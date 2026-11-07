Go Digit General Insurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,24 Prozent auf 30,92 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS lag bei 1,54 INR. Im letzten Jahr hatte Go Digit General Insurance einen Gewinn von 1,26 INR je Aktie eingefahren.

Go Digit General Insurance hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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