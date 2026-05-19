GNW-Stimmrechte: Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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^Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der

Stimmrechte

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der

Wer­bung Wer­bung

europaweiten Verbreitung

22. May 2026 / 22:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

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| Name | Leo International Precision Health AG |

Wer­bung Wer­bung

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| Straße | Am Klopferspitz 19 |

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| Postleitzahl | 82152 |

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| Stadt | Planegg / Martinsried |

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| Land | Germany |

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2. Art der Kapitalmaßnahme

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| Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |

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Stand zum / Datum der Wirksamkeit

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| 22.05.2026 |

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3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte

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| 600.000 |

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Ende der Mitteilung

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |

| | |

| | Am Klopferspitz 19 |

| | |

| | 82152 Planegg / Martinsried |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.liphag.com |

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