GoDaddy A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

31.10.26 06:35 Uhr

GoDaddy A ließ sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GoDaddy A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,34 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net