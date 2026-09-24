GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

24.09.26 16:55 Uhr

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^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

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/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

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| Name | RENK Group AG |

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| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |

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| Postleitzahl | 86159 |

+-----------------------+----------------------+

| Ort | Augsburg |

+-----------------------+----------------------+

| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |

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2. Grund der Mitteilung

+-----------------------------------------------------+

| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |

+-----------------------------------------------------+

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name | Sitz | Staat

+--------------+--------+--------+

| UBS Group AG | Zurich | CH |

+--------------+--------+--------+

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name

+-------+

| N/A |

+-------+

5. Datum der Schwellenberührung

+----------+

| 09/22/26 |

+----------+

6. Gesamtstimmrechtsanteile

|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl

|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der

|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte

|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41

|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+

|Neu |1,3% |4,06% |5,36% |100.000.000|

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+

|Letzte |0,57% |4,05% |4,63% |- |

|Mitteilung| | | | |

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

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|ISIN | absolut | in % |

| +-------------+------------------+-------------+------------------+

| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |

| |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) |

+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+

|DE000RENK730|0 |1.304.577 |0% |1,3% |

+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+

|Summe |1.304.577 |1,3% |

+------------+--------------------------------+--------------------------------+

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte

Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

|Right to | |At any time |956.143 |0,96% |

|Recall of Lent| | | | |

|Shares | | | | |

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

|Right of Use | |At any time |2.760.986 |2,76% |

|over Shares | | | | |

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

|Long Call |18/06/2027 | |60.000 |0,06% |

|Options | | | | |

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

|Summe |3.777.129 |3,78% |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des |Fälligkeit |Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte

Instruments|/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %

| | |physische | |

| | |Abwicklung | |

+-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

|Short Put |18/12/2026 | |Physical |245.000 |0,25% |

|Options |- | | | | |

| |15/12/2028 | | | | |

+-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

|Right of | |At any time |Cash |33.927 |0,03% |

|Use over | | | | | |

|Reverse | | | | | |

|Convertible| | | | | |

+-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+

|Summe |278.927 |0,28% |

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

+-+----------------------------------------------------------------------------+

| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |

| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |

| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |

| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %,

|wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder

| | |höher

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|UBS Group AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Asset Management | | | |

|AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Asset Management | | | |

|(Europe) S.A. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Group AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Asset Management | | | |

|AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Asset Management | | | |

|Holding (No. 2) Ltd | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Asset Management | | | |

|Holding Ltd | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Asset Management | | | |

|(UK) Ltd | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Group AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Europe SE | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Group AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Asset Management | | | |

|AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Asset Management | | | |

|Switzerland AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Fund Management | | | |

|(Switzerland) AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Group AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Americas Holding | | | |

|LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Americas Inc. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Securities LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Group AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS AG | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|UBS Switzerland AG | | | |

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9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

++

++

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile

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+---------------------+---------------------+----------------+

10. Sonstige Informationen

++

++

Datum

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| 09/24/26 |

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Ende der Mitteilung

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Renk Group AG |

| | |

| | Gögginger Str. 73 |

| | |

| | 86159 Augsburg |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.renk.com/ |

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