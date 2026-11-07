Go Digit General Insurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Go Digit General Insurance hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 1,54 INR. Im letzten Jahr hatte Go Digit General Insurance einen Gewinn von 1,26 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,24 Prozent auf 30,92 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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