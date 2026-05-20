Godawari Power Ispat präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Godawari Power Ispat hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,56 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Godawari Power Ispat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,10 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 13,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 13,24 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Godawari Power Ispat 53,81 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 53,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net