Göring-Eckardt positiv auf Corona getestet

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt befindet sich wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in häuslicher Isolation. Das gab Göring-Eckardt über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. "Ich bin in einem Schnelltest positiv auf Covid-19 getestet worden", twitterte die Grünen-Politikerin. Sie habe sich am Vormittag testen lassen, weil sie leichte Erkältungssymptome bemerkt habe." Ich habe mich jetzt in häusliche Isolation begeben", erklärte Göring-Eckardt. Es gehe ihr "den Umständen entsprechend gut".

December 08, 2020 08:04 ET (13:04 GMT)