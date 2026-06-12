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GNW-Stimmrechte: Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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^Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der

Stimmrechte

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der

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europaweiten Verbreitung

30. Jul 2026 / 16:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

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| Name | Leo International Precision Health AG |

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| Straße | Am Klopferspitz 19 |

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| Postleitzahl | 82152 |

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| Stadt | Planegg / Martinsried |

+--------------+---------------------------------------+

| Land | Germany |

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2. Art der Kapitalmaßnahme

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| Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |

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Stand zum / Datum der Wirksamkeit

+------------+

| 28.07.2026 |

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3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte

+-------------+

| 106.560.000 |

+-------------+

Ende der Mitteilung

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Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |

| | |

| | Am Klopferspitz 19 |

| | |

| | 82152 Planegg / Martinsried |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------+

| Internet | https://www.liphag.com |

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