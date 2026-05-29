GNW-News: Zwei babylonische Könige, ein ägyptischer Zollbeamter und ein korsischer Schatz zählen zu den Highlights der TimeLine-Auktion für Antiquitäten und ...
^HARWICH, (Großbritannien), May 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das britische
Auktionshaus TimeLine Auctions, das international für seine bedeutenden
Antiquitäten bekannt ist, veranstaltet am 2. Juni 2026 seine diesjährige Auktion
?Antiquities & Ancient Art". Am ersten Tag stehen Spitzenstücke aus
Mesopotamien, Ägypten, Griechenland und dem westlichen Mittelmeerraum im
Mittelpunkt einer Auktion, die den Zeitraum vom Paläolithikum bis zum
Mittelalter umfasst.
Zwei namentlich bekannte mesopotamische Könige stehen an der Spitze des
Katalogs. Eine halbkugelförmige Bronzeschale trägt den aus fünf Zeichen
bestehenden Keilschriftnamen von Manishtushu von Akkad (ca. 2270-2255 v. Chr.,
Los 249) und zählt zu den frühesten namentlich zugeordneten königlichen
Inschriften, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind. Aus der
Kassitenzeit stammen eine Augenperle aus Achat mit dem Namen Kurigalzu II. (Los
250) sowie ein Rollsiegel aus gebändertem Achat mit einem sumerischen Gebet an
den Sturmgott Adad (Los 216).
Die ägyptische Abteilung wird von einer vierzig Zentimeter hohen Basaltfigur des
saitischen Zollbeamten Wahibre angeführt, der kniend eine breite Opferschale
trägt. Nachdem die beiden Teile der Skulptur im 19. Jahrhundert voneinander
getrennt worden waren, gelangten sie über verschiedene Sammlungen und
Auktionshäuser schließlich wieder zusammen und werden hier erstmals gemeinsam
versteigert (Los 61). Zu den weiteren Höhepunkten der ägyptischen Sektion zählen
eine siebzig Zentimeter hohe hohlgegossene Bronzefigur des Osiris aus der 26.
Dynastie (Los 81) sowie eine bemalte Holzstele, die Amun in Luxor mit Osiris in
Abydos verbindet (Los 65).
Zwei attische Gefäße stehen im Mittelpunkt der griechischen Abteilung. Eine
schwarzfigurige Pyxis aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. zeigt den Hochzeitszug
einer athenischen Braut; der Empfang in ihrem neuen Zuhause ist auf dem Deckel
umlaufend dargestellt (Los 96). Ein rotfiguriger Kolonettenkrater aus dem 5.
Jahrhundert v. Chr. zeigt Europa zusammen mit einer dionysischen Trias und
vereint damit zwei Szenen göttlicher Macht auf einem einzigen Gefäß (Los 88).
Aus dem westlichen Mittelmeerraum stammen die sogenannten Gravona-Bronzen: zehn
Objekte, die in den 1880er Jahren in einem Eisenbahneinschnitt auf Korsika
geborgen und 1924 von Robert Forrer veröffentlicht wurden.
Nach dem ersten Auktionstag wird die Auktion ab dem 3. Juni ausschließlich
online fortgesetzt und umfasst antike Kunst aus verschiedenen Sammelkategorien.
Den Abschluss des Programms bildet eine Auktion antiker Münzen am 9. und 10.
Juni, ergänzt durch Lose aus den Bereichen Gewichte, Wertmarken, Medaillen und
Bücher.
Auktionsbeginn: 8:00 Uhr EST / 13:00 Uhr BST.
Gebotsabgabe: Schriftlich, telefonisch oder live online über die TimeLine-
Auktionsplattform, LiveAuctioneers, Invaluable oder The Saleroom.
Zahlung: Britische Pfund (GBP) werden akzeptiert. Weltweiter Versand verfügbar.
Fragen: +44 (0) 1277 815121 oder ah@timelineauctions.com
(mailto:ah@timelineauctions.com).
Online: https://timelineauctions.com (https://timelineauctions.com/)
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c350ee3-943d-4407-9634-
d55fd6940c48
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