liabilities | 1,726,802 | - |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Loss before tax | (6,963,541 ) | (3,193,483 ) |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Income tax expenses | (99,272 ) | (99,272 ) |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Loss for the period | (7,062,813 ) | (3,292,755 ) |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Foreign currency translation differences | ) | ) |

|- foreign operations | (817,032 | (817,032 |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Change in fair value of convertible notes| | |

|designated at FVTPL due to own credit | | |

|risk | 1,726 | 1,726 |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Total comprehensive loss for the period | (7,878,119 ) | (4,108,061 ) |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Loss attributable to: | | |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Non-controlling interests | 108,080 | 108,080 |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

|Equity owners of the Company | (7,170,893 ) | (3,400,835 ) |

+-----------------------------------------+--------------+---------------------+

Reconciliation of Non-IFRS to IFRS Loss Attributable to Equity Owners

+------------------------------------------------------------+------------+

|Loss attributable to equity owners of the Company - non-IFRS|(3,400,835 )|

+------------------------------------------------------------+------------+

|Consultancy fees |(1,297,331 )|

+------------------------------------------------------------+------------+

|Convertible notes related expenses |(1,052,500 )|

+------------------------------------------------------------+------------+

|Net loss on convertible notes designated at FVTPL |(2,617,807 )|

+------------------------------------------------------------+------------+

|Net gain on warrant liabilities | 1,726,802 |

+------------------------------------------------------------+------------+

|One-time accounting adjustments | (529,222 )|

+------------------------------------------------------------+------------+

|Loss attributable to equity owners of the Company - IFRS |(7,170,893 )|

+------------------------------------------------------------+------------+

YYFORCE INC. AND ITS SUBSIDIARIES

UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

June 30,

2026 December 31,

Note (Unaudited) 2025

------ --------------- ---------------

$ $

Assets

Current assets:

Cash 3,082,570 1,511,760

Trade receivables, net 4 11,063,513 12,138,342

Prepayment and other current assets 5 4,373,945 1,251,794

Amount due from related parties 18 4,054,010 501,637

--------------- ---------------

Total current assets 22,574,038 15,403,533

--------------- ---------------

Non-current assets:

Right-of-use assets 6 1,254,966 1,463,494

Intangible assets, net 8 5,017,595 5,174,257

Investment properties 9 2,381,942 2,445,292

Net investment in lease 10 - 2,970,685

Property and equipment, net 7 579,025 527,092

Financial assets measured at fair

value through profit or loss

("FVTPL") 100,000 -

Prepayment and other non-current

assets 5 179,151 422,849

Goodwill 8 5,808,574 5,808,574

Deferred tax assets 125,825 125,825

--------------- ---------------

Total non-current assets 15,447,078 18,938,068

--------------- ---------------

Total assets 38,021,116 34,341,601

--------------- ---------------

Current liabilities:

Trade and other payables 11 4,572,651 10,837,525

Contract liabilities 572,280 -

Amount due to related parties 18 189,696 503,007

Lease liabilities, current 13 411,619 429,634

Convertible notes designated at

FVTPL 12 14,379 -

Loans and borrowings, current 13 4,937,830 5,375,362

--------------- ---------------

Total current liabilities 10,698,455 17,145,528

--------------- ---------------

Non-current liabilities:

Loans and borrowings, non-current 13 367,687 627,526

Warrants liabilities 12 17,733 1,213,340

Deferred tax liabilities 17 645,722 645,722

Lease liabilities, non-current 13 928,611 1,099,767

--------------- ---------------

Total non-current liabilities 1,959,753 3,586,355

--------------- ---------------

Total liabilities 12,658,208 20,731,883

--------------- ---------------

Equity

Share Capital* 14 43,966,842 24,825,837

Reserves 14 10,862,760 11,182,357

Accumulated deficit (32,882,003 ) (25,711,110 )

--------------- ---------------

Equity attributable to owners of

the Company 21,947,599 10,297,084

Non-controlling interests 3,415,309 3,312,634

--------------- ---------------

Total equity 25,362,908 13,609,718

--------------- ---------------

Total liabilities and equity 38,021,116 34,341,601

--------------- ---------------

* Die Angaben zu den Aktien und pro Aktie werden rückwirkend dargestellt, um

der Umstrukturierung Rechnung zu tragen.

YYFORCE INC. AND ITS SUBSIDIARIES

UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER

COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME

For the six months ended

June 30,

---------------------------------

2026 2025

Note (Unaudited) (Unaudited)

------ --------------- ---------------

$ $

Revenue 16 32,659,236 25,754,473

Cost of revenue 16 (29,359,389 ) (21,486,338 )

--------------- ---------------

Gross profit 3,299,847 4,268,135

--------------- ---------------

Other income 16 703,883 814,457

Selling and marketing expenses 16 (1,152,522 ) (1,562,277 )

General and administrative expenses 16 (7,902,969 ) (7,107,000 )

Impairment loss on intangible asset 16 - (4,063,000 )

Other expenses 16 (111,423 ) (31,918 )

Change in fair value of investment

properties 16 (44,079 ) -

Operating loss (5,207,263 ) (7,681,603 )

Finance cost 16 (865,273 ) (367,270 )

Net loss on convertible notes

designated at FVTPL 12 (2,617,807 ) -

Net gain on warrant liabilities 12 1,726,802 (24,075 )

--------------- ---------------

Loss before tax (6,963,541 ) (8,072,948 )

--------------- ---------------

Income tax expenses 17 (99,272 ) (123,038 )

--------------- ---------------

Loss for the period (7,062,813 ) (8,195,986 )

Other comprehensive (loss) income

Foreign currency translation

differences - foreign operations (817,032 ) 290,378

Change in fair value of convertible

notes designated at FVTPL due to

own credit risk 1,726 -

--------------- ---------------

Total comprehensive loss for the

period (7,878,119 ) (7,905,608 )

--------------- ---------------

Loss attributable to:

Equity owners of the Company (7,170,893 ) (8,246,755 )

Non-controlling interests 108,080 50,769

--------------- ---------------

Loss for the period (7,062,813 ) (8,195,986 )

--------------- ---------------

Total comprehensive loss

attributable to:

Equity owners of the Company (7,980,794 ) (7,963,848 )

Non-controlling interests 102,675 58,240

--------------- ---------------

Total comprehensive loss for the

period (7,878,119 ) (7,905,608 )

--------------- ---------------

Basic loss per share* 15 (13.62 ) (311.00 )

--------------- ---------------

Diluted loss per share* 15 (13.62 ) (311.00 )

--------------- ---------------

Weighted average number of shares

Basic 526,603 26,517

--------------- ---------------

Diluted 526,603 26,517

--------------- ---------------

* Die Angaben zu den Aktien und pro Aktie werden rückwirkend dargestellt, um

der Umstrukturierung Rechnung zu tragen. Darüber hinaus werden die

Stammaktien der Klasse A rückwirkend ausgewiesen, um die

Aktienzusammenlegung des Unternehmens im Verhältnis 50:1 am 23. März 2026

bzw. im Verhältnis 30:1 am 23. Juni 2026 widerzuspiegeln.

Â°