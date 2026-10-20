GNW-News: Zugriff auf alle benötigten IT-Ressourcen ab dem ersten Arbeitstag

20.10.26 09:04 Uhr

^WALTHAM, Mass. und LANGENFELD, Deutschland, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Imprivata (https://www.imprivata.com/de), ein führender Anbieter von

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Zugriffsmanagementlösungen für das Gesundheitswesen und andere

geschäftskritische Branchen, präsentiert Day-one Access, eine neue Funktion in

seiner Enterprise-Access-Management-Lösung. Die neue Funktion ermöglicht es

neuen Mitarbeitenden, bereits in der ersten Stunde ihres ersten Arbeitstags

schnell, sicher und umfassend auf alle benötigten Anwendungen und andere

Ressourcen zuzugreifen. Imprivata Enterprise Access Management (EAM) lässt sich

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in bestehende HR-, Geschäfts- und andere Systeme integrieren, um Benutzern

automatisch Zugangsdaten bereitzustellen, wodurch temporäre Passwörter oder

individuelle Zugriffsanfragen für bestimmte Anwendungen überflüssig werden.

Mitarbeiter registrieren ihre Authentifizierungsmethoden - darunter passwortlose

Optionen wie Gesichtserkennung, Proximity-Ausweis und PIN - lediglich einmal in

EAM und können sich anschließend schnell und sicher bei allen Geräten,

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Anwendungen und Arbeitsabläufen anmelden, für die sie berechtigt sind. Dies

steigert die Produktivität der Benutzer und unterstützt gleichzeitig den

rollenbasierten Zugriff, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsvorschriften

eines Unternehmens eingehalten werden. Imprivata stellt die Lösung erstmals vor

im Rahmen der itsa, Europas führender Fachmesse für IT-Sicherheit in Nürnberg,

in Halle 7, Stand 7-610.

Chip Hughes, Chief Product Officer bei Imprivata, fügt hinzu:?Mit EAM, das den

Zugriff ab dem ersten Arbeitstag ermöglicht, bieten wir unseren Kunden eine

Lösung, mit der Mitarbeitende vom ersten Tag an produktiv sind, und die

gleichzeitig die Arbeitsbelastung für IT-, Personal- und Helpdesk-Teams

erheblich reduziert. Die Personal- und IT-Abteilungen müssen nicht mehr für jede

einzelne Anwendung einen individuellen Zugriff einrichten oder Einmalpasswörter

vergeben. Die Helpdesk-Mitarbeitenden werden nicht mehr mit Fragen zu fehlenden

oder nicht funktionierenden Passwörtern belastet. Zudem wird dadurch das Risiko

vermieden, dass Einmalpasswörter durch mehrere Hände gehen, bevor sie ersetzt

werden. Single Sign-On in Kombination mit passwortloser Multi-Faktor-

Authentifizierung macht den ersten Arbeitstag für neue Mitarbeiter zum

Kinderspiel und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und

Bestimmungen."

In Verbindung mit Single Sign-On ermöglicht Enterprise Access Management mit

Day-one Access Mitarbeitenden, bereits am ersten Arbeitstag passwortlosen

Zugriff, so dass Anwender unterbrechungsfrei arbeiten können. Das Unternehmen

kann Richtlinien für die Multifaktorauthentifizierung anpassen und die

Authentifizierungsmethoden auswählen, die am besten zu dem Arbeitsumfeld passen.

Der Zugriff funktioniert flexibel und einheitlich für jedes Endgerät, jede

Anwendung und jeden Prozess, da Imprivata persönliche Arbeitsplatzrechner,

persönliche Notebooks, geteilte Geräte, wie Tablets, Steuerungs- oder Stations-

Rechner bzw. Mobilgeräte, unterstützt.

Für IT-Abteilungen bedeutet das: Accounts und Berechtigungen werden automatisch,

korrekt und schnell in Übereinstimmung mit vordefinierten Regeln eingerichtet.

Gleichzeitig ist jederzeit nachvollziehbar, wer wann worauf Zugriff erhalten

hat. So lassen sich Anforderungen und Regularien wie DSGVO, B3S

Krankenhaus/KRITIS und NIS2 erfüllen, ohne die Produktivität der Mitarbeitenden

einzuschränken.

Hinweis für Endkunden und Partner: Auf der Imprivata Webseite können sich

Endkunden und Partner (https://www.imprivata.com/de/it-sa-2026) für einen Besuch

bei Imprivata auf der itsa registrieren und erhalten ein kostenloses Ticket.

Hinweis nur für Medienschaffende:

Für Hintergrundgespräche oder Interviews mit Medienschaffenden zu allen Themen

rund um Access Management stehen Experten von Imprivata zur Verfügung. Bitte

vereinbaren Sie einen individuellen Termin über unsere PR-Agentur:

Imprivata@vibrio.de (mailto:Imprivata@vibrio.de)

Über Imprivata

Imprivata ist das Unternehmen für digitale Identitäten in kritischen Branchen

wie z. B. dem Gesundheitswesen. Es unterstützt Organisationen dabei, mit

Lösungen, die kritische Daten und Anwendungen schützen, komplexe

Herausforderungen bei Prozessen, Sicherheit und Compliance zu lösen, ohne

Prozesse zu unterbrechen. Seine Plattform für interoperable Identitäts-,

Authentisierungs- und Zugangs-Management-Lösungen ermöglicht es Organisationen

in 45 Ländern, ihre gesamten Unternehmens- und Drittanbieter-Identitäten

vollständig zu verwalten und zu sichern, indem Vertrauen zwischen Menschen,

Technologie und Informationen geschaffen wird. In der Region DACH wächst

Imprivata organisch und durch Akquisitionen. Im Jahr 2022 hat Imprivata das

deutsche Unternehmen OGITIX mit Sitz in Langenfeld/Rheinland übernommen.

Kontakt für Medienschaffende:

Agentur vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. Kausch Imprivata

GmbH

Dorothee Bader Markus Pflugbeil Fabian von Boehl

T: 0049 89 32151 760 T: 0049 89 32151 862 vonboehl@imprivata.com

M: 0049 171 4319886 (mailto:vonboehl@impriva

ta.com)

imprivata@vibrio.de (mailto:imprivata@vibrio.de)

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