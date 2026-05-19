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GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

20.05.26 10:19 Uhr
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^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

+--------------+------------------------+

| Name | Deutsche Lufthansa AG |

+--------------+------------------------+

| Straße | Venloer Straße 151-153 |

+--------------+------------------------+

| Postleitzahl | 50672 |

+--------------+------------------------+

| Stadt | Köln |

+--------------+------------------------+

| Land | Germany |

+--------------+------------------------+

--------------------------------------------------------------------------------

2. Art der Kapitalmaßnahme

+------------------------------------------------+

| Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |

+------------------------------------------------+

Stand zum / Datum der Wirksamkeit

+------------+

| 19.05.2026 |

+------------+

--------------------------------------------------------------------------------

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte

+---------------+

| 1.202.082.895 |

+---------------+

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+---------------------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |

| | |

| | Venloer StraÃ?e 151-153. |

| | |

| | 50672 Koeln |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |

+-------------+---------------------------------------------------+

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