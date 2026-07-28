DAX 25.434 -0,1%ESt50 6.282 +0,5%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,41 +2,3%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.270 +0,9%Euro 1,1470 +0,1%Öl 90,9 +0,2%Gold 4.079 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
47.43 EUR -0.75 EUR -1.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

Werbung

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

+-----------------------+----------------------+

| Name | RENK Group AG |

Werbung

+-----------------------+----------------------+

| Straße und Hausnummer | Gögginger Str. 73 |

+-----------------------+----------------------+

| Postleitzahl | 86159 |

+-----------------------+----------------------+

| Ort | Augsburg |

+-----------------------+----------------------+

| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |

Werbung

+-----------------------+----------------------+

2. Grund der Mitteilung

+-----------------------------------------------------+

| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |

+-----------------------------------------------------+

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name | Sitz | Staat

+-----------------+----------------------+--------+

| BlackRock, Inc. | Wilmington, Delaware | US |

+-----------------+----------------------+--------+

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name

+-------+

| N/A |

+-------+

5. Datum der Schwellenberührung

+------------+

| 27.07.2026 |

+------------+

6. Gesamtstimmrechtsanteile

|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl

|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der

|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte

|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41

|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+

|Neu |2,97% |1,10% |4,07% |100.000.000|

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+

|Letzte |3,08% |1,05% |4,12% |- |

|Mitteilung| | | | |

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

+------------+--------------------------------+--------------------------------+

|ISIN | absolut | in % |

| +-------------+------------------+-------------+------------------+

| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |

| |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) |

+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+

|DE000RENK730|0 |2.967.724 |0% |2,97% |

+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+

|Summe |2.967.724 |2,97% |

+------------+--------------------------------+--------------------------------+

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte

Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

|Lent |N/A |N/A |1.097.824 |1,10% |

|Securities | | | | |

|(right to | | | | |

|recall) | | | | |

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

|Summe |1.097.824 |1,10% |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte

Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %

| | |physische | |

| | |Abwicklung | |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

|Contract for|N/A |N/A |Cash |6.077 |0,01% |

|Difference | | | | | |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+

|Summe |6.077 |0,01% |

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

+-+----------------------------------------------------------------------------+

| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |

| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |

| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |

| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

Name |Stimmrechte in |Instrumente in |Summe in

|%, wenn 3% oder |%, wenn 5% oder |%, wenn

|höher |höher |5% oder

| | |höher

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Capital Holdings, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Advisors, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Canada Holdings ULC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Asset Management Canada| | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BR Jersey International Holdings | | | |

|L.P. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock (Singapore) Holdco Pte.| | | |

|Ltd. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock (Singapore) Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 4, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 6, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Delaware Holdings Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Fund Advisors | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 4, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 6, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Delaware Holdings Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Institutional Trust | | | |

|Company, National Association | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BR Jersey International Holdings | | | |

|L.P. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Australia Holdco Pty. | | | |

|Ltd. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Investment Management | | | |

|(Australia) Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BR Jersey International Holdings | | | |

|L.P. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock (Singapore) Holdco Pte.| | | |

|Ltd. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock HK Holdco Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Asset Management North | | | |

|Asia Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BR Jersey International Holdings | | | |

|L.P. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman 1 LP | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Group Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Advisors (UK) Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BR Jersey International Holdings | | | |

|L.P. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman 1 LP | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Group Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BR Jersey International Holdings | | | |

|L.P. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman 1 LP | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Group Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Investment Management | | | |

|(UK) Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BR Jersey International Holdings | | | |

|L.P. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman 1 LP | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Group Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Luxembourg Holdco | | | |

|S.a.r.l. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Asset Management | | | |

|Ireland Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BR Jersey International Holdings | | | |

|L.P. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman 1 LP | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Group Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Luxembourg Holdco | | | |

|S.a.r.l. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BR Jersey International Holdings | | | |

|L.P. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman 1 LP | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Group Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Investment Management | | | |

|(UK) Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Fund Managers Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BR Jersey International Holdings | | | |

|L.P. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman 1 LP | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Group Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock (Netherlands) B.V. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Asset Management | | | |

|Deutschland AG | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BR Jersey International Holdings | | | |

|L.P. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman 1 LP | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Group Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Life Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BR Jersey International Holdings | | | |

|L.P. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman 1 LP | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Group Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Luxembourg Holdco | | | |

|S.a.r.l. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock UK Holdco Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Asset Management | | | |

|Schweiz AG | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Saturn Subco, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Finance, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 2, Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Financial Management, | | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock International Holdings,| | | |

|Inc. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BR Jersey International Holdings | | | |

|L.P. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Holdco 3, LLC | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman 1 LP | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay Finco | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Cayman West Bay IV | | | |

|Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Group Limited | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock (Netherlands) B.V. | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|BlackRock Asset Management | | | |

|Deutschland AG | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|iShares (DE) I | | | |

|Investmentaktiengesellschaft mit | | | |

|Teilgesellschaftsvermögen | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

|- | | | |

+---------------------------------+----------------+----------------+----------+

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

++

++

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile

+---------------------+---------------------+----------------+

+---------------------+---------------------+----------------+

10. Sonstige Informationen

++

++

Datum

+------------+

| 30.07.2026 |

+------------+

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+-----------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+-----------------------+

| Unternehmen | Renk Group AG |

| | |

| | Gögginger Str. 73 |

| | |

| | 86159 Augsburg |

| | |

| | Germany |

+-------------+-----------------------+

| Internet | https://www.renk.com/ |

+-------------+-----------------------+

Â°

Aktuelle RENK Aktie News

Werbung

RENK Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
16.07.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
06.07.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 RENK Kaufen DZ BANK
29.06.26 RENK Kaufen DZ BANK