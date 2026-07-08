GNW-News: Zentralasien treibt die digitale Transformation voran - die "Digitale Seidenstraße" sorgt für neuen Entwicklungsschub

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^PEKING, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --?Vor mehr als zweitausend Jahren

verband die historische Seidenstraße Menschen, Kulturen und Wirtschaftsräume

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über Ländergrenzen hinweg. Heute verfolgen wir ein ebenso ehrgeiziges Ziel: den

gemeinsamen Aufbau einer Digitalen Seidenstraße für das 21. Jahrhundert. Über

diese neue Route werden künftig nicht nur Waren bewegt, sondern auch Wissen,

Technologien, Innovationen, Investitionen und neue Entwicklungskonzepte",

erklärte Serik Nugerbekov, Leiter des Internationalen Sekretariats von G-Global,

auf dem kürzlich in Peking veranstalteten Digital Central Asia International

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Cooperation Forum.

Als wichtiger Programmpunkt der Global Digital Economy Conference 2026 stand das

Digital Central Asia International Cooperation Forum ganz im Zeichen digitaler

und intelligenter Innovationen, einer stärkeren Marktvernetzung sowie des

gemeinsamen Aufbaus eines digitalen Ökosystems. Ziel der Veranstaltung war es,

eine Plattform für den Austausch zwischen Regierungen und Unternehmen zu

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schaffen, die Umsetzung gemeinsamer Projekte zu fördern und den

Technologietransfer zwischen den zentralasiatischen Staaten auszubauen.

Vertreter aus China sowie aus zentralasiatischen Ländern, darunter Kasachstan

und Tadschikistan, stellten auf dem Forum die Fortschritte und Herausforderungen

ihrer jeweiligen digitalen Transformation vor. Zugleich bekräftigten sie den

gemeinsamen Willen, die?Digitale Seidenstraße" zur Förderung einer nachhaltigen

Entwicklung voranzutreiben.

In den vergangenen Jahren haben alle fünf zentralasiatischen Staaten nationale

Strategien zur Entwicklung ihrer Digitalwirtschaft verabschiedet und investieren

gezielt in Rechenkapazitäten, digitale Verwaltungsstrukturen sowie Smart-City-

Initiativen. Ein regionales Ökosystem der digitalen Industrie entsteht in

rasantem Tempo. Die digitale Transformation zählt inzwischen zu den

strategischen Prioritäten der zentralasiatischen Staaten und schafft eine

tragfähige Grundlage für eine engere digitale Zusammenarbeit in der gesamten

Region.

You Jing, Generalsekretär der Global Digital Economy Cities Alliance, betonte

auf dem Forum, dass Zentralasien als historischer Knotenpunkt der Seidenstraße

und geografisches Bindeglied zwischen Europa und Asien zu einer der weltweit

dynamischsten Wachstumsregionen der Digitalwirtschaft auftsteige. Die digitale

Wirtschaft der Region steht damit vor einer Phase beschleunigten Wachstums. Der

Informations- und Kommunikationsmarkt der fünf zentralasiatischen Staaten wächst

bereits seit Jahren deutlich schneller als der weltweite Durchschnitt.

Gleichzeitig wandelt sich die Region zunehmend von einem klassischen Absatzmarkt

für digitale Anwendungen zu einem bedeutenden Standort der Digitalwirtschaft und

eröffnet damit erhebliche Chancen für Investitionen und internationale

Zusammenarbeit.

Digitale Technologien verändern die traditionellen Entwicklungsmodelle in

Industrie, Handel, Logistik und öffentlicher Verwaltung grundlegend. Kasachstan

gründete im Jahr 2025 ein Ministerium für Künstliche Intelligenz und digitale

Entwicklung, etablierte ein umfassendes Ökosystem für digitale Vermögenswerte

und verfolgt das Ziel, das Land innerhalb von drei Jahren vollständig zu

digitalisieren. Mit seiner dynamischen Digitalwirtschaft ist China deshalb zu

einem strategischen Partner für Kasachstan und andere zentralasiatische Staaten

geworden, die ihre Zusammenarbeit in diesem Bereich weiter ausbauen möchten.

Ein Vertreter des Ministeriums für Künstliche Intelligenz und digitale

Entwicklung der Republik Kasachstan erklärte auf dem Forum, China gehöre

weltweit zu den führenden Ländern in den Bereichen digitale Wirtschaft und

künstliche Intelligenz.?Eine enge und für beide Seiten vorteilhafte

Zusammenarbeit wird dazu beitragen, in Zentralasien einen modernen digitalen

Raum zu schaffen, das Wirtschaftswachstum mithilfe digitaler Technologien zu

beschleunigen, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und den

Lebensstandard der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern."

Nugerbekov betonte, dass die Zusammenarbeit mit China im Bereich der

Digitalwirtschaft für Kasachstan weit mehr sei als nur ein weiteres Feld

internationaler Kooperation. Vielmehr gehe es darum, gemeinsam ein neues

Entwicklungsmodell für den gesamten eurasischen Raum zu gestalten.

Ein Vertreter des Staatlichen Komitees für Investitionen und Verwaltung des

Staatseigentums der Republik Tadschikistan erklärte auf dem Forum, China nehme

weltweit eine Führungsrolle bei digitaler Infrastruktur, Smart Cities,

grenzüberschreitendem E-Commerce und FinTech-Innovationen ein. Künftige

Kooperationsprojekte zwischen Tadschikistan und China könnten sich insbesondere

auf Plattformen für digitale Investitionen, die grenzüberschreitende Vernetzung

von Daten, intelligente Systeme für das Projektmanagement sowie die

Digitalisierung und Vereinfachung des grenzüberschreitenden Handels

konzentrieren.

?Rechenkapazität entwickelt sich zunehmend zu einer neuen Form regionaler

Infrastruktur. China und die zentralasiatischen Staaten können ihre jeweiligen

Stärken nutzen und gemeinsam in grüne Rechenzentren, Cloud-Plattformen und

Hochleistungsrechner investieren", sagte Charymuhammet Shallyyev, Direktor des

CAREC Institute. Er ergänzte, die Länder sollten ihre Rechenkapazitäten

gemeinsam nutzen, ihre Nachfrage bündeln und die Energieeffizienz weiter

steigern. Gleichzeitig gelte es, digitale Konnektivität von Beginn an in die

Planung der Verkehrs-, Energie- und Wirtschaftskorridore Zentralasiens

einzubeziehen, um die digitale Integration der Region nachhaltig zu

beschleunigen.

Die Teilnehmer waren sich zudem einig, dass das Handelsvolumen in Zentralasien

zwar kontinuierlich wächst, die Region jedoch weiterhin vor Herausforderungen

wie einer fragmentierten Informationslandschaft, unzureichend aufeinander

abgestimmten grenzüberschreitenden Geschäftsprozessen und komplexen

Verwaltungsabläufen steht. Künftig müsse deshalb ein digitales Ökosystem

aufgebaut werden, das die unterschiedlichen Akteure der zentralasiatischen

Staaten miteinander vernetzt und so die Umsetzung von Investitionsprojekten

beschleunigt.

Yao Sai, Gründer des?Silk Road Golden Bridge International Cooperation Center"

und Veranstalter des Forums, erläuterte, dass das Zentrum die digitale Plattform

?Silk Road Golden Bridge · Global Digital Gateway" entwickelt habe. Mithilfe von

Big Data identifiziere sie für chinesische Unternehmen innerhalb kürzester Zeit

die am besten geeigneten Geschäftspartner in Kasachstan und verkürze die Due-

Diligence-Prüfung vor einer Zusammenarbeit von mehreren Monaten auf lediglich

zwei Wochen. Die Plattform unterstützt Unternehmen während ihres gesamten

Internationalisierungsprozesses mit umfassenden Dienstleistungen in mehr als 80

Anwendungsbereichen - darunter Zollabwicklung, Rechtsberatung und Steuerfragen.

Künftig sollen diese Dienstleistungen auf sämtliche zentralasiatischen Staaten

ausgeweitet werden.

Vor zweitausend Jahren durchquerten Kamelkarawanen weite Wüsten, um die

Seidenstraße als Bindeglied zwischen Ost und West zu erschließen. Heute verleiht

eine neue, auf Daten basierende und von Vertrauen getragene?Digitale

Seidenstraße" der Zusammenarbeit zwischen China und Zentralasien neue Impulse.

Quelle: Global Digital Economy Conference 2026

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4a43-858c-3a6433ca694e

Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°