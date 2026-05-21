GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
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| Name | Deutsche Lufthansa AG |
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| Straße und Hausnummer | Venloer Strasse 151-153 |
+-----------------------+-------------------------+
| Postleitzahl | 50672 |
+-----------------------+-------------------------+
| Ort | Köln |
+-----------------------+-------------------------+
| LEI | 529900PH63HYJ86ASW55 |
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2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
+-----------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
Name | Sitz | Staat
+-----------------------------------+-------------+--------+
| The Capital Group Companies, Inc. | Los Angeles | US |
+-----------------------------------+-------------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name
+------------+
| EUPAC Fund |
+------------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 19.05.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41
|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Neu |4,88% |0,27% |5,15% |1.202.082.895|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Letzte |5,17% |0,00% |5,17% |- |
|Mitteilung| | | | |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
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|ISIN | absolut | in % |
| +-------------+------------------+-------------+------------------+
| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |
| |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|DE0008232125|0 |58.654.957 |0% |4,88% |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|Summe |58.654.957 |4,88% |
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte
Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| | | |0 |0% |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe |0 |0,00% |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
|/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %
| | |physische | |
| | |Abwicklung | |
+------------------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Rückübertragungsanspruch| | |Physische |3.200.000 |0,27% |
|aus Wertpapierleihe | | |Abwicklung | | |
+------------------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+-----------------------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe |3.200.000 |0,27% |
+-----------------------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %,
|wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder
| | |höher
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|The Capital Group | | | |
|Companies, Inc. | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Capital Research and |4,70% | | |
|Management Company | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|- | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|The Capital Group | | | |
|Companies, Inc. | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Capital Research and |4,70% | | |
|Management Company | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Capital Group | | | |
|International, Inc. | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Capital International, | | | |
|Inc. | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|- | | | |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile
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+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
++
++
Datum
+------------+
| 21.05.2026 |
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Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |
| | |
| | Venloer StraÃ?e 151-153. |
| | |
| | 50672 Koeln |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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