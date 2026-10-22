GNW-News: Zoom baut seine KI-Strategie mit einer neuen "Unified Context Layer"-Lösung aus, die Gespräche in Meetings in konkrete Arbeitsergebnisse überführt
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^SAN JOSE, Kalifornien, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Communications,
Inc. (NASDAQ: ZM), eine führende Plattform für zwischenmenschliche Kommunikation
mit einem konsequenten KI-Fokus (AI-first), hat heute auf seiner jährlichen
Kundenkonferenz Zoomtopia eine neue Unified Context Layer sowie mehrere weitere
Produkte mit KI-gestützten Funktionen vorgestellt. Damit will Zoom Unternehmen
dabei unterstützen, den umfangreichen Kontext aus Besprechungen in konkrete
Ergebnisse zu übersetzen und Arbeitsprozesse zu beschleunigen.
Geschäftliche Gespräche sind täglich entscheidend für wichtige Entscheidungen
und prägen die Entwicklung der Kundenbeziehungen. Eine Kundeninteraktion kann in
einem Meeting beginnen, am Telefon fortgesetzt und in Chat-Verläufen
weitergeführt werden. Ist dieser Kontext jedoch auf verschiedene Anwendungen
verteilt, verlieren Mitarbeitende und KI-Agenten den Überblick. Teams müssen
dann viel Zeit darauf verwenden, die Informationen zusammenzuführen und
nachzuvollziehen, was wann geschehen ist und welche Maßnahmen daraus folgen.
Die neue Unified Context Layer von Zoom schließt diese Lücke, indem sie
Gesprächsverläufe mit relevanten Dokumenten und Daten verknüpft. So erhalten
Mitarbeitende und KI-Agenten ein umfassenderes Bild der laufenden Arbeit und der
nächsten erforderlichen Schritte.
Die neue Ebene verknüpft Gespräche mit nahezu in Echtzeit erfassten Aktivitäten
in Zoom und angebundenen Drittanbieteranwendungen. Dadurch erhalten
Mitarbeitende und KI-Agenten Zugriff auf geschäftlich relevante Informationen,
die andernfalls verloren gehen oder isoliert bleiben könnten. Konfigurierbare
Einstellungen und Kontrollmechanismen ermöglichen eine gezielte
Zugriffsverwaltung. Gleichzeitig sorgt die Koordination zwischen KI-Agenten
dafür, dass aus dem geschäftlichen Kontext konkrete Erkenntnisse und
Handlungsmöglichkeiten entstehen.
Zoom entwickelt sich zunehmend zu einer Plattform, die auch konkrete Aktionen
ermöglicht. Unternehmen jeder Größe setzen die KI-Tools des Unternehmens bereits
in großem Umfang ein.
Die Zahl der Kunden von Zoom Virtual Agent ist um 256 %(1) gestiegen. Nutzer,
die verschiedene KI-Tools von Zoom einsetzen, berichten, dass sie Aufgaben
doppelt so schnell erledigen. 72 % von ihnen bescheinigen den Tools eine hohe
oder sehr hohe geschäftliche Wirkung - gegenüber einem Marktdurchschnitt von 63
%(2). Zoom rechnet damit, in diesem Jahr einen Jahresumsatz von mehr als 5
Milliarden US-Dollar zu erzielen.
Mit seiner wachsenden Präsenz in unterschiedlichsten Branchen - vom
Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen über den Einzelhandel bis hin zum
Bildungswesen - treibt Zoom seine Vision einer produktiveren Arbeitswelt voran,
in der zwischen Gesprächen und der Umsetzung konkreter Maßnahmen immer weniger
Zeit vergeht.
?KI-Modelle sind nur so leistungsfähig wie ihr Verständnis Ihres Unternehmens.
Entscheidend ist dabei der geschäftliche Kontext", so Eric Yuan, Gründer und CEO
von Zoom.?Wenn Produkte nicht nahtlos ineinandergreifen, gehen
Gesprächszusammenhänge verloren, Entscheidungen verzögern sich und Unternehmen
werden ausgebremst. Mit der Unified Context Layer schaffen wir heute die
Grundlage für ein Handlungssystem, das Gespräche in konkrete, abgeschlossene
Aufgaben überführt."
?Unsere Teams verfügen über alle benötigten Informationen. Die benötigten
Informationen finden sich jedoch oft in unterschiedlichen Besprechungen, Notizen
und Systemen", so Christine Sarros, Senior Vice President of Enterprise
Engineering bei Oracle Cloud Infrastructure.?Die neuen Lösungen von Zoom
könnten dazu beitragen, diese Informationen zusammenzuführen. So können sich
Teams mit einem besseren Überblick darüber auf Kundengespräche vorbereiten, was
bereits besprochen und beschlossen wurde und welche Schritte als Nächstes
anstehen. Dadurch könnten sie weniger Zeit damit verbringen, den bisherigen
Gesprächsverlauf zu rekonstruieren, und sich stärker darauf konzentrieren,
gemeinsam mit unseren Kunden Fortschritte zu erzielen."
Auf der Zoomtopia setzt Zoom diese Vision mit Innovationen in den Bereichen
Zusammenarbeit, KI, Kundenerlebnis und Veranstaltungen um. Die folgenden
Ankündigungen zeigen, wie Zoom den geschäftlichen Kontext mit den Tools und
Arbeitsabläufen verknüpft, die Menschen täglich für ihre Arbeit nutzen.
Menschen und KI-Agenten mit dem nötigen Kontext ausstatten, um Gespräche in
konkrete Maßnahmen umzusetzen
Jedes Meeting, jeder Chat und jedes Dokument enthält wichtige Informationen zu
Diskussionen, Entscheidungen und vereinbarten Aufgaben. Die Unified Context
Layer (https://news.zoom.com/zoomtopia-2026-ai/) von Zoom erschließt diese
Informationen und unterstützt Menschen und KI-Agenten dabei, Zusammenhänge
schneller zu erfassen, Klarheit zu gewinnen und konkrete Maßnahmen abzuleiten.
In Verbindung mit den neu vorgestellten Funktionen lässt sich die Arbeit noch
effizienter gestalten:
* Follow the Meeting: Stellt Nutzern, die ein Meeting ganz oder teilweise
verpasst haben, personalisierte Mitschriften und Zusammenfassungen zur
Verfügung. (Voraussichtlich ab Dezember 2026 verfügbar.)
* Enriched Notes: Verknüpft geteilte Bildschirme, Folien, Diagramme und Chat-
Nachrichten aus einem Meeting mit den entsprechenden Stellen in einer
durchsuchbaren Mitschrift. (Voraussichtlich ab November 2026 verfügbar.)
* Hardware-Integrationen für My Notes: Erweitern die Funktion My Notes auf
persönliche Gespräche und unterstützen dafür neue Geräte von DTEN und
Bota. (Voraussichtlich ab November 2026 bzw. im ersten Quartal 2027
verfügbar.)
* Workflows für My Notes: Wandeln Besprechungszusammenfassungen in
Folgeaufgaben um, die in gängigen Tools wie Zoom Chat und Salesforce
ausgeführt werden. Dafür stehen vorgefertigte Workflows für Vertrieb,
Marketing und IT sowie benutzerdefinierte Workflows zur Verfügung. Letztere
lassen sich einfach durch eine Beschreibung der zu automatisierenden Abläufe
in natürlicher Sprache erstellen - ein separater Workflow-Builder ist dafür
nicht erforderlich. (Voraussichtlich ab Oktober 2026 verfügbar.)
* Neues Zoom-Chat-Erlebnis: Die überarbeitete Chat-Oberfläche hebt relevante
Unterhaltungen hervor und integriert KI-Agenten direkt in Diskussionen.
Diese können auf Grundlage der von Administratoren festgelegten
Berechtigungen Maßnahmen ergreifen. (Voraussichtlich ab Dezember 2026
verfügbar.)
* ZoomMate-Agententeams: Spezialisierte KI-Agenten arbeiten als Team zusammen,
um Aufgaben schneller zu erledigen. (Ab sofort verfügbar.)
Zoom-Funktionen in die KI-Tools integrieren, die Unternehmen bereits nutzen
Entwickler und KI-Agenten (https://news.zoom.com/zoomtopia-2026-developer/)
können jetzt auch außerhalb der Zoom-App auf Zoom-Funktionen zugreifen. Über
APIs und MCP-Server (Model Context Protocol) lassen sich Funktionen wie
Terminplanung, Transkription, Suche, Verwaltung und Contact-Center-Aktionen in
andere KI-Umgebungen und Arbeitsabläufe integrieren. Zu den wichtigsten
Neuerungen gehören:
* MCP-Server: Neue MCP-Server für das gesamte Produktportfolio ermöglichen es
Entwicklern und KI-Agenten, Aktionen außerhalb der Zoom-Benutzeroberfläche
zu koordinieren. (Ab sofort verfügbar.)
* Anbindungen an KI-Assistenten: Zoom-Funktionen lassen sich in unterstützten
KI-Umgebungen wie Claude, Codex, Copilot und Muse nutzen. (Voraussichtlich
ab Oktober 2026 verfügbar.)
* Search & Ask-APIs: Ermöglichen direkte Abfragen an Zooms?Unified Context
Layer" über Claude, GPT, Codex, Muse, MS Copilot, Gemini und Slackbot sowie
über MCP-kompatible KI-Agenten. (Ab sofort verfügbar.)
* Zoom Admin MCP-Server: Ermöglichen die dialogbasierte Ausführung von
Verwaltungsaufgaben. (Voraussichtlich ab Oktober 2026 verfügbar.)
Hindernisse für natürliche und lebendige Gespräche abbauen
Damit Nutzer in Besprechungen (https://news.zoom.com/zoomtopia-2026-workplace/)
ihr volles Potenzial entfalten können, gestaltet Zoom Gespräche klarer,
natürlicher und inklusiver. KI trägt dazu bei, aus dem Austausch noch bessere
Ergebnisse zu erzielen. Die folgenden Neuerungen ergänzen die Grundlage für die
Unified Context Layer:
* Sprachübersetzung: Mit Translate Me können Sprecher ihre Beiträge für alle
Teilnehmer übersetzen lassen. Dabei wird ihre eigene Stimme synthetisch
nachgebildet, damit das Gespräch natürlich klingt. (Voraussichtlich ab
Oktober 2026 verfügbar.)
* Blickkorrektur: Passt das Videobild subtil an, wenn Nutzer den Blick von der
Kamera abwenden, sodass es wirkt, als würden sie weiterhin direkt in die
Kamera schauen. (Voraussichtlich ab Dezember 2026 verfügbar.)
* Touch up my Voice: Ermöglicht es Nutzern, ihren Akzent in Echtzeit zu
glätten, damit sie klarer und natürlicher klingen. (Voraussichtlich ab
Dezember 2026 verfügbar.)
* Bildschirmfreigabe in hoher Qualität: Ermöglicht eine flüssigere Wiedergabe
von Medien bei der Bildschirmfreigabe mit 60 Bildern pro Sekunde. (Ab sofort
verfügbar.)
* Live Meeting AI Agent: Unterstützt Besprechungen aktiv, indem er Antworten
liefert, den Ablauf im Zeitplan hält und die Beteiligung aller Teilnehmer
fördert. (Voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2027 verfügbar.)
Kundenhistorie über alle Interaktionen hinweg verfügbar machen
Guter Kundenservice setzt voraus, dass Kunden ihr Anliegen nicht mehrfach
erklären müssen und Mitarbeitende den bisherigen Verlauf kennen. Zoom CX
(https://news.zoom.com/zoomtopia-cx-2026/) führt den gemeinsamen Kundenkontext
über verschiedene Kanäle hinweg zusammen und bezieht dabei sowohl menschliche
Mitarbeitende als auch KI-Agenten ein. So entsteht ein umfassenderes Bild der
bisherigen und aktuellen Kundeninteraktionen, auf dessen Grundlage sich
zukünftige Ergebnisse gezielt verbessern lassen. Zu den wichtigsten Neuerungen
gehören:
* Kundenprofile: Integrieren dynamische Kundenprofile in Zoom CX und stellen
kanal- und interaktionsübergreifend aktuelle Kontextinformationen in
Echtzeit bereit. (Voraussichtlich ab November 2026 verfügbar.)
* CX Insights Transcript Intelligence: Klassifiziert automatisch Transkripte
von Telefonaten, Chats und E-Mails. Die Inhalte lassen sich in natürlicher
Sprache durchsuchen und mit operativen Kennzahlen wie Bearbeitungszeit,
Warteschlange und Ergebnis verknüpfen. (Voraussichtlich ab November 2026
verfügbar.)
* Zoom Virtual Agent - Kiosk: Ermöglicht KI-gestützten Self-Service im
stationären Einzelhandel über markenspezifische Kiosk-Agenten. Diese
bearbeiten Kundenanfragen direkt vor Ort, ohne dass Mitarbeitende im
Geschäft eingreifen müssen. (Voraussichtlich ab November 2026 verfügbar.)
Unternehmen behalten die Kontrolle, während KI immer mehr Aufgaben übernimmt
Zoom führt neue Verwaltungsfunktionen (https://news.zoom.com/zoomtopia-2026-
security/) ein, mit denen Administratoren den Einsatz von KI im gesamten
Unternehmen steuern und dabei bestehende Sicherheitsmaßnahmen und Richtlinien
zur Datenklassifizierung berücksichtigen können. Zu den wichtigsten Neuerungen
gehören:
* Zentrale KI-Verwaltung: Gibt Administratoren mehr Kontrolle darüber, wie KI-
Funktionen im Unternehmen eingerichtet und genutzt werden. (Voraussichtlich
ab Dezember 2026 verfügbar.)
* Vertraulichkeitskennzeichnungen: Ermöglichen die Synchronisierung mit den
Vertraulichkeitskennzeichnungen von Microsoft Purview oder die Erstellung
eigener Kennzeichnungen in Zoom. Auf dieser Grundlage können Richtlinien je
nach Vertraulichkeitsstufe von Besprechungen und Inhalten automatisch
angewendet werden. (Derzeit für ausgewählte Zoom-Workplace-Kunden
verfügbar.)
* KI-Sicherheitsvorkehrungen: Ermöglichen die Festlegung von Regeln auf
Kontoebene, die vorgeben, welche Inhalte die KI in ihren Antworten verwenden
oder generieren darf. (Voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2027
verfügbar.)
* Erkennung von Deepfake-Risiken: Diese Tools helfen dabei, potenziell
künstlich erzeugte Medien in Bewerbungsgesprächen, im Kundenservice und in
Besprechungen zu erkennen und zu kennzeichnen. (Voraussichtlich ab Dezember
2026 verfügbar.)
* Unterstützung von My Notes und Zoom Canvas durch den Zoom Compliance
Manager: Ermöglicht die Archivierung und Überwachung KI-generierter
Zusammenfassungen, Notizen und Dokumente, damit Unternehmen ihre internen
Aufbewahrungs- und Überwachungsvorgaben einhalten
können(3). (Voraussichtlich ab Januar 2027 verfügbar.)
Den Mehrwert von Veranstaltungen über das Ende der letzten Sitzung hinaus
sichern
Viele Inhalte einer Live-Veranstaltung geraten schnell in Vergessenheit. Die
neuen KI-Funktionen von Zoom Events erleichtern die Veranstaltungsplanung,
vereinfachen die Content-Erstellung und beschleunigen die Analyse. So sinkt der
Vorbereitungsaufwand, während die Inhalte auch nach der Besprechung weiter
genutzt werden können. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:
* Content Studio: Überführt Aufzeichnungen in eine mehrsprachige Mediathek mit
unterschiedlichen Formaten um. (Voraussichtlich ab Oktober 2026 verfügbar.)
* Agentic Event Setup: Nutzt KI, um Veranstaltungsdetails - von den Sitzungen
bis zur Registrierung - automatisch einzurichten. (Voraussichtlich ab
November 2026 verfügbar.)
* KI-gestützte Veranstaltungsanalysen: Ermöglichen es, Veranstaltungsdaten in
natürlicher Sprache abzufragen, das Teilnehmerengagement auszuwerten und
Berichte zum Teilen zu erstellen. Das verkürzt die Nachbereitung
erheblich. (Ab sofort verfügbar.)
Mit diesen Neuerungen entwickelt Zoom seine Plattform zu einem Handlungssystem
für modernes Arbeiten weiter, das Gespräche direkt mit den daraus entstehenden
Aufgaben verknüpft - über verschiedene Rollen und Branchen
(https://news.zoom.com/zoomtopia-clinical-notes-2026/) hinweg. Alle
Ankündigungen zur Zoomtopia 2026 finden Sie im Zoom-Newsroom
(https://news.zoom.com/zoomtopia-2026-announcements/).
Über Zoom
Zoom (NASDAQ: ZM) ist eine Plattform für modernes Arbeiten, die Zusammenarbeit
in konkrete Ergebnisse verwandelt. Vom kleinen Unternehmen bis zum globalen
Konzern setzen Kunden auf Zoom, um nahtlos zusammenzuarbeiten und zu
kommunizieren sowie Besprechungen, Telefonate und Kundeninteraktionen
erfolgreich zu gestalten - unterstützt durch die integrierte Zoom-KI. Zoom wurde
2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Weitere
Informationen finden Sie unter zoom.com (http://zoom.com/).
_____________________
(1) Ergebnisbericht für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 27
(https://investors.zoom.us/node/14596/pdf)
(2) Laut der?2026 GenAI ROI Study" von Zoom (eine quantitative Umfrage unter
500 in den USA ansässigen Wissensarbeitern).
(3) Zoom Compliance Manager ist kein Ersatz für eine unabhängige rechtliche oder
Compliance-Prüfung.
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c70a77f-51bf-4202-b476-
aef093fb52e2
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49686e54-443a-4304-95ba-
e3af90a01719
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f0dc69f-7946-4359-9f24-
f257d1132c1b
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d3df8bf-
3fb4-48f3-9ab7-28ad7a19ca8a
Zoom Public Relations
Lacretia Taylor
press@zoom.usÂ°
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