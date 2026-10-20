GNW-Stimmrechte: Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
^Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG
mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20. Oct 2026 / 23:51 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
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|Name |Leo International Precision Health Aktiengesellschaft|
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|Straße und Hausnummer|Am Klopferspitz 19 |
+---------------------+-----------------------------------------------------+
|Postleitzahl |82152 |
+---------------------+-----------------------------------------------------+
|Ort |Planegg Martinsried |
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|LEI |529900R5095181VD8H48 |
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2. Grund der Mitteilung
+--------------------------------------------+
| Verringerter zugerechner Stimmrechtsanteil |
+--------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person
Name | Geburtsdatum
+-----------------+---------------+
| Ding-Shin Chang | 12.10.1969 |
+-----------------+---------------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name
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| SGCI Corporate Finance GmbH, Hsiao-Hsuan Wang |
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5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 09.10.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41
|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Neu |45,34% |0,00% |45,34% |106.560.000|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Letzte |69,87% |0% |69,87% |- |
|Mitteilung| | | | |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
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|ISIN | absolut | in % |
| +-------------+------------------+-------------+------------------+
| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |
| |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|DE0005490601|0 |48.313.120 |0,00% |45,34% |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|Summe |48.313.120 |45,34% |
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte
Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| | | |0 |0,00% |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe |0 |0,00% |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %
| | |physische | |
| | |Abwicklung | |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
| | | | |0 |0,00% |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe |0 |0,00% |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %,
|wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder
| | |höher
+-------------------+---------------------+--------------------+---------------+
|- Ding-Shin Chang | | | |
+-------------------+---------------------+--------------------+---------------+
|- SGCI Corporate |45,34% | |45,34% |
|Finance GmbH | | | |
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9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile
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+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
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|44.428.120 Stimmrechte des Herrn Hsiao-Hsuan Wang, New Taipei City, Taiwan, |
|werden dem Meldepflichtigen aufgrund einer Verhaltensabstimmung gemäß § 34 |
|Abs. 2 WpHG wechselseitig zugerechnet |
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Datum
+------------+
| 15.10.2026 |
+------------+
Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |
| | |
| | Am Klopferspitz 19 |
| | |
| | 82152 Planegg / Martinsried |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.liphag.com |
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