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GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

25.06.26 12:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
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^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

+-----------------------+-------------------------+

| Name | Deutsche Lufthansa AG |

+-----------------------+-------------------------+

| Straße und Hausnummer | Venloer Strasse 151-153 |

+-----------------------+-------------------------+

| Postleitzahl | 50672 |

+-----------------------+-------------------------+

| Ort | Koeln |

+-----------------------+-------------------------+

| LEI | 529900PH63HYJ86ASW55 |

+-----------------------+-------------------------+

2. Grund der Mitteilung

+-----------------------------------------------------+

| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |

+-----------------------------------------------------+

| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |

+-----------------------------------------------------+

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name | Sitz | Staat

+-----------------------------------+-------------+--------+

| The Capital Group Companies, Inc. | Los Angeles | US |

+-----------------------------------+-------------+--------+

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name

+------------+

| EUPAC Fund |

+------------+

5. Datum der Schwellenberührung

+------------+

| 19.06.2026 |

+------------+

6. Gesamtstimmrechtsanteile

|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl

|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der

|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte

|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41

|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Neu |5,06% |0,24% |5,30% |1.202.082.895|

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Letzte |4,94% |0,36% |5,30% |- |

|Mitteilung| | | | |

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

+------------+--------------------------------+--------------------------------+

|ISIN | absolut | in % |

| +-------------+------------------+-------------+------------------+

| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |

| |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) |

+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+

|DE0008232125|0 |60.874.244 |0% |5,06% |

+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+

|Summe |60.874.244 |5,06% |

+------------+--------------------------------+--------------------------------+

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte

Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

| | | |0 |0% |

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

|Summe |0 |0,00% |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte

|/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %

| | |physische | |

| | |Abwicklung | |

+------------------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

|Rückübertragungsanspruch| | |Physische |2.852.796 |0,24% |

|aus Wertpapierleihe | | |Abwicklung | | |

+------------------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+-----------------------------------+------------------------------+-----------------------+

|Summe |2.852.796 |0,24% |

+-----------------------------------+------------------------------+-----------------------+

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

+-+----------------------------------------------------------------------------+

| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |

| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |

| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |

| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %,

|wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder

| | |höher

+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+

|The Capital Group | | | |

|Companies, Inc. | | | |

+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+

|Capital Research and |4,88% | |5,12% |

|Management Company | | | |

+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+

|- | | | |

+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+

|The Capital Group | | | |

|Companies, Inc. | | | |

+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+

|Capital Research and |4,88% | |5,12% |

|Management Company | | | |

+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+

|Capital Group | | | |

|International, Inc. | | | |

+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+

|Capital International, | | | |

|Inc. | | | |

+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+

|- | | | |

+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

++

++

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile

+---------------------+---------------------+----------------+

+---------------------+---------------------+----------------+

10. Sonstige Informationen

++

++

Datum

+------------+

| 23.06.2026 |

+------------+

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

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--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+---------------------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |

| | |

| | Venloer Straße 151-153. |

| | |

| | 50672 Koeln |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |

+-------------+---------------------------------------------------+

Â°

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