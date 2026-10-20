GNW-Stimmrechte: Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

20.10.26 23:54 Uhr

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^Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG

mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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20. Oct 2026 / 23:50 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

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|Name |Leo International Precision Health Aktiengesellschaft|

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|Straße und Hausnummer|Am Klopferspitz 19 |

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|Postleitzahl |82152 |

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|Ort |Planegg Martinsried |

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|LEI |529900R5095181VD8H48 |

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2. Grund der Mitteilung

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| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |

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3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Natürliche Person

Name | Geburtsdatum

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| Hsiao-Hsuan Wang | 03.08.1978 |

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4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name

+-----------------------------+

| SGCI Corporate Finance GmbH |

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5. Datum der Schwellenberührung

+------------+

| 09.10.2026 |

+------------+

6. Gesamtstimmrechtsanteile

|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl

|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der

|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte

|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41

|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+

|Neu |45,34% |0,00% |45,34% |106.560.000|

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+

|Letzte |69,87% |0,00% |69,87% |- |

|Mitteilung| | | | |

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

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|ISIN | absolut | in % |

| +----------------+-----------------+------------+-----------------+

| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ |direkt (§ |zugerechnet (§ |

| |WpHG) |34 WpHG) |33 WpHG) |34 WpHG) |

+------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+

|DE0005490601|44.428.120 |3.885.000 |41,69% |3,65% |

+------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+

|Summe |48.313.120 |45,34% |

+------------+----------------------------------+------------------------------+

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte

Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

| | | |0 |0,00% |

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

|Summe |0 |0,00% |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte

Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %

| | |physische | |

| | |Abwicklung | |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| | | | |0 |0,00% |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+

|Summe |0 |0,00% |

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

+-+----------------------------------------------------------------------------+

|X|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |

| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |

| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

| |Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |

| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

++

++

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile

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10. Sonstige Informationen

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|3.885.000 Stimmrechte der SGCI Corporate Finance GmbH, Frankfurt am Main, |

|werden dem Meldepflichtigen aufgrund einer Verhaltensabstimmung gemäß § 34 |

|Abs. 2 WpHG wechselseitig zugerechnet. |

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Datum

+------------+

| 15.10.2026 |

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Ende der Mitteilung

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |

| | |

| | Am Klopferspitz 19 |

| | |

| | 82152 Planegg / Martinsried |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.liphag.com |

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