DAX24.506 +0,8%Est505.873 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,5%Nas25.922 -0,7%Bitcoin66.245 +0,4%Euro1,1609 -0,4%Öl111,2 +1,4%Gold4.479 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX zieht kräftig an -- Wall Street schwächer erwartet -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, RENK, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie in Grün: Chef sieht weitere Einsparpotenziale durch KI Deutsche Bank-Aktie in Grün: Chef sieht weitere Einsparpotenziale durch KI
Ölpreise fallen etwas nach Trump-Aussagen - Welche Signale belasten Ölpreise fallen etwas nach Trump-Aussagen - Welche Signale belasten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GNW-Stimmrechte: Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

19.05.26 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SPOBAG AG
20,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

^Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der

Stimmrechte

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

19. May 2026 / 14:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

+--------------+---------------------------------------+

| Name | Leo International Precision Health AG |

+--------------+---------------------------------------+

| Straße | Am Klopferspitz 19 |

+--------------+---------------------------------------+

| Postleitzahl | 82152 |

+--------------+---------------------------------------+

| Stadt | Planegg / Martinsried |

+--------------+---------------------------------------+

| Land | Germany |

+--------------+---------------------------------------+

--------------------------------------------------------------------------------

2. Art der Kapitalmaßnahme

+------------------------------------------------+

| Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |

+------------------------------------------------+

Stand zum / Datum der Wirksamkeit

+------------+

| 11.05.2026 |

+------------+

--------------------------------------------------------------------------------

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte

+---------+

| 576.000 |

+---------+

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+---------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+---------------------------------------+

| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |

| | |

| | Am Klopferspitz 19 |

| | |

| | 82152 Planegg / Martinsried |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------+

| Internet | https://www.liphag.com |

+-------------+---------------------------------------+

Â°

Nachrichten zu SPOBAG AG

DatumMeistgelesen