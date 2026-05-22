Godavari Biorefineries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Godavari Biorefineries hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,33 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Godavari Biorefineries ein EPS von 14,05 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 5,64 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,80 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 0,690 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Godavari Biorefineries -5,110 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 19,88 Milliarden INR, während im Vorjahr 18,70 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net