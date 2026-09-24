GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
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| Name | RENK Group AG |
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| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |
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| Postleitzahl | 86159 |
+-----------------------+----------------------+
| Ort | Augsburg |
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| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
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2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
+-----------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
Name | Sitz | Staat
+--------------+--------+--------+
| UBS Group AG | Zurich | CH |
+--------------+--------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name
+-------+
| N/A |
+-------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 21.09.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41
|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Neu |0,57% |4,05% |4,63% |100.000.000|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Letzte |1,08% |4,05% |5,13% |- |
|Mitteilung| | | | |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
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|ISIN | absolut | in % |
| +-------------+------------------+-------------+------------------+
| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |
| |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|DE000RENK730|0 |573.566 |0% |0,57% |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|Summe |573.566 |0,57% |
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte
Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|Right to | |At any time |956.114 |0,96% |
|Recall of Lent| | | | |
|Shares | | | | |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|Right of Use | |At any time |2.757.194 |2,76% |
|over Shares | | | | |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|Long Call |18/06/2027 | |60.000 |0,06% |
|Options | | | | |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe |3.773.308 |3,77% |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des |Fälligkeit |Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
Instruments|/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %
| | |physische | |
| | |Abwicklung | |
+-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Short Put |18/12/2026 | |Physical |245.000 |0,25% |
|Options |- | | | | |
| |15/12/2028 | | | | |
+-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Right of | |At any time |Cash |33.927 |0,03% |
|Use over | | | | | |
|Reverse | | | | | |
|Convertible| | | | | |
+-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe |278.927 |0,28% |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %,
|wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder
| | |höher
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Group AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management | | | |
|AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management | | | |
|(Europe) S.A. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Group AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management | | | |
|AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management | | | |
|Holding (No. 2) Ltd | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management | | | |
|Holding Ltd | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management | | | |
|(UK) Ltd | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Group AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management | | | |
|AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management | | | |
|Switzerland AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Fund Management | | | |
|(Switzerland) AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Group AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Americas Holding | | | |
|LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Americas Inc. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Securities LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Group AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS AG | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Switzerland AG | | | |
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9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile
+---------------------+---------------------+----------------+
+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
++
++
Datum
+------------+
| 24.09.2026 |
+------------+
Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Renk Group AG |
| | |
| | Gögginger Str. 73 |
| | |
| | 86159 Augsburg |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.renk.com/ |
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