Go Metals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Go Metals hat am 27.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Go Metals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Go Metals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen