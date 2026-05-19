GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
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| Name | Deutsche Lufthansa AG |
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| Straße | Venloer Straße 151-153 |
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| Postleitzahl | 50672 |
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| Stadt | Köln |
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| Land | Germany |
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2. Art der Kapitalmaßnahme
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| Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |
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Stand zum / Datum der Wirksamkeit
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| 19.05.2026 |
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3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte
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| 1.202.082.895 |
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Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |
| | |
| | Venloer StraÃ?e 151-153. |
| | |
| | 50672 Koeln |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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