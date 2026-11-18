GO Residential Real Estate Investment Trust Trust Units zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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GO Residential Real Estate Investment Trust Trust Units veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,93 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 27,03 CAD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 91,99 Prozent auf 72,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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